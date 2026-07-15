Le conflit au Moyen-Orient vient de changer d'échelle. Dimanche, l'Iran a frappé pour la première fois six pays du Golfe (Émirats arabes unis, Qatar, Koweït, Oman, Bahreïn et Jordanie) en riposte aux frappes américaines.



Jusqu'ici, l'affrontement se limitait à Washington et Téhéran autour du détroit d'Ormuz. En visant directement les monarchies du Golfe, l'Iran élargit le périmètre du conflit, ce qui va bien au-delà d'une simple montée en intensité.



Tout s'est accéléré depuis le 8 juillet, quand Donald Trump a déclaré le cessez-le-feu « terminé » après l'attaque de trois navires près d'Ormuz. Depuis, les frappes américaines s'enchaînent (quatre en une semaine) et Téhéran affirme avoir fermé le détroit, ce que Washington dément.



Les chiffres parlent d'eux-mêmes : à peine six passages de navires entre jeudi soir et vendredi matin, contre une vingtaine par jour début juillet. Les États-Unis ont aussi rétabli les sanctions sur le pétrole iranien à partir du 17 juillet.



Les marchés ont réagi calmement mais clairement. Le pétrole Brent est remonté vers 79 dollars, soit environ 9 % au-dessus de son niveau d'avant-guerre. Le dollar s'est renforcé face à toutes les grandes devises, et les taux obligataires montent : le rendement américain à 2 ans a atteint 4,23 %, son plus haut niveau depuis février 2025. Autrement dit, les investisseurs n'attendent plus de baisses de taux, mais des taux élevés pour longtemps.



Le mauvais timing est frappant : ce choc pétrolier survient juste au moment où l'inflation reculait. En zone euro, elle est passée de 3,2 % à 2,8 % en juin grâce à la détente sur le pétrole, aujourd'hui compromise.



La BCE, qui a relevé ses taux mi-juin pour la première fois depuis 2023, refuse de s'engager sur la suite, mais le marché anticipe à 70 % une nouvelle hausse en septembre. Aux États-Unis, plusieurs membres de la Fed jugent déjà une hausse nécessaire.



Concrètement, tant que le trafic à Ormuz reste perturbé, le dollar devrait rester fort et l'euro sous pression, l'Europe étant très dépendante des importations d'énergie. Mais pas de panique : les frappes iraniennes restent limitées, le Brent est loin des 120 dollars atteints lors de précédentes crises, et beaucoup d'analystes voient le baril rester entre 70 et 80 dollars cet été.



Un retour de la diplomatie (une délégation qatarie est déjà allée à Téhéran) pourrait faire retomber la tension aussi vite qu'elle est montée.