Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 5 janvier 2026 :
Venezuela : Alerte maximale face à l’escalade du conflit
Croisières à Hawaï : la taxe climatique suspendue après une bataille juridique
Inde : une préférence marquée pour les pays « amis »
Tourisme événementiel en Europe : une croissance portée par les expériences en direct
Cyberprotection : Aerticket appelle à l'action
Tourisme en Israël : une reprise fragile après des années de crises
Agences de voyages en 2026 : entre désaisonnalisation, réglementation et pression des coûts
Micro-retraites : la Génération Z explore le monde avant la retraite
Le saviez vous ? La patinoire qui défie les records… et le froid ! 🥶⛸️
Venezuela : Alerte maximale face à l’escalade du conflit
Depuis fin novembre 2025, le Quai d’Orsay demade aux Français de reporter tout voyage vers le Venezuela. @depositphotos/AlexanderMils
Les autorités internationales ont relevé au niveau d’avertissement le plus élevé leurs conseils aux voyageurs se rendant au Venezuela, recommandant d’éviter tout déplacement dans le pays en raison de l’importante dégradation de la situation sécuritaire.
Plusieurs gouvernements, dont ceux des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie et d’autres, déconseillent formellement tout voyage et incitent les ressortissants présents à quitter le territoire dès que possible, en soulignant les risques accrus d’enlèvements, de violences, d’instabilité politique et de perturbations aériennes.
Les autorités aéronautiques ont aussi émis des avertissements pour éviter l’espace aérien vénézuélien à cause de l’activité militaire imprévisible.
Plus à lire sur traveldailynews.com
Croisières à Hawaï : la taxe climatique suspendue après une bataille juridique
Une surtaxe climatique de 0,75 % visant les navires de croisière à Hawaï a été suspendue quelques heures avant son entrée en vigueur. @depositphotos/LAMeeks
Une nouvelle taxe climatique et touristique visant les navires de croisière à Hawaï a été bloquée in extremis à la suite d’un recours judiciaire déposé par l’industrie des croisières, avec le soutien du gouvernement fédéral américain.
Cette mesure, qui devait étendre aux croisières une surtaxe climatique de 0,75 % déjà appliquée aux hôtels et locations de vacances, a été suspendue quelques heures avant son entrée en vigueur.
Ce blocage pourrait faire jurisprudence aux États-Unis, alors que de nombreuses destinations envisagent des taxes liées à l’impact climatique du tourisme.
A lire sur skift.com
Inde : une préférence marquée pour les pays « amis »
Les touristes Indiens sont influencés par les liens diplomatiques dans le choix de leurs destinations de vacances. @Jose Hernandez Camera 51
Les touristes Indiens fondent leurs choix de vacances sur la solidité des relations diplomatiques entre l'Inde et les pays de destination. Ainsi, la Thaïlande a accueilli 2,48 millions de touristes indiens en 2025, soit une hausse d'environ 16 % par rapport à 2024, ce qui a fortement dynamisé le pays malgré un recul global du nombre de visiteurs entrants au cours de l'année.
Le Vietnam a également enregistré une forte croissance. Le nombre d'arrivées de touristes indiens a bondi de près de 49 % sur un an pour atteindre 746 480, le mois de décembre enregistrant à lui seul une hausse de 62,5 %, selon les données de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam.
Une info skift.com
Tourisme événementiel en Europe : une dynamique de croissance portée par les expériences en direct
En 2025, le tourisme événementiel en Europe a progressé de 7 %, stimulé par une forte demande pour les événements en direct et leur impact économique local.
Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France concentrent la majorité des dépenses, tandis que la Belgique enregistre la plus forte croissance (+20 %).
Les événements sportifs et les expositions sont les principaux moteurs, avec une part importante des dépenses consacrée à l’alimentation, à l’hébergement et aux transports. Cette évolution confirme le rôle stratégique de l’événementiel dans le développement durable et la vitalité des destinations européennes.
