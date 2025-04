Magora : qui sont les nouveaux dirigeants du groupe ?

Magora poursuit sa structuration autour de plusieurs marques et filiales couvrant l’ensemble des segments du secteur : Odalys Vacances, Odalys City, Odalys Campus, Happy Senior, Flower Campings, ainsi que des entités comme SGIT, SDM, Odalys Invest, My Home by Flower Campings et Alpissimmo. Ces enseignes proposent des solutions diversifiées allant de la résidence de tourisme à l’hôtellerie de plein air, en passant par les résidences étudiantes ou seniors.



Les récentes nominations visent à accompagner la croissance sur chacun de ces marchés. Johanna Ambil, à la tête d’Odalys Vacances, dirigera les activités commerciales et d’exploitation. Christian Letienne devient directeur général adjoint et directeur général Afrique, chargé notamment du lancement d’établissements à Kigali et Abidjan. Pour Flower Campings, Aymeric Drujon est secondé par Thomas Lejemble, qui reprend aussi le développement du réseau.



Ces évolutions visent à garantir l’excellence opérationnelle tout en s’adaptant aux mutations des usages et aux attentes des promoteurs et investisseurs. L’objectif affiché est de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à l’exploitation des actifs. « Nous avons su diversifier nos activités pour faire de Magora un acteur incontournable », précise Laurent Dusollier.



Avec cette gouvernance renouvelée, le groupe renforce sa capacité à répondre à la demande croissante de solutions d’hébergement géré dans un environnement en mutation rapide. L’organisation interne est conçue pour soutenir cette ambition, tout en respectant l’ancrage du Groupe Duval dans une logique de croissance durable.