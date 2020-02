Odalys veut continuer à ouvrir une nouvelle résidence par mois

Dans tous les cas, le 2e hébergeur de tourisme européen veut poursuivre sur son rythme de croissance de ces dernières années et va ouvrir une nouvelle résidence par mois sur les 5 années à venir.



A l’heure actuelle, 482 résidences, camping, mobil-homes, appart-hôtels, hôtels et chalets composent son réseau avec une capacité totale de 20 000 appartements et 128 000 lits. Historiquement implantées en France, les résidences de tourisme Odalys se sont peu à peu ouvertes à l’Italie, Espagne, Portugal et Croatie.



Créé en 1998, la société revendique en 2019 un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros, 1300 employés et 2 millions de vacanciers annuels.



Odalys est une filiale du groupe Duval, un groupe familial spécialiste de l’investissement immobilier qui fête cette année ses 25 ans. Par une triple stratégie d’innovation, de diversification de ses métiers et donc d’ouverture à l’internationale, le groupe prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires d’1 milliard d’euros en 2025.