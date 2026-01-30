TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Revue de presse : que se passe-t-il sur la planète tourisme cette semaine ?

La revue de presse du 26 janvier 2026


Taxe IA, baisse du tourisme aux USA, virus Nipah en Inde, retour du tourisme en Ukraine... comme chaque semaine, TourMaG vous propose un panorama de l'actualité du tourisme à travers le monde.


Vendredi 30 Janvier 2026



Ryanair redoute une nouvelle “taxe IA” sur la distribution des voyages

Michael O’Leary, PDG de Ryanair, alerte sur le risque que les plateformes d’IA comme ChatGPT, Perplexity ou Alexa deviennent de nouveaux intermédiaires dominants dans la distribution des voyages. Selon lui, en captant de gros volumes de trafic et de réservations, ces acteurs pourraient finir par imposer des frais de distribution aux compagnies aériennes et aux hôtels, à l’image des agences de voyage en ligne (OTA).

S’il reconnaît que ces plateformes ne facturent pas encore ce type de frais, Michael O’Leary appelle à la vigilance pour éviter que l’IA ne reproduise un modèle qu’il juge coûteux pour le secteur et, à terme, pour les consommateurs.

A lire sur skift.com

Tourisme aux États-Unis : des mesures dissuasives qui pourraient coûter très cher

Le tourisme américain traverse une période critique. Selon une étude du WTTC, les nouvelles mesures envisagées par l’administration Trump, notamment l’obligation pour certains visiteurs étrangers de fournir cinq ans d’historique de réseaux sociaux, pourraient entraîner une chute allant jusqu’à 24 % des arrivées internationales, une perte de 15,7 milliards de dollars de dépenses touristiques et la suppression de près de 157 000 emplois.

Déjà, les professionnels constatent un net recul des visiteurs, en particulier français, avec une baisse de 14,6 % des voyages organisés en 2025 et plus de 29 % de réservations en moins pour l’été 2026. Entre inflation élevée, durcissement des conditions d’entrée et climat politique peu attractif, la destination États-Unis perd en compétitivité sur un marché touristique mondial très concurrentiel.

Une info bfmtv.com

Virus Nipah en Inde : surveillance renforcée aux frontières

Deux cas du virus Nipah ont été détectés en décembre dernier dans l’État du Bengale-Occidental, en Inde, chez des soignants hospitalisés en soins intensifs. Bien que très dangereux et dépourvu de vaccin, le virus reste sous contrôle grâce à la quarantaine des 196 contacts identifiés et à une surveillance renforcée.

Le Nipah, pouvant provoquer encéphalite et coma rapide, est très létal (40 à 75 % de mortalité). Les pays voisins, dont Thaïlande, Vietnam, Népal et Chine, ont intensifié la surveillance aux frontières, mais l’OMS estime que le risque de propagation internationale reste faible.

A lire sur fr.euronews.com

Destinia, la petite OTA espagnole qui devient paneuropéenne

L’agence de voyage en ligne madrilène Destinia a surpris le marché en rachetant deux marques britanniques bien plus grandes qu’elle, Travel Republic et Netflights, au groupe dnata (Emirates). Malgré un chiffre d’affaires modeste, Destinia a profité du désengagement stratégique de dnata, désireux de se séparer d’activités OTA jugées non prioritaires.

Travel Republic était en difficulté financière, tandis que Netflights, bien que rentable, souffrait de problèmes opérationnels. Grâce à son modèle autofinancé, à son timing et à une approche opportuniste, Destinia franchit ainsi un cap décisif et passe du statut d’acteur régional à celui d’opérateur paneuropéen.

Une info de skift.com

Vacances 2026 : les Britanniques misent sur l’expérience, la technologie et les voyages événementiels

Selon l’étude Great British Holiday Audit 2026 menée par easyJet et easyJet Holidays, les habitudes de voyage des Britanniques évoluent fortement. En 2026, les vacanciers privilégient des séjours plus longs en court-courrier, des destinations nouvelles et des voyages centrés sur l’expérience plutôt que sur le seul critère du prix.

Événements culturels, sportifs ou astronomiques, pèlerinages et tourisme cinématographique influencent de plus en plus les choix de destinations. La technologie joue également un rôle clé pour réduire l’incertitude avant le départ, tandis que les nouvelles générations, notamment la Gen Z, façonnent des tendances comme le tourisme astronomique et les séjours à forte valeur émotionnelle.

Plus à lire sur traveldailynews.com

Aéroports européens : 360 milliards d’euros d’investissements nécessaires, une viabilité financière sous tension

Selon un rapport d’ACI Europe basé sur une étude du Boston Consulting Group, les aéroports européens devront investir près de 360 milliards d’euros d’ici 2040 pour moderniser leurs infrastructures, renforcer leur résilience et atteindre les objectifs climatiques.

Mais le ralentissement de la croissance du trafic aérien, conjugué à la hausse des coûts et à la pression sur les recettes, menace leur viabilité financière.

Sans mesures correctives, le secteur pourrait enregistrer une perte d’EBITDA comprise entre 45 et 75 milliards d’euros sur les vingt prochaines années. ACI Europe appelle ainsi les autorités européennes et nationales à adapter le cadre réglementaire et à soutenir les investissements pour préserver la compétitivité et l’autonomie stratégique de l’aviation européenne.

Un article de traveldailynews.com

Agences de voyages : la prudence s’impose sur l’emploi en 2026

Selon le dernier rapport d’ObservaTUR, l’Observatoire national du tourisme émetteur espagnol, les agences de voyages ralentissent nettement leurs embauches en 2026, privilégiant la stabilité des effectifs face à un contexte économique incertain et à la crainte d’un changement de cycle.

Après une année 2025 record en matière d’emploi, seules deux agences sur dix envisagent aujourd’hui de recruter, tandis que 61 % préfèrent maintenir leurs équipes actuelles.

Cette prudence s’explique à la fois par des perspectives économiques contrastées et par la difficulté persistante à recruter des profils qualifiés, frein structurel majeur à la création d’emplois dans le secteur.

Plus à lire sur hosteltur.com

Tags : revue de presse
Revue de presse : que se passe-t-il sur la planète tourisme cette semaine ?

