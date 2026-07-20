Best Western Hotels & Resorts : une saison estivale tirée par les réservations de dernière minute

L'analyse des performances du réseau met en évidence des résultats très hétérogènes selon les zones géographiques.



La région Provence-Alpes-Côte d’Azur demeure la principale locomotive de la saison avec une progression de 6,6% de son chiffre d'affaires brut entre juillet et septembre par rapport à l'année précédente.



De son côté, après un démarrage timide en juillet, la Bretagne enregistre une hausse de 1,5% sur août et septembre en bénéficiant d'un report de clientèle en quête de fraîcheur, tandis que la Corse maintient un niveau de fréquentation stable en dépit de tarifs plus élevés.



En revanche, l'Île-de-France connaît une activité plus modérée, subissant le ralentissement habituel du tourisme d'affaires estival et le désintérêt des voyageurs pour les métropoles lors des épisodes de canicule.