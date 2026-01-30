Revue de presse : que se passe-t-il sur la planète tourisme cette semaine ?

Au sommaire de la revue de presse du 26 janvier 2026 :
Ryanair redoute une nouvelle "taxe IA" sur la distribution des voyages
Tourisme aux États-Unis : des mesures dissuasives qui pourraient coûter très cher
Virus Nipah en Inde : surveillance renforcée aux frontières
Destinia, la petite OTA espagnole qui devient paneuropéenne
Vacances 2026 : les Britanniques misent sur l’expérience, la technologie et les voyages événementiels
Aéroports européens : une viabilité financière sous tension
Agences de voyages Espagne : la prudence s’impose sur l’emploi en 2026
Ryanair redoute une nouvelle “taxe IA” sur la distribution des voyages
Le PDG de Ryanair s’inquiète de la place que pourraient prendre les plateforme IA dans la distribution de voyages.@depositphotos/InkDropCreative
Michael O’Leary, PDG de Ryanair, alerte sur le risque que les plateformes d’IA comme ChatGPT, Perplexity ou Alexa deviennent de nouveaux intermédiaires dominants dans la distribution des voyages. Selon lui, en captant de gros volumes de trafic et de réservations, ces acteurs pourraient finir par imposer des frais de distribution aux compagnies aériennes et aux hôtels, à l’image des agences de voyage en ligne (OTA).
S’il reconnaît que ces plateformes ne facturent pas encore ce type de frais, Michael O’Leary appelle à la vigilance pour éviter que l’IA ne reproduise un modèle qu’il juge coûteux pour le secteur et, à terme, pour les consommateurs.
S'il reconnaît que ces plateformes ne facturent pas encore ce type de frais, Michael O'Leary appelle à la vigilance pour éviter que l'IA ne reproduise un modèle qu'il juge coûteux pour le secteur et, à terme, pour les consommateurs.
A lire sur skift.com
Tourisme aux États-Unis : des mesures dissuasives qui pourraient coûter très cher
La politique de Trump pourrait entraîner une chute allant jusqu’à 24 % des arrivées internationales, une perte de 15,7 milliards de dollars de dépenses touristiques et la suppression de près de 157 000 emplois.@depositphotos/UTBP
Le tourisme américain traverse une période critique. Selon une étude du WTTC, les nouvelles mesures envisagées par l’administration Trump, notamment l’obligation pour certains visiteurs étrangers de fournir cinq ans d’historique de réseaux sociaux, pourraient entraîner une chute allant jusqu’à 24 % des arrivées internationales, une perte de 15,7 milliards de dollars de dépenses touristiques et la suppression de près de 157 000 emplois.
Déjà, les professionnels constatent un net recul des visiteurs, en particulier français, avec une baisse de 14,6 % des voyages organisés en 2025 et plus de 29 % de réservations en moins pour l’été 2026. Entre inflation élevée, durcissement des conditions d’entrée et climat politique peu attractif, la destination États-Unis perd en compétitivité sur un marché touristique mondial très concurrentiel.
Déjà, les professionnels constatent un net recul des visiteurs, en particulier français, avec une baisse de 14,6 % des voyages organisés en 2025 et plus de 29 % de réservations en moins pour l'été 2026. Entre inflation élevée, durcissement des conditions d'entrée et climat politique peu attractif, la destination États-Unis perd en compétitivité sur un marché touristique mondial très concurrentiel.
Une info bfmtv.com
Virus Nipah en Inde : surveillance renforcée aux frontières
Après la découverte de deux cas du virus Nipah en Inde, en décembre 2025, Thaïlande, Vietnam, Népal et Chine ont renforcé la surveillance aux frontières.@depositphotos/manae
Deux cas du virus Nipah ont été détectés en décembre dernier dans l’État du Bengale-Occidental, en Inde, chez des soignants hospitalisés en soins intensifs. Bien que très dangereux et dépourvu de vaccin, le virus reste sous contrôle grâce à la quarantaine des 196 contacts identifiés et à une surveillance renforcée.
Le Nipah, pouvant provoquer encéphalite et coma rapide, est très létal (40 à 75 % de mortalité). Les pays voisins, dont Thaïlande, Vietnam, Népal et Chine, ont intensifié la surveillance aux frontières, mais l’OMS estime que le risque de propagation internationale reste faible.
Le Nipah, pouvant provoquer encéphalite et coma rapide, est très létal (40 à 75 % de mortalité). Les pays voisins, dont Thaïlande, Vietnam, Népal et Chine, ont intensifié la surveillance aux frontières, mais l'OMS estime que le risque de propagation internationale reste faible.
A lire sur fr.euronews.com
Destinia, la petite OTA espagnole qui devient paneuropéenne
• L’OTA espagnole Destinia a créé la surprise en rachetant Travel Republic et Netflights au groupe dnata (Emirates). @depositphotos/mentalmind
L’agence de voyage en ligne madrilène Destinia a surpris le marché en rachetant deux marques britanniques bien plus grandes qu’elle, Travel Republic et Netflights, au groupe dnata (Emirates). Malgré un chiffre d’affaires modeste, Destinia a profité du désengagement stratégique de dnata, désireux de se séparer d’activités OTA jugées non prioritaires.
