Corsair : Grégoire Becouze nommé directeur commercial

Le nouveau directeur commercial a passé plus de onze ans chez Etihad Airways, où il est arrivé comme responsable des ventes France, avant de gravir les échelons et de prendre le poste de directeur général Europe.



Ce n’est pas tout, car il a aussi travaillé par le passé au sein d’Air France.



Il y a débuté comme responsable marketing Afrique et Moyen-Orient. Il a quitté la compagnie nationale en 2014, alors qu’il occupait le poste de global account manager.