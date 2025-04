Magora nomme Aude de La Porte Directrice Marketing, Communication et RSE

Magora annonce la nomination dau poste de Directrice Marketing, Communication et RSE.Cette arrivée s’inscrit dans une dynamique de transformation accélérée du groupe, désormais dirigé par Geoffrey Lavielle, successeur de Laurent Dusollier , devenu Président.Aude de La Porteà Johanna Ambil, récemment nommée Directrice Générale d’Odalys Vacances.Sa mission sera de piloter la stratégie marketing globale de Magora, fédérer ses marques autour d’un positionnement clair et cohérent, et renforcer la visibilité du groupe sur tous ses marchés.Cela inclut des marques telles qu’Odalys Vacances, Odalys City, Odalys Campus, Happy Senior ou encore Flower Campings, ainsi que les entités immobilières comme SDM, SGIT, Odalys Invest ou My Home by Flower Campings.Cette nomination intervient à un, alors que le groupe connaît une croissance rapide en France comme à l’international. Aude de La Porte aura également pour mission de, un enjeu désormais central dans la stratégie d’expansion de l’entreprise.