Travel Republic était en difficulté financière, tandis que Netflights, bien que rentable, souffrait de problèmes opérationnels. Grâce à son modèle autofinancé, à son timing et à une approche opportuniste, Destinia franchit ainsi un cap décisif et passe du statut d’acteur régional à celui d’opérateur paneuropéen.
Travel Republic était en difficulté financière, tandis que Netflights, bien que rentable, souffrait de problèmes opérationnels. Grâce à son modèle autofinancé, à son timing et à une approche opportuniste, Destinia franchit ainsi un cap décisif et passe du statut d'acteur régional à celui d'opérateur paneuropéen.
Une info de skift.com
Vacances 2026 : les Britanniques misent sur l’expérience, la technologie et les voyages événementiels
En 2026, les vacanciers britanniques plébiscitent des séjours plus longs en court-courrier, des destinations nouvelles et des voyages centrés sur l’expérience. @depositphotos/serezniy
Selon l’étude Great British Holiday Audit 2026 menée par easyJet et easyJet Holidays, les habitudes de voyage des Britanniques évoluent fortement. En 2026, les vacanciers privilégient des séjours plus longs en court-courrier, des destinations nouvelles et des voyages centrés sur l’expérience plutôt que sur le seul critère du prix.
Événements culturels, sportifs ou astronomiques, pèlerinages et tourisme cinématographique influencent de plus en plus les choix de destinations. La technologie joue également un rôle clé pour réduire l’incertitude avant le départ, tandis que les nouvelles générations, notamment la Gen Z, façonnent des tendances comme le tourisme astronomique et les séjours à forte valeur émotionnelle.
Événements culturels, sportifs ou astronomiques, pèlerinages et tourisme cinématographique influencent de plus en plus les choix de destinations. La technologie joue également un rôle clé pour réduire l'incertitude avant le départ, tandis que les nouvelles générations, notamment la Gen Z, façonnent des tendances comme le tourisme astronomique et les séjours à forte valeur émotionnelle.
Plus à lire sur traveldailynews.com
Aéroports européens : 360 milliards d’euros d’investissements nécessaires, une viabilité financière sous tension
Selon un rapport d’ACI Europe, les aéroports européens devront investir près de 360 milliards d’euros d’ici 2040. @depositphotos/photobank2
Selon un rapport d’ACI Europe basé sur une étude du Boston Consulting Group, les aéroports européens devront investir près de 360 milliards d’euros d’ici 2040 pour moderniser leurs infrastructures, renforcer leur résilience et atteindre les objectifs climatiques.
Mais le ralentissement de la croissance du trafic aérien, conjugué à la hausse des coûts et à la pression sur les recettes, menace leur viabilité financière.
Sans mesures correctives, le secteur pourrait enregistrer une perte d’EBITDA comprise entre 45 et 75 milliards d’euros sur les vingt prochaines années. ACI Europe appelle ainsi les autorités européennes et nationales à adapter le cadre réglementaire et à soutenir les investissements pour préserver la compétitivité et l’autonomie stratégique de l’aviation européenne.
Mais le ralentissement de la croissance du trafic aérien, conjugué à la hausse des coûts et à la pression sur les recettes, menace leur viabilité financière.
Sans mesures correctives, le secteur pourrait enregistrer une perte d'EBITDA comprise entre 45 et 75 milliards d'euros sur les vingt prochaines années. ACI Europe appelle ainsi les autorités européennes et nationales à adapter le cadre réglementaire et à soutenir les investissements pour préserver la compétitivité et l'autonomie stratégique de l'aviation européenne.
Un article de traveldailynews.com
Agences de voyages : la prudence s’impose sur l’emploi en 2026
• En Espagne, ObservaTUR anticipe un ralentissement net des embauches en 2026. @depositphotos/Bdesign28
Selon le dernier rapport d’ObservaTUR, l’Observatoire national du tourisme émetteur espagnol, les agences de voyages ralentissent nettement leurs embauches en 2026, privilégiant la stabilité des effectifs face à un contexte économique incertain et à la crainte d’un changement de cycle.
Après une année 2025 record en matière d’emploi, seules deux agences sur dix envisagent aujourd’hui de recruter, tandis que 61 % préfèrent maintenir leurs équipes actuelles.
Cette prudence s’explique à la fois par des perspectives économiques contrastées et par la difficulté persistante à recruter des profils qualifiés, frein structurel majeur à la création d’emplois dans le secteur.
Après une année 2025 record en matière d'emploi, seules deux agences sur dix envisagent aujourd'hui de recruter, tandis que 61 % préfèrent maintenir leurs équipes actuelles.
Cette prudence s'explique à la fois par des perspectives économiques contrastées et par la difficulté persistante à recruter des profils qualifiés, frein structurel majeur à la création d'emplois dans le secteur.
Plus à lire sur hosteltur.com