TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Quoi de neuf dans le monde du tourisme en cette rentrée 2026 ? [ABO]

La revue de presse de la semaine du 5 janvier 2026


Crise au Venezuela, reprise du tourisme en Israël, mini retraites touristiques plébiscitées par la génération Z, nouvelles tendances... comme chaque semaine, TourMaG.com, vous propose une revue de presse de l'actualité touristique dans le monde.


Rédigé par le Samedi 10 Janvier 2026



Venezuela : Alerte maximale face à l’escalade du conflit

Depuis fin novembre 2025, le Quai d’Orsay demade aux Français de reporter tout voyage vers le Venezuela. @depositphotos/AlexanderMils
Depuis fin novembre 2025, le Quai d’Orsay demade aux Français de reporter tout voyage vers le Venezuela. @depositphotos/AlexanderMils

Les autorités internationales ont relevé au niveau d’avertissement le plus élevé leurs conseils aux voyageurs se rendant au Venezuela, recommandant d’éviter tout déplacement dans le pays en raison de l’importante dégradation de la situation sécuritaire.

Plusieurs gouvernements, dont ceux des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie et d’autres, déconseillent formellement tout voyage et incitent les ressortissants présents à quitter le territoire dès que possible, en soulignant les risques accrus d’enlèvements, de violences, d’instabilité politique et de perturbations aériennes.

Les autorités aéronautiques ont aussi émis des avertissements pour éviter l’espace aérien vénézuélien à cause de l’activité militaire imprévisible.

Plus à lire sur traveldailynews.com

Croisières à Hawaï : la taxe climatique suspendue après une bataille juridique

Une surtaxe climatique de 0,75 % visant les navires de croisière à Hawaï a été suspendue quelques heures avant son entrée en vigueur. @depositphotos/LAMeeks
Une surtaxe climatique de 0,75 % visant les navires de croisière à Hawaï a été suspendue quelques heures avant son entrée en vigueur. @depositphotos/LAMeeks
Une nouvelle taxe climatique et touristique visant les navires de croisière à Hawaï a été bloquée in extremis à la suite d’un recours judiciaire déposé par l’industrie des croisières, avec le soutien du gouvernement fédéral américain.

Cette mesure, qui devait étendre aux croisières une surtaxe climatique de 0,75 % déjà appliquée aux hôtels et locations de vacances, a été suspendue quelques heures avant son entrée en vigueur.

Ce blocage pourrait faire jurisprudence aux États-Unis, alors que de nombreuses destinations envisagent des taxes liées à l’impact climatique du tourisme.

A lire sur skift.com

Inde : une préférence marquée pour les pays « amis »

Les touristes Indiens sont influencés par les liens diplomatiques dans le choix de leurs destinations de vacances. @Jose Hernandez Camera 51
Les touristes Indiens sont influencés par les liens diplomatiques dans le choix de leurs destinations de vacances. @Jose Hernandez Camera 51
Les touristes Indiens fondent leurs choix de vacances sur la solidité des relations diplomatiques entre l'Inde et les pays de destination. Ainsi, la Thaïlande a accueilli 2,48 millions de touristes indiens en 2025, soit une hausse d'environ 16 % par rapport à 2024, ce qui a fortement dynamisé le pays malgré un recul global du nombre de visiteurs entrants au cours de l'année.

Le Vietnam a également enregistré une forte croissance. Le nombre d'arrivées de touristes indiens a bondi de près de 49 % sur un an pour atteindre 746 480, le mois de décembre enregistrant à lui seul une hausse de 62,5 %, selon les données de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam.

Une info skift.com

Tourisme événementiel en Europe : une dynamique de croissance portée par les expériences en direct

En 2025, le tourisme événementiel en Europe a progressé de 7 %.@zoltangabor
En 2025, le tourisme événementiel en Europe a progressé de 7 %.@zoltangabor
En 2025, le tourisme événementiel en Europe a progressé de 7 %, stimulé par une forte demande pour les événements en direct et leur impact économique local.

Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France concentrent la majorité des dépenses, tandis que la Belgique enregistre la plus forte croissance (+20 %).

Les événements sportifs et les expositions sont les principaux moteurs, avec une part importante des dépenses consacrée à l’alimentation, à l’hébergement et aux transports. Cette évolution confirme le rôle stratégique de l’événementiel dans le développement durable et la vitalité des destinations européennes.

Un article de traveldailynews.com

Cyberprotection : Aerticket appelle à l'action

Aerticket appelle à mettre en place une action collective pour lutter contre les cyberattaques.@depositphotos/denisismagilov
Aerticket appelle à mettre en place une action collective pour lutter contre les cyberattaques.@depositphotos/denisismagilov
Pour répondre aux cyberattaques de plus en plus fréquentes dans le secteur du tourisme, Aerticket appelle à mettre en place une action collective.

L’entreprise invite ses partenaires à mettre en œuvre systématiquement des mesures de sécurité et à rendre obligatoire l'apprentissage des outils numériques.

Plus à lire sur le site fvw.de

Tourisme en Israël : une reprise fragile après des années de crises

• Le tourisme en Israël montre de timides signes de redémarrage, largement porté par un tourisme « affinitaire ». @ecrow
• Le tourisme en Israël montre de timides signes de redémarrage, largement porté par un tourisme « affinitaire ». @ecrow
Après l’effondrement provoqué par la guerre déclenchée en octobre 2023, le tourisme en Israël montre de timides signes de redémarrage.

Entre janvier et septembre 2025, le pays a accueilli 930 000 visiteurs, soit +22,5 % sur un an, malgré des recommandations officielles déconseillant les voyages.

La reprise reste toutefois inégale et largement portée par un tourisme « affinitaire » (communautés juives, pèlerinages religieux), tandis que le grand public hésite encore à revenir. La relance durable du secteur dépendra avant tout de la stabilité sécuritaire et de la confiance des voyageurs internationaux.

Retrouvez l’article complet sur lefigaro.fr

Agences de voyages en 2026 : entre désaisonnalisation, réglementation et pression des coûts

• En 2026, les agences de voyages devront relever plusieurs défis majeurs : réduire la saisonnalité du tourisme, s’adapter à des réglementations de plus en plus complexes et maîtriser la hausse des coûts d’exploitation.@depositphotos/studioM
• En 2026, les agences de voyages devront relever plusieurs défis majeurs : réduire la saisonnalité du tourisme, s’adapter à des réglementations de plus en plus complexes et maîtriser la hausse des coûts d’exploitation.@depositphotos/studioM
Du point de vue espagnol, en 2026, les agences de voyages devront relever plusieurs défis majeurs : réduire la saisonnalité du tourisme, s’adapter à des réglementations de plus en plus complexes et maîtriser la hausse des coûts d’exploitation.

Le secteur mise aussi sur la numérisation, la formation et l’attraction de talents, tout en répondant à un consommateur plus exigeant, sensible aux prix et en quête de flexibilité et de sécurité.

Enfin, les professionnels alertent sur la nécessité d’un équilibre entre objectifs environnementaux et viabilité économique, afin de préserver la compétitivité et l’emploi dans le tourisme.

À consulter sur agenttravel.es

Micro-retraites : la Génération Z explore le monde avant la retraite

Plus lents, plus longs, les voyages sous forme de mini-retraites séduisent la génération Z. @depositphotos/xerox123.mail.ua
Plus lents, plus longs, les voyages sous forme de mini-retraites séduisent la génération Z. @depositphotos/xerox123.mail.ua
Autres articles
Les micro-retraites, longues pauses autofinancées de quelques mois à plus d’un an, séduisent la Génération Z et les millennials en quête d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, de bien-être et de nouvelles expériences.

Ces voyages permettent de voyager plus lentement, de s’immerger culturellement et de réfléchir à sa trajectoire professionnelle. Les destinations prisées pour 2026 combinent coût de la vie abordable, infrastructures de qualité et expériences enrichissantes : Bangkok et Hanoï en Asie du Sud-Est, Lisbonne et Budapest en Europe, ainsi que Tachkent en Asie centrale.

