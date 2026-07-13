United Airlines : de nouveaux sièges en Economy Plus avec plus d'espace latéral

Les 50 nouveaux Airbus A321XLR de United seront équipés d'une rangée spéciale de sièges Economy Plus avec le siège central laissé libre, transformé en espace partagé grâce à une grande tablette sur-mesure - Photo : United Airlines
Après l'offre "United Relax Row" sur Boeing 787 et Boeing 777, United Airlines va également proposer des sièges Economy Plus offrant davantage d'espace latéral à bord de ses nouveaux Airbus A321XLR.
Dans chaque appareil, sur une rangée spécifique, le siège central sera "condamné" pour y installer une grande tablette s'étendant d'un accoudoir à l'autre.
Ce support fixe, doté d'un revêtement souple à l'aspect cuir et de deux emplacements pour des gobelets, permettra aux passagers placés côté hublot et côté couloir de disposer d'un espace de pose et de 7,6 cm de place supplémentaire pour les jambes par rapport à la cabine Economy standard.
"L'A321XLR est notre appareil le plus récent. Non seulement il propose des sièges-lits avec accès direct à l'allée en United Polaris, mais il est désormais également équipé de sièges Economy Plus offrant davantage d'espace pour les jambes et davantage d'espace entre les accoudoirs", a déclaré Andrew Nocella, Executive Vice President et Chief Commercial Officer de United, dans un communiqué.
En fonction de l'accueil de cette nouvelle formule, United Airlines pourrait l'étendre à d'autres modèles d'avions de sa flotte. Quant à la tarification de cette option, les détails seront communiqués avant l'ouverture de la billetterie à la fin de l'année.
Dans chaque appareil, sur une rangée spécifique, le siège central sera "condamné" pour y installer une grande tablette s'étendant d'un accoudoir à l'autre.
Ce support fixe, doté d'un revêtement souple à l'aspect cuir et de deux emplacements pour des gobelets, permettra aux passagers placés côté hublot et côté couloir de disposer d'un espace de pose et de 7,6 cm de place supplémentaire pour les jambes par rapport à la cabine Economy standard.
"L'A321XLR est notre appareil le plus récent. Non seulement il propose des sièges-lits avec accès direct à l'allée en United Polaris, mais il est désormais également équipé de sièges Economy Plus offrant davantage d'espace pour les jambes et davantage d'espace entre les accoudoirs", a déclaré Andrew Nocella, Executive Vice President et Chief Commercial Officer de United, dans un communiqué.
En fonction de l'accueil de cette nouvelle formule, United Airlines pourrait l'étendre à d'autres modèles d'avions de sa flotte. Quant à la tarification de cette option, les détails seront communiqués avant l'ouverture de la billetterie à la fin de l'année.
50 Airbus A321XLR pour United
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L'introduction de l'Airbus A321XLR vise à remplacer progressivement les Boeing 757 actuellement en service sur les liaisons internationales.
L'appareil disposera de 32 sièges premium (soit 16 de plus que le modèle précédent), incluant la suite United Polaris Studio équipée d'un siège-lit, d'un accès direct à l'allée et d'une porte privative.
La compagnie exploitera ces vols transatlantiques avec un équipage de cinq membres de cabine, conservant le format opérationnel appliqué sur Boeing 757.
Tous les voyageurs à bord de cet appareil monocouloir bénéficieront d'écrans OLED 4K avec connexion Bluetooth, dont la diagonale varie selon la classe de voyage (19 pouces en Polaris, 16 pouces en United Premium Plus et 13 pouces en United Economy).
La cabine comprend également des coffres à bagages dimensionnés pour accueillir des valises à roulettes ainsi qu'un espace de restauration en libre-service installé à l'arrière de la section Economy.
L'appareil disposera de 32 sièges premium (soit 16 de plus que le modèle précédent), incluant la suite United Polaris Studio équipée d'un siège-lit, d'un accès direct à l'allée et d'une porte privative.
La compagnie exploitera ces vols transatlantiques avec un équipage de cinq membres de cabine, conservant le format opérationnel appliqué sur Boeing 757.
Tous les voyageurs à bord de cet appareil monocouloir bénéficieront d'écrans OLED 4K avec connexion Bluetooth, dont la diagonale varie selon la classe de voyage (19 pouces en Polaris, 16 pouces en United Premium Plus et 13 pouces en United Economy).
La cabine comprend également des coffres à bagages dimensionnés pour accueillir des valises à roulettes ainsi qu'un espace de restauration en libre-service installé à l'arrière de la section Economy.