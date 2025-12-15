TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Japan Experience change d’échelle et muscle son jeu B2B

L'interview de Thierry Maincent, président de Japan Experience


Spécialiste historique du voyage au Japon, Japan Experience poursuit sa transformation stratégique. Croissance internationale, structuration d’une plateforme de réservation complète, montée en puissance du B2B et acquisition stratégique de France Travel Center : l’entreprise change d’échelle. Entretien avec Thierry Maincent, son président.


Rédigé par le Lundi 15 Décembre 2025

Thierry Maincent : "Nous avons aujourd’hui plus de 150 expériences, dont certaines sont produites directement par nos équipes sur place" - Photo : Japan Experience
Thierry Maincent : "Nous avons aujourd'hui plus de 150 expériences, dont certaines sont produites directement par nos équipes sur place" - Photo : Japan Experience
Thierry Maincent a repris Japan Experience à son fondateur, Claude Solière, figure reconnue du secteur et créateur de Voyageurs du Monde.

« J’ai rejoint l’entreprise en 2010 et travaillé plusieurs années avec Claude Solière avant le rachat. L’idée était de projeter Japan Experience dans les vingt prochaines années, en phase avec son époque, tout en lui donnant les moyens de se développer », explique-t-il.

Depuis, l’entreprise s’est structurée autour de trois axes clairs. Le premier concerne l’internationalisation.

Aujourd’hui, Japan Experience est implanté à Paris, Londres, Berlin, Madrid et depuis le début d'année à Milan. « Il y a encore beaucoup de potentiel à exploiter, notamment en Allemagne et en Italie, où la demande pour le Japon est forte », affirme Thierry Maincent.

Une plateforme devenue centrale dans le modèle de Japan Experience

Deuxième pilier : la plateforme digitale, désormais au cœur de la stratégie. « Notre ambition n’est pas de vendre de l’hôtel, mais de proposer tout ce dont un voyageur a besoin pour organiser un séjour au Japon », insiste Thierry Maincent.

Japan Experience commercialise plus de 50 circuits en individuel ou en petits groupes, des locations de maisons, des pass ferroviaires, des billets de train, la traduction de permis de conduire et un large catalogue d’activités.

« Nous avons aujourd’hui plus de 150 expériences, dont certaines sont produites directement par nos équipes sur place », précise-t-il, évoquant notamment les food tours, les visites guidées ou les cérémonies du thé.

Le site s’appuie également sur un important contenu éditorial, décliné en cinq langues. « Le Japon est une destination complexe. Notre rôle, c’est aussi d’expliquer, de rassurer et de transmettre de la connaissance », ajoute-t-il.

Le succès du Japon repose, selon lui, sur des fondamentaux solides. « On ne va pas seulement au Japon pour visiter des lieux, mais pour vivre une expérience. C’est un pays aussi développé que l’Europe, mais qui fonctionne autrement », analyse-t-il.

Discipline, calme, qualité de service et stabilité des prix expliquent un taux de satisfaction exceptionnel. « En quinze ans, je n’ai pas croisé de voyageurs déçus. »

Le B2B, nouvel accélérateur de croissance

Sur le plan économique, 2025 marque une nouvelle étape. « Nous enregistrons environ 25% de croissance organique sur les circuits », indique Thierry Maincent.

Le chiffre d’affaires du groupe devrait atteindre environ 65 millions d’euros, pour près de 7 000 pax, auxquels s’ajoute l’activité de France Travel Center, acquise en mars dernier et spécialisée dans les groupes.

« France Travel Center nous apporte une expertise très forte sur les groupes et une crédibilité reconnue auprès des tour-opérateurs », explique-t-il. Les deux marques coexistent pour l’instant. « À terme, une évolution n’est pas exclue, notamment pour adresser plus efficacement les marchés européens. L’essentiel, c’est que les professionnels comprennent la valeur ajoutée que nous pouvons leur apporter. »

La structuration du B2B s’est également traduite par le recrutement d'une figure de l'Office national du tourisme japonais (JNTO), Charlotte Okamura au poste de responsable marketing B2B.

« Elle connaît parfaitement le Japon et les attentes des professionnels. Sa mission est de développer notre présence auprès du marché des professionnels », résume Thierry Maincent.

Aujourd’hui, le B2B représente environ 30% de l’activité. « Nous n’avons pas d’objectif de parts figé. Notre priorité est de servir au mieux, sans mettre en concurrence B2C et B2B », conclut-il.


