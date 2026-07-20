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Best Western Hotels & Resorts : une saison estivale tirée par les réservations de dernière minute

Le groupe dresse le bilan des tendances de l'été 2026


Le groupe hôtelier Best Western Hotels & Resorts dévoile les premières tendances de son réseau français pour la saison estivale 2026. L'activité se caractérise par des comportements de réservation particulièrement tardifs et par de fortes disparités territoriales entre les régions côtières, les métropoles et les destinations recherchées pour leur fraîcheur.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Lundi 20 Juillet 2026 à 12:14

Best Western Hotels & Resorts dresse le bilan des tendances de l'été 2026 - DepositPhotos.com, dvoevnore
Best Western Hotels & Resorts dresse le bilan des tendances de l'été 2026 - DepositPhotos.com, dvoevnore
CroisiEurope
Le groupe hôtelier Best Western Hotels & Resorts présente les premières tendances d'activité de son réseau français pour la saison estivale 2026.

Un été marqué par les réservations de dernière minute et l'impact direct des fortes chaleurs sur le choix des séjours.

Alors que le mois de juillet a enregistré un démarrage plus mesuré, la suite de la saison reste très évolutive sous l'effet du phénomène "last minute".

Dans ce contexte, la région PACA s'impose comme la destination la plus dynamique du réseau, tandis que la recherche de températures plus clémentes réoriente une partie des flux vers la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Des trajectoires régionales contrastées selon les marchés

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L'analyse des performances du réseau met en évidence des résultats très hétérogènes selon les zones géographiques.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur demeure la principale locomotive de la saison avec une progression de 6,6% de son chiffre d'affaires brut entre juillet et septembre par rapport à l'année précédente.

De son côté, après un démarrage timide en juillet, la Bretagne enregistre une hausse de 1,5% sur août et septembre en bénéficiant d'un report de clientèle en quête de fraîcheur, tandis que la Corse maintient un niveau de fréquentation stable en dépit de tarifs plus élevés.

En revanche, l'Île-de-France connaît une activité plus modérée, subissant le ralentissement habituel du tourisme d'affaires estival et le désintérêt des voyageurs pour les métropoles lors des épisodes de canicule.

L'adaptation des infrastructures face aux fortes chaleurs

La recrudescence des vagues de chaleur estivales constitue un facteur désormais déterminant dans le choix des hébergements.

Le groupe hôtelier indique que plus de 80% des établissements de son réseau en France sont équipés d'un système de climatisation, ce qui a entraîné un pic significatif des réservations dans ces hôtels lors des récentes vagues caniculaires.

Ces infrastructures accueillent ainsi la clientèle de loisirs comme les télétravailleurs grâce au déploiement de leurs espaces de travail partagés myWO.

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Tags : best western
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