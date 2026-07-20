Sabre nomme Constantine Hallax à la tête de l’Europe du Sud

Sabre annonce la nomination de Constantine Hallax au poste de directeur général de l'Europe du Sud.
Cette fonction nouvellement dédiée doit permettre au groupe de renforcer son accompagnement des acteurs du voyage dans la région.
Constantine Hallax pilotera la stratégie commerciale de Sabre en Europe du Sud et travaillera avec les clients, les partenaires et les équipes du groupe pour soutenir la croissance des agences et développer de nouvelles opportunités commerciales.
Cette fonction nouvellement dédiée doit permettre au groupe de renforcer son accompagnement des acteurs du voyage dans la région.
Constantine Hallax pilotera la stratégie commerciale de Sabre en Europe du Sud et travaillera avec les clients, les partenaires et les équipes du groupe pour soutenir la croissance des agences et développer de nouvelles opportunités commerciales.
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Cette nomination vise également à accompagner les professionnels du secteur face à l’évolution des attentes des voyageurs et à la complexité croissante des enjeux liés à la distribution.
Constantine Hallax possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la technologie du voyage. Au cours de sa carrière chez Sabre, il a occupé plusieurs postes de direction commerciale en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine.
A lire : Sabre nomme Todd Arthur à la tête de l'activité "agences" pour l'Europe
Il a notamment été Vice President of Online Americas, avant de rejoindre l'Europe pour prendre la direction du portefeuille dédié aux agences de voyages en ligne de Sabre.
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Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
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