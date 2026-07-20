Clermont-Ferrand prend le large grâce au Rendez-vous du Carnet de voyage 2026

Le voyage procure au moins deux plaisirs : celui de le faire et celui de le raconter.
Chacun, à sa guise, choisit selon ses goûts, ses possibilités, ses talents s’il en a.
Certains écrivent, d’autres préfèrent le cliché ou le film, mais la majorité se contente de blablater à l’heure de l’apéro ou en fin de repas.
Il existe, aussi, une autre catégorie, moins répandue, qui préfère le fusain, le crayon, le pinceau ou le feutre qui dessinent sur le papier Canson. Ce sont les carnettistes.
Si le mot est inconnu, ou presque, des dictionnaires et correcteurs orthographiques, il prend tout son sens à Clermont-Ferrand à la mi-novembre. Depuis le début du siècle, c’est dans la capitale auvergnate que se tient le Rendez-vous international du carnet de voyage.
Il rassemble quelque 120 carnettistes qui présentent et commentent leurs dessins à plus de 15 000 visiteurs attendus en 2026.
Chacun, à sa guise, choisit selon ses goûts, ses possibilités, ses talents s’il en a.
Certains écrivent, d’autres préfèrent le cliché ou le film, mais la majorité se contente de blablater à l’heure de l’apéro ou en fin de repas.
Il existe, aussi, une autre catégorie, moins répandue, qui préfère le fusain, le crayon, le pinceau ou le feutre qui dessinent sur le papier Canson. Ce sont les carnettistes.
Si le mot est inconnu, ou presque, des dictionnaires et correcteurs orthographiques, il prend tout son sens à Clermont-Ferrand à la mi-novembre. Depuis le début du siècle, c’est dans la capitale auvergnate que se tient le Rendez-vous international du carnet de voyage.
Il rassemble quelque 120 carnettistes qui présentent et commentent leurs dessins à plus de 15 000 visiteurs attendus en 2026.
Clermont en bord de mer
Les organisateurs ont dévoilé l’affiche. Elle est l’œuvre d’un auteur de BD, Joël Alessandra, lui-même carnettiste.
Il a fait de la capitale auvergnate une cité de bord de mer. « Clermont-Ferrand n'a pas la mer - et c'est précisément le point de départ de cette affiche, précise l’auteur.
Depuis son bateau, le carnettiste approche la ville par un chemin impossible : une traversée maritime vers une cité volcanique enclavée. Cette image improbable incarne l'essence même de la pratique du carnet - la capacité à réinventer le réel, à faire surgir l'inattendu du familier (…) Clermont, avec ses toits ocre et les flèches noires de sa cathédrale, apparaît comme une escale rêvée, un port intérieur que chaque carnettiste rejoint à sa manière. »
II ne reste plus qu’à souhaiter bon vent au Carnet de voyage et une belle escale aux milliers de croisiéristes !
Lire aussi : Rendez-vous du Carnet de voyage Clermont-Ferrand : les lauréats 2025 sont...
Il a fait de la capitale auvergnate une cité de bord de mer. « Clermont-Ferrand n'a pas la mer - et c'est précisément le point de départ de cette affiche, précise l’auteur.
Depuis son bateau, le carnettiste approche la ville par un chemin impossible : une traversée maritime vers une cité volcanique enclavée. Cette image improbable incarne l'essence même de la pratique du carnet - la capacité à réinventer le réel, à faire surgir l'inattendu du familier (…) Clermont, avec ses toits ocre et les flèches noires de sa cathédrale, apparaît comme une escale rêvée, un port intérieur que chaque carnettiste rejoint à sa manière. »
II ne reste plus qu’à souhaiter bon vent au Carnet de voyage et une belle escale aux milliers de croisiéristes !
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