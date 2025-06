Un nouvel héritage commence pour Regent Seven Seas Cruises® avec le Seven Seas Prestige™

Prévu pour être livré en 2026, le Seven Seas Prestige fait suite à l'énorme succès des navires de la classe Explorer de Regent, également construits par Fincantieri, et sera la première nouvelle classe de navires de Regent depuis 10 ans. Avec ses 77 000 tonnes, son équipage de 630 personnes et ses 822 invités, le Seven Seas Prestige affiche l'un des meilleurs rapports passagers/espace de l'industrie de la croisière, offrant plus d’Espace inégalé en mer® que jamais à bord d'un navire Regent. Associé à des suites magnifiquement aménagées, à des restaurants, des bars et des salons somptueux et bien pensés, ainsi qu'à des espaces publics, le navire introduira également de toutes nouvelles catégories d'hébergement, y compris une réimagination de la Suite Skyview Regent. En outre, des expériences gastronomiques uniques, telles que le nouveau concept méditerranéen Azure, complètent 7 somptueux restaurants de spécialités et 11 expériences gastronomiques au total.



Ces nouveautés viendront enrichir l'expérience de luxe la plus inclusive qui fait la réputation de Regent, avec des expériences telles que des excursions à terre illimitées dans chaque port d'escale, une cuisine gastronomique dans une gamme de restaurants spécialisés et de lieux de restauration en plein air, des vins et des spiritueux raffinés, des divertissements, un accès WiFi Starlink, un service de blanchisserie gratuit, des pourboires prépayés et un forfait d'une nuit d'hôtel avant la croisière pour les clients séjournant dans des suites de niveau Concierge ou supérieur, et plus encore.