Un article de traveldailynews.com
Cyberprotection : Aerticket appelle à l'action
Aerticket appelle à mettre en place une action collective pour lutter contre les cyberattaques.@depositphotos/denisismagilov
Pour répondre aux cyberattaques de plus en plus fréquentes dans le secteur du tourisme, Aerticket appelle à mettre en place une action collective.
L’entreprise invite ses partenaires à mettre en œuvre systématiquement des mesures de sécurité et à rendre obligatoire l'apprentissage des outils numériques.
Plus à lire sur le site fvw.de
Tourisme en Israël : une reprise fragile après des années de crises
• Le tourisme en Israël montre de timides signes de redémarrage, largement porté par un tourisme « affinitaire ». @ecrow
Après l’effondrement provoqué par la guerre déclenchée en octobre 2023, le tourisme en Israël montre de timides signes de redémarrage.
Entre janvier et septembre 2025, le pays a accueilli 930 000 visiteurs, soit +22,5 % sur un an, malgré des recommandations officielles déconseillant les voyages.
La reprise reste toutefois inégale et largement portée par un tourisme « affinitaire » (communautés juives, pèlerinages religieux), tandis que le grand public hésite encore à revenir. La relance durable du secteur dépendra avant tout de la stabilité sécuritaire et de la confiance des voyageurs internationaux.
Retrouvez l’article complet sur lefigaro.fr
Agences de voyages en 2026 : entre désaisonnalisation, réglementation et pression des coûts
• En 2026, les agences de voyages devront relever plusieurs défis majeurs : réduire la saisonnalité du tourisme, s’adapter à des réglementations de plus en plus complexes et maîtriser la hausse des coûts d’exploitation.@depositphotos/studioM
Du point de vue espagnol, en 2026, les agences de voyages devront relever plusieurs défis majeurs : réduire la saisonnalité du tourisme, s’adapter à des réglementations de plus en plus complexes et maîtriser la hausse des coûts d’exploitation.
Le secteur mise aussi sur la numérisation, la formation et l’attraction de talents, tout en répondant à un consommateur plus exigeant, sensible aux prix et en quête de flexibilité et de sécurité.
Enfin, les professionnels alertent sur la nécessité d’un équilibre entre objectifs environnementaux et viabilité économique, afin de préserver la compétitivité et l’emploi dans le tourisme.
À consulter sur agenttravel.es
Micro-retraites : la Génération Z explore le monde avant la retraite
Plus lents, plus longs, les voyages sous forme de mini-retraites séduisent la génération Z. @depositphotos/xerox123.mail.ua
Les micro-retraites, longues pauses autofinancées de quelques mois à plus d’un an, séduisent la Génération Z et les millennials en quête d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, de bien-être et de nouvelles expériences.
Ces voyages permettent de voyager plus lentement, de s’immerger culturellement et de réfléchir à sa trajectoire professionnelle. Les destinations prisées pour 2026 combinent coût de la vie abordable, infrastructures de qualité et expériences enrichissantes : Bangkok et Hanoï en Asie du Sud-Est, Lisbonne et Budapest en Europe, ainsi que Tachkent en Asie centrale.
Plus d’informations sur fr.euronews.com
Le saviez vous ? La patinoire qui défie les records… et le froid ! 🥶⛸️
La patinoire du canal Rideau traverse le centre de la capitale nationale sur 7,8 km.@depositphotos/PavelS
À Ottawa, au Canada, le Canal Rideau vous offre la plus grande patinoire naturelle du monde avec ses 7,8 km de glace, soit l’équivalent de 100 patinoires olympiques !
Ouverte depuis 1970 et classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle permet de patiner, faire du hockey, du ski de fond… voire du tricycle sur glace pour les plus audacieux.
Et pour reprendre des forces, rien de tel qu’une fameuse Queue de Castor (oui, c’est une pâtisserie, pas un vrai castor 🦫). Bonus : la patinoire est ouverte 24h/24 et gratuite, mais attention, il faut un vrai hiver canadien pour atteindre les 30 cm de glace réglementaires !
Une info lefigaro.fr
