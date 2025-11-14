Brune Poirson rejoint le conseil d’administration d’Alfred Hotels

Alfred Hotels officialise l’entrée de Brune Poirson au sein de son conseil d’administration.
Ancienne secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, elle a également siégé plus de quatre ans au Comité exécutif du groupe Accor, où elle a piloté les sujets liés au développement durable et à la transformation du secteur.
Au sein d’Alfred Hotels, elle accompagnera la définition et la mise en œuvre de la stratégie RSE, avec pour objectif d’inscrire la performance environnementale et sociale dans le développement du groupe.
"Son expertise en matière de développement durable et de transformation organisationnelle sera un atout précieux pour accompagner notre croissance et consolider notre engagement en faveur d’une hôtellerie plus responsable", a ainsi commenté Boris Roques Rogery, co-fondateur et président d'Alfred Hotels dans un communiqué.
Une mission centrée sur l’intégration opérationnelle du développement durable
Alfred Hotels explique vouloir articuler cette stratégie RSE autour du bien-être des collaborateurs, de l’expérience client et de la valeur générée pour ses investisseurs.
"Je suis convaincue que l’hôtellerie a un rôle clé à jouer dans la transition écologique et je souhaite contribuer à renforcer cet engagement aux côtés de l’équipe dirigeante", a déclaré Brune Poirson, nouvelle membre du Conseil d’Administration.
Pour rappel, Alfred Hotels est présent à Compiègne, Biarritz, Beaune et Monaco, et développe plusieurs nouvelles ouvertures.
Le groupe revendique une approche centrée sur la qualité, le détail et une identité contemporaine dans le segment 3 étoiles.
