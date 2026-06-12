Corsair : Grégoire Becouze nommé directeur commercial

Dans quelques semaines, le plan de restructuration placé sous la surveillance de l’Union européenne prendra fin et Corsair pourra de nouveau travailler sans contrainte.
L’avenir se prépare maintenant pour la compagnie.
Alors que le poste de directeur commercial était vacant depuis le départ à la retraite de Martine Haas, en avril 2025, les équipes ont vu arriver, en ce début de semaine, une nouvelle tête au siège social de Rungis.
En effet, nous avons appris la nomination de Grégoire Becouze au poste de directeur commercial de Corsair.
"L’arrivée de Grégoire constitue un atout majeur pour Corsair. Son expérience et sa connaissance fine du secteur seront précieuses pour accompagner notre développement commercial et poursuivre la transformation que nous menons.
Je suis convaincu qu’il saura, aux côtés des équipes, contribuer à faire de Corsair la référence du long-courrier en France", a commenté Pascal de Izaguirre.
L’avenir se prépare maintenant pour la compagnie.
Alors que le poste de directeur commercial était vacant depuis le départ à la retraite de Martine Haas, en avril 2025, les équipes ont vu arriver, en ce début de semaine, une nouvelle tête au siège social de Rungis.
En effet, nous avons appris la nomination de Grégoire Becouze au poste de directeur commercial de Corsair.
"L’arrivée de Grégoire constitue un atout majeur pour Corsair. Son expérience et sa connaissance fine du secteur seront précieuses pour accompagner notre développement commercial et poursuivre la transformation que nous menons.
Je suis convaincu qu’il saura, aux côtés des équipes, contribuer à faire de Corsair la référence du long-courrier en France", a commenté Pascal de Izaguirre.
Grégoire Becouze : un profil qui vient appuyer la montée en gamme de Corsair
Il intègre, par la même occasion, le COMEX du transporteur. Il sera directement rattaché au président-directeur général de Corsair.
Le nouveau venu arrive à un moment stratégique pour une compagnie qui a amorcé, depuis quelques années, sa montée en gamme.
Déjà entamée avant même le renouvellement de sa flotte, puisque la classe affaires avait été créée "from scratch" en 2017, cette opération est depuis devenue la nouvelle ligne directrice de la compagnie, avec l’arrivée de ses A330neo flambant neufs.
Une transformation totalement actée par la nouvelle identité visuelle dévoilée en juillet dernier, annonciatrice du nouveau chapitre ouvert par la compagnie.
Le CV de Grégoire Becouze ne trompe pas, sa nomination s’inscrit dans ce processus.
"C’est avec beaucoup de fierté que je rejoins une compagnie emblématique et ambitieuse, reconnue pour la qualité de son service et l’engagement de ses équipes.
J’ai hâte de contribuer à ses projets et d’accompagner sa croissance, aux côtés de collaborateurs passionnés", a-t-il expliqué.
Le nouveau venu arrive à un moment stratégique pour une compagnie qui a amorcé, depuis quelques années, sa montée en gamme.
Déjà entamée avant même le renouvellement de sa flotte, puisque la classe affaires avait été créée "from scratch" en 2017, cette opération est depuis devenue la nouvelle ligne directrice de la compagnie, avec l’arrivée de ses A330neo flambant neufs.
Une transformation totalement actée par la nouvelle identité visuelle dévoilée en juillet dernier, annonciatrice du nouveau chapitre ouvert par la compagnie.
Le CV de Grégoire Becouze ne trompe pas, sa nomination s’inscrit dans ce processus.
"C’est avec beaucoup de fierté que je rejoins une compagnie emblématique et ambitieuse, reconnue pour la qualité de son service et l’engagement de ses équipes.
J’ai hâte de contribuer à ses projets et d’accompagner sa croissance, aux côtés de collaborateurs passionnés", a-t-il expliqué.
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Le nouveau directeur commercial a passé plus de onze ans chez Etihad Airways, où il est arrivé comme responsable des ventes France, avant de gravir les échelons et de prendre le poste de directeur général Europe.
Ce n’est pas tout, car il a aussi travaillé par le passé au sein d’Air France.
Il y a débuté comme responsable marketing Afrique et Moyen-Orient. Il a quitté la compagnie nationale en 2014, alors qu’il occupait le poste de global account manager.
Ce n’est pas tout, car il a aussi travaillé par le passé au sein d’Air France.
Il y a débuté comme responsable marketing Afrique et Moyen-Orient. Il a quitté la compagnie nationale en 2014, alors qu’il occupait le poste de global account manager.