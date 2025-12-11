Braxton et Alfred Hotels reprennent "Les Jardins de la Villa"

Les Jardins de la Villa présente des caractéristiques particulièrement recherchées sur le marché hôtelier parisien.
L’hôtel dispose de 40% de chambres avec balcon, de deux espaces extérieurs, un patio de 70 m² et une cour de 40 m², ainsi que de surfaces de chambres supérieures aux standards du marché.
L’offre comprend également un espace bien-être (sauna, hammam, fitness) et une salle de réunion.
Sa localisation immédiate près du Palais des Congrès renforce son attractivité pour la clientèle d'affaires et internationale.
Alfred Hotels prévoit une rénovation intégrale des chambres, la modernisation des espaces communs et l’ajout d’une verrière ouvrante pour accueillir petits-déjeuners, réunions et événements.
Cette opération s’inscrit dans la stratégie de croissance menée par la joint-venture Braxton - Alfred Hotels, à l’origine de douze ouvertures en deux ans.
Lancement d’une nouvelle marque 4 étoiles pour Alfred Hotels
Après son développement sur le segment 3 étoiles, Alfred Hotels initie une montée en gamme avec la création d’une offre 4 étoiles.
Cette nouvelle marque vise à accompagner les clients sur davantage d’occasions de voyage, à élargir la clientèle et à augmenter les opportunités d’acquisitions.
Le concept conserve la philosophie « moins mais mieux », avec un design plus élaboré, des services supplémentaires selon les établissements (spa, piscine ou patio) et un niveau de confort renforcé.
Les Jardins de la Villa deviendra le premier établissement de cette nouvelle gamme. Deux autres projets sont déjà en cours de développement, marquant une nouvelle étape dans l’expansion du groupe.
