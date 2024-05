Norwegian abandonne de nouveau des passagers en retard

Voyages d’Exception, spécialiste de la croisière, rappelle à ses clients ce qu’ils risquent s’ils ratent le départ du navire.



D’abord celui du départ manqué au tout début de la croisière. Si le client opte pour une solution comprenant le vol et la croisière, les retards liés à l’acheminement ne sont pas de sa responsabilité, ce qui n’est pas le cas pour une formule comprenant simplement la croisière.



Autre cas de figure, celui relatif à un départ manqué lors d’une escale. Si le passager est parti en excursion organisée par la compagnie, le bateau ne l’attendra pas pour autant puisqu’il y a des contraintes techniques (horaires des marées par exemple), mais elle prendra en charge le retour sur le navire.



En revanche, et c'est le cas qui nous occupe, dans le cadre d’une escale par ses propres moyens, le passager doit retrouver le bateau via les airs ou autres et cela sera à sa charge. Voyages d’Exception conseille alors de se diriger vers un agent du port pour obtenir la marche à suivre. Le mieux est de toujours partir avec un moyen de paiement, une copie électronique ou papier du passeport et des billets de transports pour simplifier les démarches.