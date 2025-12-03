TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Pauline Duval succède à Laurent Dusollier à la présidence du Groupe Magora

Elle est par ailleurs directrice générale du Groupe Duval


Le Groupe Duval a annoncé la nomination de Pauline Duval à la présidence du Groupe Magora (Odalys Vacances, Flower Campings), en remplacement de Laurent Dusollier.


Rédigé par le Vendredi 12 Décembre 2025

Pauline Duval succède à Laurent Dusollier à la présidence du Groupe Magora - DepositPhotos.com, Jirsak
Pauline Duval succède à Laurent Dusollier à la présidence du Groupe Magora - DepositPhotos.com, Jirsak
Aerticket
Pauline Duval, actuelle directrice générale du Groupe Duval, arrive à la présidence du Groupe Magora (Odalys Vacances, Happy Senior, Odalys City, Odalys Campus, Flower Campings).

Elle succède à Laurent Dusollier, qui a été directeur général, puis président de cette filiale du Groupe Duval.

"Cette évolution s’inscrit dans la continuité de la stratégie du Groupe familial, avec pour objectif de renforcer la dynamique de développement et d’accompagner les ambitions de Magora sur ses marchés", commente le Groupe dans un communiqué très succinct.

Lire aussi : Magora réorganise sa gouvernance en 2025

Groupe Duval : 6 000 collaborateurs et un milliard d'euros de CA

Autres articles
Pour rappel, le Groupe Duval est avant tout familial. Fondé par Éric Duval, il est codirigé avec Pauline Boucon Duval et Louis-Victor Duval.

Né il y a 30 ans d’un cœur d’activité immobilier, il intervient désormais sur "de nombreuses expertises et territoires en étant notamment leader européen dans la gestion des golfs, premier acteur français des retail parks low cost et leader européen des résidences gérées", énumère le communiqué.

Ses activités s'étendent en Europe, en Afrique et en Asie, où il investit notamment dans des domaines comme la microfinance, les compagnies d'assurance, l'alimentaire et les énergies renouvelables. Comptant 6 000 collaborateurs à travers le monde, le Groupe Duval affiche un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros.

Lu 240 fois

Tags : magora, odalys vacances
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 3 Décembre 2025 - 11:44 Club Med nomme un nouveau DRH avec une mission claire !

Mardi 2 Décembre 2025 - 13:02 Accor : Karelle Lamouche nommée CEO pour l’Europe et l’Afrique du Nord

Mondial Tourisme
Dernière heure

Exotismes programme deux nouvelles adresses à Zanzibar

Pauline Duval succède à Laurent Dusollier à la présidence du Groupe Magora

Challenge Salaün Holidays : 10 agents de voyages à la découverte du Japon

flydubai inaugure une ligne entre Dubaï et Vilnius

Jet tours lance son opération Early Booking 2026

Brand News

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines
Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par...
Les annonces

SOLEA - 2 Agents de réservation H/F - CDD - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Responsable de Production H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Gestionnaire Back-office H/F - CDI - (Paris)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Playa Hotels &amp; Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis
Distribution

Distribution

Refus d'embarquement après le retard d'un train : quid du remboursement des frais ? [ABO]

Refus d'embarquement après le retard d'un train : quid du remboursement des frais ? [ABO]
Partez en France

Partez en France

Télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos : la Région Sud accorde une enveloppe de 10M€

Télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos : la Région Sud accorde une enveloppe de 10M€
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Challenge Salaün Holidays : 10 agents de voyages à la découverte du Japon

Challenge Salaün Holidays : 10 agents de voyages à la découverte du Japon
Production

Production

Exotismes programme deux nouvelles adresses à Zanzibar

Exotismes programme deux nouvelles adresses à Zanzibar
AirMaG

AirMaG

flydubai inaugure une ligne entre Dubaï et Vilnius

flydubai inaugure une ligne entre Dubaï et Vilnius
Transport

Transport

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Amadeus veut supprimer 460 emplois en France… malgré 200 M€ de crédit d'impôt

Amadeus veut supprimer 460 emplois en France… malgré 200 M€ de crédit d'impôt
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Meliá accélère son expansion luxe et lifestyle en 2026

Meliá accélère son expansion luxe et lifestyle en 2026
HotelMaG

Hébergement

Braxton et Alfred Hotels reprennent "Les Jardins de la Villa"

Braxton et Alfred Hotels reprennent "Les Jardins de la Villa"
Futuroscopie

Futuroscopie

Les "Climate Natives" veulent prendre les commandes [ABO]

Les "Climate Natives" veulent prendre les commandes [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC World Atlantic : les ventes sont ouvertes pour Port Canaveral

MSC World Atlantic : les ventes sont ouvertes pour Port Canaveral
TravelJobs

Emploi & Formation

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias