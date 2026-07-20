Clermont-Ferrand prend le large grâce au Rendez-vous du Carnet de voyage 2026

Clermont-Ferrand n'a pas la mer - et c'est précisément le point de départ de cette affiche

Depuis son bateau, le carnettiste approche la ville par un chemin impossible : une traversée maritime vers une cité volcanique enclavée. Cette image improbable incarne l'essence même de la pratique du carnet - la capacité à réinventer le réel, à faire surgir l'inattendu du familier (…) Clermont, avec ses toits ocre et les flèches noires de sa cathédrale, apparaît comme une escale rêvée, un port intérieur que chaque carnettiste rejoint à sa manière.