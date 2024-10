Le Groupe Odalys devient MAGORA

Depuis 25 ans, le Groupe Odalys développe et gère des lieux dédiés aux vacances, ainsi que des résidences de plein air, étudiantes, de coliving, seniors et d’affaires.



Afin de mieux refléter son identité et ses ambitions, le Groupe Odalys évolue et devient MAGORA.



MAGORA se positionne comme un acteur multi-produits (résidences de tourisme, affaires, étudiantes, seniors, et domaines de plein air) et multi-métiers, proposant des solutions sur mesure allant de l'évaluation du potentiel à la conception, l'aménagement, la commercialisation, l'exploitation et la gestion d'hébergements.