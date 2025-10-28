Odalys Vacances repense son offre et simplifie le choix des vacanciers - Depositphotos.com, @AllaSerebrina
Avec 112 établissements en France - résidences, appart’hôtels et hôtels - Odalys Vacances souhaite rendre son offre plus lisible et accessible, grâce à une nouvelle classification qui permet aux voyageurs d’identifier facilement la formule qui leur correspond, selon leurs besoins de confort, d’autonomie ou de services.
Trois gammes structurent désormais l’offre : l'Essentielle, pour des séjours accessibles et autonomes avec les prestations indispensables (logement spacieux, ménage de fin de séjour, kit bébé) ; la Référence, qui incarne « tout l’esprit Odalys » avec convivialité, confort et services variés comme la piscine, le linge de maison ou les clubs enfants ; et la Collection, une sélection premium intégrant spa, salle de fitness, restaurant bistronomique et design contemporain, pensée pour une expérience haut de gamme.
"Avec cette nouvelle segmentation, nous voulons offrir à nos clients une lecture simple et immédiate de notre offre", explique Johanna Ambil, directrice générale d’Odalys Vacances.
"Elle valorise nos établissements, répond mieux aux attentes des vacanciers et renforce leur confiance dans la marque."
Trois gammes structurent désormais l’offre : l'Essentielle, pour des séjours accessibles et autonomes avec les prestations indispensables (logement spacieux, ménage de fin de séjour, kit bébé) ; la Référence, qui incarne « tout l’esprit Odalys » avec convivialité, confort et services variés comme la piscine, le linge de maison ou les clubs enfants ; et la Collection, une sélection premium intégrant spa, salle de fitness, restaurant bistronomique et design contemporain, pensée pour une expérience haut de gamme.
"Avec cette nouvelle segmentation, nous voulons offrir à nos clients une lecture simple et immédiate de notre offre", explique Johanna Ambil, directrice générale d’Odalys Vacances.
"Elle valorise nos établissements, répond mieux aux attentes des vacanciers et renforce leur confiance dans la marque."
Une nouvelle identité visuelle et une signature affirmée pour Odalys Vacances
Autres articles
-
Après un été dynamique, Odalys Vacances donne le coup d'envoi de l'hiver 2025-2026
-
Odalys rénove 9 résidences de bord de mer pour l’été
-
Magora nomme Aude de La Porte Directrice Marketing, Communication et RSE
-
Magora : qui sont les nouveaux dirigeants du groupe ?
-
Magora réorganise sa gouvernance en 2025
Cette refonte s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle : couleurs vives, graphisme arrondi inspiré du « O » d’Odalys et visuels centrés sur les émotions et les moments partagés.
La marque adopte également une nouvelle signature, "C’est ça les vacances", qui traduit sa vision : les vacances sont trop précieuses pour être ratées.
"Cette nouvelle identité traduit une marque plus forte, plus lisible et résolument tournée vers l’émotion", souligne Aude de La Porte, directrice marketing, e-commerce et RSE de Magora.
"Avec "C’est ça les vacances", nous réaffirmons notre ambition : offrir à chacun la liberté et le plaisir de vivre pleinement ses vacances."
La nouvelle segmentation est déjà disponible sur le site d'Odalys et sera déployée dans tous les établissements à l’été 2026.
La marque adopte également une nouvelle signature, "C’est ça les vacances", qui traduit sa vision : les vacances sont trop précieuses pour être ratées.
"Cette nouvelle identité traduit une marque plus forte, plus lisible et résolument tournée vers l’émotion", souligne Aude de La Porte, directrice marketing, e-commerce et RSE de Magora.
"Avec "C’est ça les vacances", nous réaffirmons notre ambition : offrir à chacun la liberté et le plaisir de vivre pleinement ses vacances."
La nouvelle segmentation est déjà disponible sur le site d'Odalys et sera déployée dans tous les établissements à l’été 2026.
De nouvelles ouvertures et une saison estivale sous le signe de la croissance
En parallèle de sa refonte stratégique, Odalys Vacances poursuit son expansion sur le territoire français.
La marque prévoit l’ouverture de quatre nouveaux établissements d’ici 2028 dans des destinations phares : La Rosière, Les Orres, Risoul et Saint-Trojan-les-Bains.
Ces nouvelles adresses s’inscrivent dans une logique de montée en gamme et de renforcement du maillage territorial, confirmant la volonté du groupe Magora d’offrir des séjours toujours plus variés.
Une dynamique qui s’appuie sur une saison estivale 2025 particulièrement performante. Odalys Vacances affiche un taux d’occupation global de 85%, en progression par rapport à 2024.
La marque a enregistré une forte croissance à la mer (+5 points) et à la montagne (+6 points), tandis que la Bretagne a connu un bond de +25% de fréquentation, grâce à son climat tempéré. Les Alpes et les Pyrénées confirment également leur attractivité estivale, avec une hausse notable de la demande.
Deux tendances de fond se démarquent notamment : la hausse des réservations anticipées (+2 points), traduisant une volonté d’anticiper pour bénéficier des meilleurs tarifs, et la forte progression des courts séjours (+28% en juillet, +64% en août), reflet d’un nouveau mode de consommation des vacances plus flexible et spontané.
La marque prévoit l’ouverture de quatre nouveaux établissements d’ici 2028 dans des destinations phares : La Rosière, Les Orres, Risoul et Saint-Trojan-les-Bains.
Ces nouvelles adresses s’inscrivent dans une logique de montée en gamme et de renforcement du maillage territorial, confirmant la volonté du groupe Magora d’offrir des séjours toujours plus variés.
Une dynamique qui s’appuie sur une saison estivale 2025 particulièrement performante. Odalys Vacances affiche un taux d’occupation global de 85%, en progression par rapport à 2024.
La marque a enregistré une forte croissance à la mer (+5 points) et à la montagne (+6 points), tandis que la Bretagne a connu un bond de +25% de fréquentation, grâce à son climat tempéré. Les Alpes et les Pyrénées confirment également leur attractivité estivale, avec une hausse notable de la demande.
Deux tendances de fond se démarquent notamment : la hausse des réservations anticipées (+2 points), traduisant une volonté d’anticiper pour bénéficier des meilleurs tarifs, et la forte progression des courts séjours (+28% en juillet, +64% en août), reflet d’un nouveau mode de consommation des vacances plus flexible et spontané.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille