Revue de presse : que se passe-t-il sur la planète tourisme cette semaine ?

La revue de presse du 26 janvier 2026

Taxe IA, baisse du tourisme aux USA, virus Nipah en Inde, retour du tourisme en Ukraine... comme chaque semaine, TourMaG vous propose un panorama de l'actualité du tourisme à travers le monde.

Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 30 Janvier 2026

