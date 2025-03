Magora réorganise sa gouvernance en 2025

Alexandre Alenda rejoint le Comité de Direction de Magora. Il dirigera le développement d’Odalys Invest, qui intervient dans la transaction de biens immobiliers exploités par Magora, et d’Alpissimmo, un réseau d’agences de transaction et location de biens dans les Alpes. Sa mission est d’accélérer l’activité de ces entités, notamment la location de biens haut de gamme dans les stations alpines, en renforçant l’offre et la visibilité des services proposés.



Antoine Nahman de Benveniste est nommé Directeur Général Délégué de SGIT, société spécialisée dans le syndic d’immobilier géré. Il travaille sous la présidence d’Antoine Kieffer. SGIT gère actuellement 22 000 lots et poursuit une stratégie de diversification fondée sur la gestion pour compte de tiers exploitants. Par ailleurs, Frank Montano conserve la direction de SDM, filiale rattachée à Magora depuis 2009. SDM assure l’aménagement, l’équipement et la coordination des travaux pour les résidences du groupe.



Laurent Dusollier, Directeur Général de Magora, souligne : « Afin d’accompagner nos ambitions de développement en France et à l’international, nous avons repensé notre organisation et sommes heureux d’annoncer plusieurs nominations stratégiques. Ces évolutions reflètent notre volonté de structurer notre croissance et de renforcer notre position de leader sur le marché de l’immobilier géré . »