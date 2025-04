"Personne ne le fait mieux" que Regent Seven Seas Cruises®

La promesse de Regent d'être “Inégalé en mer” (Unrivalled at Sea®), c'est la liberté et le luxe de s'approprier le voyage. Il ne s'agit pas seulement de vastes suites luxueuses dotées de certains des plus grands balcons en mer. Cela va au-delà des multiples restaurants de spécialités, de la myriade de salons, du spa relaxant, du magnifique théâtre et de la spacieuse terrasse de la piscine. L'abondance d'espace à bord de ces navires élégants et parfaitement dimensionnés, avec un maximum de 496 à 850 invités et un ratio équipage/invités de presque un pour un, garantit que les invités sont libres de vivre pleinement chaque moment de leur voyage sans se soucier de quoi que ce soit.