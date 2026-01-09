Quoi de neuf dans le monde du tourisme en cette rentrée 2026 ? [ABO]

La revue de presse de la semaine du 5 janvier 2026

Crise au Venezuela, reprise du tourisme en Israël, mini retraites touristiques plébiscitées par la génération Z, nouvelles tendances... comme chaque semaine, TourMaG.com, vous propose une revue de presse de l'actualité touristique dans le monde.

Rédigé par Caroline Lelievre le Samedi 10 Janvier 2026

Lu 181 fois