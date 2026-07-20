Sabre nomme Constantine Hallax à la tête de l’Europe du Sud

Cette nomination vise également à accompagner les professionnels du secteur face à l’évolution des attentes des voyageurs et à la complexité croissante des enjeux liés à la distribution.Constantine Hallax possèdedans le secteur de la technologie du voyage. Au cours de sa carrière chez Sabre, il a occupéde direction commerciale en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine.Il a notamment été, avant de rejoindre l'Europe pour prendre la direction du portefeuille dédié aux agences de voyages en ligne de Sabre.