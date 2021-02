Norwegian Cruise Line suspend l'ensemble de ses croisières jusqu'au 31 mai 2021

La Société continue de travailler à son plan de relance et ainsi répondre aux exigences du "Cadre relatif à l’ordonnance conditionnelle de navigation pour les navires de croisières" émis pour la reprise des croisières par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.



Les clients qui ont des réservations pour des croisières annulées avec les compagnies Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises ou Regent Seven Seas Cruises sont priés de contacter leur agent de voyages ou leur croisiériste pour plus d'informations.