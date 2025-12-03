Pauline Duval succède à Laurent Dusollier à la présidence du Groupe Magora - DepositPhotos.com, Jirsak
Pauline Duval, actuelle directrice générale du Groupe Duval, arrive à la présidence du Groupe Magora (Odalys Vacances, Happy Senior, Odalys City, Odalys Campus, Flower Campings).
Elle succède à Laurent Dusollier, qui a été directeur général, puis président de cette filiale du Groupe Duval.
"Cette évolution s’inscrit dans la continuité de la stratégie du Groupe familial, avec pour objectif de renforcer la dynamique de développement et d’accompagner les ambitions de Magora sur ses marchés", commente le Groupe dans un communiqué très succinct.
Lire aussi : Magora réorganise sa gouvernance en 2025
Groupe Duval : 6 000 collaborateurs et un milliard d'euros de CA
Pour rappel, le Groupe Duval est avant tout familial. Fondé par Éric Duval, il est codirigé avec Pauline Boucon Duval et Louis-Victor Duval.
Né il y a 30 ans d’un cœur d’activité immobilier, il intervient désormais sur "de nombreuses expertises et territoires en étant notamment leader européen dans la gestion des golfs, premier acteur français des retail parks low cost et leader européen des résidences gérées", énumère le communiqué.
Ses activités s'étendent en Europe, en Afrique et en Asie, où il investit notamment dans des domaines comme la microfinance, les compagnies d'assurance, l'alimentaire et les énergies renouvelables. Comptant 6 000 collaborateurs à travers le monde, le Groupe Duval affiche un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros.
