Braxton et Alfred Hotels reprennent "Les Jardins de la Villa"

L'établissement appelé à devenir le premier 4 étoiles de la nouvelle marque Alfred Hotels

Braxton Investment Management et Izimmo (Arkéa), en partenariat avec Alfred Hotels, annoncent l’acquisition des murs et du fonds de commerce de l’hôtel Les Jardins de la Villa, situé rue Belidor dans le 17ᵉ arrondissement de Paris. L’établissement de 33 chambres fera l’objet d’une rénovation complète avant de devenir le premier hôtel de la nouvelle marque 4 étoiles développée par Alfred Hotels. La livraison est prévue fin 2026.



Rédigé par Noah Penalva le Vendredi 12 Décembre 2025



Les Jardins de la Villa présente des caractéristiques particulièrement recherchées sur le marché hôtelier parisien.



L’hôtel dispose de 40% de chambres avec balcon, de deux espaces extérieurs, un patio de 70 m² et une cour de 40 m², ainsi que de surfaces de chambres supérieures aux standards du marché.



L’offre comprend également un espace bien-être (sauna, hammam, fitness) et une salle de réunion.



Sa localisation immédiate près du Palais des Congrès renforce son attractivité pour la clientèle d'affaires et internationale.



rénovation intégrale des chambres, la modernisation des espaces communs et l’ajout d’une verrière ouvrante pour accueillir petits-déjeuners, réunions et événements.



Cette opération s’inscrit dans la stratégie de croissance menée par la joint-venture à l’origine de douze ouvertures en deux ans. présente des caractéristiques particulièrement recherchées sur le marché hôtelier parisien.L’hôtel dispose dede deux espaces extérieurs, un patio de 70 m² et une cour de 40 m², ainsi que de surfaces de chambres supérieures aux standards du marché.L’offre comprend égalementSa localisation immédiate près durenforce son attractivité pour Alfred Hotels prévoit uneCette opération s’inscrit dans la stratégie de croissance menée par la joint-venture Braxton - Alfred Hotels

Lancement d’une nouvelle marque 4 étoiles pour Alfred Hotels Autres articles Brune Poirson rejoint le conseil d’administration d’Alfred Hotels développement sur le segment 3 étoiles, offre 4 étoiles.



Cette nouvelle marque vise à accompagner les clients sur davantage d’occasions de voyage, à élargir la clientèle et à augmenter les opportunités d’acquisitions.



Le concept conserve la philosophie « moins mais mieux », avec un design plus élaboré, des services supplémentaires selon les établissements (spa, piscine ou patio) et un niveau de confort renforcé.



Les Jardins de la Villa deviendra le premier établissement de cette nouvelle gamme. Deux autres projets sont déjà en cours de développement, marquant une nouvelle étape dans l’expansion du groupe.



A lire aussi : Brune Poirson rejoint le conseil d’administration d’Alfred Hotels Après son Alfred Hotels initie une montée en gamme avec la création d’uneCette nouvelle marque vise à accompagner les clients sur davantage d’occasions de voyage, à élargir la clientèle et à augmenter les opportunités d’acquisitions.Le concept conserve, avec un design plus élaboré, des services supplémentaires selon les établissements (spa, piscine ou patio) et un niveau de confort renforcé.. Deux autres projets sont déjà en cours de développement, marquant une nouvelle étape dans l’expansion du groupe.

Lu 171 fois