Plus d’informations sur fr.euronews.com

Le saviez vous ? La patinoire qui défie les records… et le froid ! 🥶⛸️

La patinoire du canal Rideau traverse le centre de la capitale nationale sur 7,8 km.@depositphotos/PavelS
La patinoire du canal Rideau traverse le centre de la capitale nationale sur 7,8 km.@depositphotos/PavelS
À Ottawa, au Canada, le Canal Rideau vous offre la plus grande patinoire naturelle du monde avec ses 7,8 km de glace, soit l’équivalent de 100 patinoires olympiques !

Ouverte depuis 1970 et classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle permet de patiner, faire du hockey, du ski de fond… voire du tricycle sur glace pour les plus audacieux.

Et pour reprendre des forces, rien de tel qu’une fameuse Queue de Castor (oui, c’est une pâtisserie, pas un vrai castor 🦫). Bonus : la patinoire est ouverte 24h/24 et gratuite, mais attention, il faut un vrai hiver canadien pour atteindre les 30 cm de glace réglementaires !

Une info lefigaro.fr

Lu 181 fois

Tags : revue de presse
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Quoi de neuf dans le monde du tourisme en cette rentrée 2026 ? [ABO]

Quoi de neuf dans le monde du tourisme en cette rentrée 2026 ? [ABO]

Correspondance impossible après un changement d’horaire : qui doit payer les nuits d’hôtel ? [ABO] Correspondance impossible après un changement d’horaire : qui doit payer les nuits d’hôtel ? [ABO]

Voyage : après l’opération des États-Unis au Venezuela, quels risques dans la région ? [ABO] Voyage : après l’opération des États-Unis au Venezuela, quels risques dans la région ? [ABO]

Ransomwares dans le tourisme : les sauvegardes ne vous sauveront plus [ABO] Ransomwares dans le tourisme : les sauvegardes ne vous sauveront plus [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO] Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO]

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO] De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]

Les "Climate Natives" veulent prendre les commandes [ABO] Les "Climate Natives" veulent prendre les commandes [ABO]

Dernière heure

En Martinique, les bonnes surprises du littoral Atlantique

Quoi de neuf dans le monde du tourisme en cette rentrée 2026 ? [ABO]

Températures records, risque d’incendies : l'Australie en "alerte rouge"

Le Salon du Voyage revient à Albi le 10 janvier 2026

Amadeus et l’OACI veulent accélérer la modernisation du transport aérien

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PASSION AFRICA TRAVEL - Assistante Marketing et Réseaux Sociaux H/F - Stage - (Télétravail ou Afrique du Sud)
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Une nouvelle ère pour la Crète

Une nouvelle ère pour la Crète

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor
Distribution

Distribution

Le Salon du Voyage revient à Albi le 10 janvier 2026

Le Salon du Voyage revient à Albi le 10 janvier 2026
Partez en France

Partez en France

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

En Martinique, les bonnes surprises du littoral Atlantique

En Martinique, les bonnes surprises du littoral Atlantique
Production

Production

Patrice Caradec (SETO) : entre engagement solidaire au Kenya et cap sur le Maroc pour 2026 (Vidéo)

Patrice Caradec (SETO) : entre engagement solidaire au Kenya et cap sur le Maroc pour 2026 (Vidéo)
AirMaG

AirMaG

Amadeus et l’OACI veulent accélérer la modernisation du transport aérien

Amadeus et l’OACI veulent accélérer la modernisation du transport aérien
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

AirPlus International s’associe à Crédit Agricole CIB

AirPlus International s’associe à Crédit Agricole CIB
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron

MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
CruiseMaG

CruiseMaG

Quatre mois autour du monde avec leurs enfants : leur pari fou à bord d'un paquebot

Quatre mois autour du monde avec leurs enfants : leur pari fou à bord d'un paquebot
TravelJobs

Emploi & Formation

Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes

Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias