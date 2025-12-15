Japan Experience change d’échelle et muscle son jeu B2B

Deuxième pilier : la plateforme digitale, désormais au cœur de la stratégie. « Notre ambition n’est pas de vendre de l’hôtel, mais de proposer tout ce dont un voyageur a besoin pour organiser un séjour au Japon » , insiste Thierry Maincent.



Japan Experience commercialise plus de 50 circuits en individuel ou en petits groupes, des locations de maisons, des pass ferroviaires, des billets de train, la traduction de permis de conduire et un large catalogue d’activités.



« Nous avons aujourd’hui plus de 150 expériences, dont certaines sont produites directement par nos équipes sur place » , précise-t-il, évoquant notamment les food tours, les visites guidées ou les cérémonies du thé.



Le site s’appuie également sur un important contenu éditorial, décliné en cinq langues. « Le Japon est une destination complexe. Notre rôle, c’est aussi d’expliquer, de rassurer et de transmettre de la connaissance », ajoute-t-il.



Le succès du Japon repose, selon lui, sur des fondamentaux solides. « On ne va pas seulement au Japon pour visiter des lieux, mais pour vivre une expérience. C’est un pays aussi développé que l’Europe, mais qui fonctionne autrement », analyse-t-il.



Discipline, calme, qualité de service et stabilité des prix expliquent un taux de satisfaction exceptionnel. « En quinze ans, je n’ai pas croisé de voyageurs déçus. »