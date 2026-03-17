Aérien : surcharge carburant, envolée des cours... la crainte d'une pénurie de kérosène ? [ABO]

L'association s'alerte, dans une note, de la grande vulnérabilité des acteurs de notre région.



La guerre réduit les importations européennes de près de 300 000 barils par jour (kb/j), dont 247 000 kb/j étaient habituellement destinés à l'Europe du Nord-Ouest.



Le Koweït, important exportateur de kérosène, se trouve dans une situation géographique extrêmement délicate, car il est totalement dépendant du détroit d'Ormuz.



D'après l'article de Kpler, notre Vieux Continent pourrait même ne pas compenser " intégralement l'offre perdue du Moyen-Orient à court terme, ce qui laissera le marché dépendant de prix plus élevés et de routes commerciales plus longues pour rééquilibrer les flux. "



De quoi faire craindre une possible pénurie de kérosène.



" C'est une rumeur qui circule. Quand vous enlevez, côté producteurs, deux bassins comme la Russie et le Golfe, vous comprenez que la tension peut vite ressurgir pour les compagnies, " poursuit le connaisseur de l'aérien.



Et si jamais les prix du kérosène restent à un niveau élevé, non seulement les billets suivront durablement le mouvement, mais en plus les programmes de vols vont s'ajuster.



Le tableau n'est pas totalement complet. L'année dernière, le secteur a généré plus de profit que jamais dans son histoire, avec 39,5 milliards de dollars de bénéfices pour l'ensemble des compagnies aériennes, pour une marge nette de 3,9%.



Pour des transporteurs hexagonaux, une hausse de seulement 10 ou 20 dollars équivaut à 10 ou 20 millions de charges annuelles supplémentaires : de quoi effacer la rentabilité.



" Cela représente un risque de tuer la marge des compagnies aériennes. Puis une partie des passagers ne voudront plus reprendre l'avion, de peur de ne pas pouvoir rentrer en raison du conflit.



Il y a le phénomène rocket and feather qui s'applique et qui a bien été identifié, dans les études scientifiques.



C'est à dire que les compagnies vont vite répercuter les hausses des cours, à la vitesse de la fusée, mais beaucoup plus doucement à la baisse, comme une plume.



C'est une nouvelle crise. La question que tout le monde se pose : quelle sera la durée de celle-ci ? Pour l'heure, nous avons du mal à voir une fin à ce conflit et à cette crise, " conclut Paul Chiambaretto.