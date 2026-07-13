United Airlines : de nouveaux sièges en Economy Plus avec plus d'espace latéral

L'introduction de l'Airbus A321XLR vise à remplacer progressivement les Boeing 757 actuellement en service sur les liaisons internationales.



L'appareil disposera de 32 sièges premium (soit 16 de plus que le modèle précédent), incluant la suite United Polaris Studio équipée d'un siège-lit, d'un accès direct à l'allée et d'une porte privative.



La compagnie exploitera ces vols transatlantiques avec un équipage de cinq membres de cabine, conservant le format opérationnel appliqué sur Boeing 757.



Tous les voyageurs à bord de cet appareil monocouloir bénéficieront d'écrans OLED 4K avec connexion Bluetooth, dont la diagonale varie selon la classe de voyage (19 pouces en Polaris, 16 pouces en United Premium Plus et 13 pouces en United Economy).



La cabine comprend également des coffres à bagages dimensionnés pour accueillir des valises à roulettes ainsi qu'un espace de restauration en libre-service installé à l'arrière de la section Economy.