Explorez les merveilles intemporelles de l'Europe avec Regent Seven Seas Cruises®

Voyagez plus luxueusement avec l'édition Europe 2026

L’édition Europe 2026 invite vos clients à vivre une sélection d’expériences uniques, pensées pour révéler les trésors les plus spectaculaires du continent, dans un cadre de luxe absolu.



Des criques ensoleillées de la Méditerranée aux majestueux fjords de Norvège, chaque itinéraire promet des découvertes inoubliables qui redéfiniront leur façon de voyager.



Ce qui rend ces croisières véritablement exceptionnelles, c’est l’accès privilégié qu’elles offrent à l’âme culturelle de l’Europe.



Admirer le coucher de soleil sur la silhouette mythique d’Istanbul lors d’une nuitée, s’imprégner de l’effervescence artistique de Florence à la tombée de la nuit, ou savourer une gastronomie authentique à Barcelone sous les lumières scintillantes… autant d’expériences rendues possibles grâce aux croisières Immersive Overnights, incluant une nuit complète dans chaque port d’escale.



Un atout incomparable pour offrir à vos clients une immersion culturelle plus riche et plus profonde que jamais.



Toutes les splendeurs de l’Europe vous attendent avec un surclassement gratuit de 2 catégories de suites

Offrez à vos clients un hébergement digne des plus grands hôtels européens, sublimé par un surclassement offert en suite deux catégories au-dessus. Véritables sanctuaires raffinés, chaque suite allie élégance et confort avec salle de bains en marbre, mobilier somptueux et véranda privée - des atouts irrésistibles pour séduire une clientèle en quête de raffinement.



Les suites Concierge ajoutent une touche de sérénité avec une nuit d’hôtel incluse avant la croisière, ainsi qu’un éventail d’avantages exclusifs : Wi-Fi illimité avec quatre connexions, réservations prioritaires pour les excursions et produits de bain L’Occitane. Autant de privilèges qui renforcent la valeur perçue de votre offre.



Pour les voyageurs en quête d’un luxe ultime, les suites Penthouse de Regent élèvent l’expérience encore plus haut : majordome personnel attentif à chaque souhait, des amuse-bouche raffinés servis chaque jour, produits de bain Guerlain et choix de styles d’oreillers.



Autant de détails qui transforment le séjour en une expérience unique et qui constituent des arguments décisifs pour mettre en avant cette offre exceptionnelle à durée limitée.





Des expériences régionales sur mesure pour chaque client

Pour les clients qui souhaitent s'immerger davantage dans leur destination, les croisières avec nuitées immersives offrent des occasions en or de découvrir la culture locale.



Des excursions en soirée dans certaines destinations leur permettent de s'imprégner de la grandeur de Rome au crépuscule, de déguster des vins à Cassis ou d'admirer le coucher de soleil sur le temple de Poséidon au cap Sounion. Ces expériences uniques constituent des arguments convaincants pour inciter vos voyageurs avertis à réserver.



Rivieras et Romance : la Méditerranée occidentale

Les itinéraires en Méditerranée occidentale offrent à vos clients une beauté ensoleillée où chaque excursion regorge de culture et de charme côtier. Ils se promèneront dans les ruelles pavées des villes médiévales, découvriront le glamour de la Côte d'Azur et s'émerveilleront devant les merveilles architecturales de Barcelone.



Ces voyages sont idéaux pour les clients qui recherchent un mélange parfait de détente, de gastronomie et d'enrichissement culturel.



Divinités et Dynasties : la Méditerranée orientale

Pour les passionnés d'histoire et ceux qui recherchent des paysages spectaculaires, les croisières en Méditerranée orientale et en Adriatique invitent à la découverte de civilisations anciennes, de vieilles villes labyrinthiques et de cuisines régionales typiques.



Des moulins à vent de Mykonos à Dubrovnik, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces voyages riches en couleurs et en contrastes séduisent les clients désireux de se connecter avec le monde antique.



Forgée par le Feu et la Glace : l’Europe du Nord

Les clients attirés par les paysages spectaculaires apprécieront la beauté sauvage et isolée de l'Europe du Nord, des fjords sculptés par les glaciers de Norvège aux côtes volcaniques de l'Islande.



Ils pourront observer les baleines sauter hors de l'eau, visiter des villages de pêcheurs intemporels et explorer les ruines de l'âge de pierre dans les Highlands écossais. Ces voyages sont parfaits pour les voyageurs expérimentés à la recherche de nouvelles perspectives et de merveilles naturelles.





L’argument de vente ultime : le luxe all-inclusive

Ce qui distingue véritablement Regent Seven Seas Cruises® pour vos clients, c'est la nature extraordinaire de l'expérience tout compris. Chaque voyage comprend des excursions à terre illimitées, permettant ainsi d'explorer sans se soucier des coûts supplémentaires.



Des visites privées des trésors du Vatican aux expériences culinaires dans les marchés provençaux, ces excursions guidées par des experts vous font découvrir l'essence même de chaque destination.



À bord, les clients profitent d'une cuisine exquise dans plusieurs restaurants spécialisés, de boissons haut de gamme, d'une connexion Wi-Fi illimitée et de pourboires prépayés, le tout inclus.



Cette approche globale de la croisière ultra-luxueuse vous permet de proposer un voyage en Europe axé sur la découverte plutôt que sur la logistique et les dépenses.





Une opportunité exceptionnelle avec une disponibilité limitée

disponible uniquement jusqu'au 31 octobre 2025.



Cette collection soigneusement sélectionnée propose des croisières de 7 à 16 nuits, visitant des destinations emblématiques de la Méditerranée, de la Baltique, des Îles Britanniques et au-delà. Avec des excursions illimitées incluses et le luxe accru des suites surclassées, vous pouvez présenter ces croisières comme l'expérience européenne ultime, en toute confiance.



Alors que la demande pour des expériences de voyage ultra-luxueuses continue de croître, ces croisières exceptionnelles, qui combinent une valeur extraordinaire et le luxe tout compris légendaire de Regent, devraient se vendre rapidement.



Nous vous encourageons à réserver dès maintenant les suites de vos clients pour ces croisières européennes remarquables en 2026.



*Pour plus de détails et pour connaître les catégories de suites et les croisières concernées, veuillez vous référer aux conditions générales. L'offre prend fin le 31 octobre 2025.



