Okinawa : l'archipel se dévoile avec un nouveau webinaire

Le 30 septembre 2025 à 11h


La préfecture d’Okinawa organise un webinaire le 30 septembre 2025 à destination des professionnels du tourisme français.


Rédigé par le Mardi 16 Septembre 2025

L’OT d’Okinawa convie les professionnels du tourisme à son prochain webinaire consacré à la découverte de l'archipel - DepositPhotos.com, liza5450
L’Office du tourisme d’Okinawa (OCVB - Okinawa Convention & Visitors Bureau) convie les professionnels du tourisme français à son prochain webinaire consacré à la découverte de la préfecture d’Okinawa : ses plages, ses paysages tropicaux et ses ateliers artisanaux.

Rendez-vous le 30 septembre 2025 à 11h pour recevoir des informations utiles permettant de découvrir toutes les richesses de cet archipel du sud du Japon.

Le webinaire durera une heure environ et comprendra une session de questions/réponses.

Pour s'inscrire, c'est par ici.

Lire aussi :

- Expo universelle d’Osaka : déjà 3 millions de visiteurs pour le Pavillon France

- Séjour Japon : FAQ pour Agents de Voyages


Tags : japon, okinawa
