Odalys sur le point d'acquérir Flower Campings

De son côté, Odalys est présent sur le marché de l’hébergement touristique en Europe avec les marques Odalys Vacances (résidences de tourisme) et Odalys Plein Air (campings mobil-homes).



Le Groupe Odalys est aussi reconnu pour son expertise métier sur le marché de l’hébergement urbain avec les marques Odalys City (appart’hôtels de centre-ville), Odalys Campus (résidences étudiantes) et Happy Senior (résidences seniors non médicalisées).



Soit plus de 200 établissements et 65 000 lits en gestion en France et à l’international.



Également syndic à travers sa filiale SGIT Gestion, prestataire de services de conciergerie, promoteur immobilier et agence immobilière sur certaines destinations via Odalys Invest, le Groupe Odalys a récemment élargi ses activités à la vente de mobil-homes résidentiels, passant définitivement du statut d’hébergeur à celui d’acteur multi-métiers.



Son actionnaire, le Groupe Duval est quant à lui un acteur familial français de l’immobilier. Il emploie plus de 5 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros.



"Dans un marché de l’hôtellerie de plein air en pleine croissance, Flower a su construire une marque référente à forte notoriété et devenir le leader français aujourd’hui en nombre de sites. Nous partageons ensemble l’importance de l’ancrage territorial dans notre développement, au plus près des besoins des collectivités et des territoires. Mais également un ADN partagé avec le Groupe Duval - celui d’un esprit familial et entrepreneurial.



Nous avons à cœur de conserver l’esprit d’indépendance, qui est notamment au cœur de la relation de partenariat avec ses franchisés. En l’accueillant au sein de notre portefeuille de marques, nous avons l’ambition de lui apporter l’ensemble de nos savoir-faire.



C’est aussi une formidable opportunité de se développer dans le secteur du camping et d’entrer avec ambition dans le monde de la franchise ", a déclaré Laurent Dusollier, directeur général du groupe Odalys.