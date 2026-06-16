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Devises : l’euro progresse, mais les marchés restent suspendus à l’accord USA-Iran [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


La BCE devrait relever ses taux jeudi, mais l’euro reste sous pression face à un dollar renforcé par la solidité de l’économie américaine. Entre inflation persistante, croissance européenne hésitante et banques centrales à la manœuvre, les marchés des changes restent attentifs aux prochains indicateurs.


Rédigé par le Mardi 16 Juin 2026 à 07:22

Situation économique

Devises : l’euro progresse, mais les marchés restent suspendus à l’accord USA-Iran - Depositphotos.com Auteur Au_hoo
Devises : l’euro progresse, mais les marchés restent suspendus à l’accord USA-Iran - Depositphotos.com Auteur Au_hoo
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Les marchés ont déjà célébré un accord que personne n'a encore signé. L'annonce d'un cessez-le-feu entre Washington et Téhéran a suffi à faire chuter le pétrole de 5% et envoler les Bourses mondiales, mais la réalité diplomatique est bien plus floue.

Trump a évoqué une signature "dimanche", puis "lundi", et Téhéran a démenti à chaque fois, son porte-parole invitant à la prudence face à "l'instabilité de la partie adverse".

La date glisse maintenant vers le 19 juin. Pire, les deux camps ne décrivent pas le même texte : l'Iran parle de contrôle du détroit d'Ormuz, du droit à enrichir son uranium et de 24 milliards d'avoirs dégelés, quand Washington évoque un démantèlement nucléaire complet. Ce n'est pas un traité mais un cessez-le-feu de 60 jours assorti d'une promesse de négocier, pas encore d'un accord sur le fond.

Un détail ajoute au scepticisme : l'annonce est tombée le 14 juin, jour des 80 ans de Donald Trump, célébré avec un combat d'UFC sur la pelouse de la Maison-Blanche. Le calendrier sert probablement autant la communication présidentielle que la diplomatie.
La désescalade reste une bonne nouvelle réelle.

Mais les marchés ont pris les devants sur un accord inexistant, aux termes contradictoires, dont la signature a déjà été repoussée plusieurs fois. La volatilité devrait reprendre autour du 19 juin.


Taux de change : le point technique

Même mécanique que pour les marchés actions : les devises refuges (dollar, franc suisse, yen) reculent sur l'espoir de paix, pendant que l'euro profite d'un alignement de facteurs favorables.

L'euro bénéficie à la fois de la détente géopolitique, d'une BCE qui vient de remonter son taux de dépôt à 2,25% et d'un pétrole moins cher qui allège la facture énergétique européenne. L'EUR/USD a brièvement touché 1,1620 ce lundi contre 1,1557 vendredi. Mais la baisse du dollar reste limitée : l'inflation américaine colle à 4,2% et l'écart de taux joue encore en faveur du billet vert. Si la signature du 19 juin dérape ou si la Fed surprend mercredi, le dollar retrouvera vite son statut d'abri.

À surveiller : un test de 1,1660-1,1730 si l'accord se confirme, un retour vers 1,1500 au moindre accroc.

Le franc suisse réagit encore plus fortement, l'EUR/CHF remontant vers 0,9260 contre 0,9215 vendredi. Mais le franc reste le baromètre le plus sensible du stress géopolitique : le moindre incident le ferait immédiatement se réapprécier. La BNS se prononce cette semaine et pourrait commenter ce mouvement.

Côté autres devises, le yen est tiraillé entre son rôle de refuge en retrait et la normalisation engagée par la Banque du Japon, ce qui rend l'EUR/JPY (vers 186) nerveux avant la décision de la BoJ.

Le dollar canadien absorbe la baisse du pétrole grâce au retour de l'appétit pour le risque, l'EUR/CAD se traitant vers 1,6210. Les devises émergentes respirent avec la détente énergétique mais seraient les premières sanctionnées en cas de rechute.

SUPPORTS HEBDO RÉSISTANCES HEBDO
S2 S1 R1 R2
EUR/USD 1,1500 1,1555 1,1660 1,1730
EUR/GBP 0,8570 0,8615 0,8690 0,8735
EUR/CHF 0,9195 0,9235 0,9320 0,9375
EUR/CAD 1,6070 1,6150 1,6290 1,6370
EUR/JPY 184,30 185,20 187,20 188,60

Les supports et résistances affichés ci-dessous indiquent respectivement les points bas et hauts au sein desquels les cours devraient évoluer dans le courant de la semaine.

Les annonces à suivre

La semaine se résume à une double attente : est-ce que l'accord USA-Iran va tenir, et est-ce que les banques centrales vont surprendre ?

Sur le front géopolitique, tout pivote autour du 19 juin. Tant que la signature n'est pas actée, chaque déclaration de Washington ou Téhéran fera bouger le pétrole et les devises refuges dans un sens ou dans l'autre.

Côté banques centrales, le moment clé tombe mercredi avec la Fed. Le statu quo est quasi certain (97% de probabilité), mais l'attention se portera entièrement sur Kevin Warsh, qui tient là sa toute première conférence de presse depuis qu'il a succédé à Jerome Powell le 22 mai.

Réformateur assumé de la communication de la Fed, partisan de moins de guidance et d'un "dot plot" remanié, il sera scruté à la loupe dans un contexte d'inflation toujours collante à 4,2%. Jeudi, la Bank of England devrait temporiser, l'inflation britannique s'orientant enfin à la baisse, et la BNS se prononcera sur fond de franc suisse toujours très demandé.

En résumé : le marché a pris de l'avance sur un accord incertain, et il va devoir tenir cette position face à un agenda chargé. La volatilité autour du 19 juin et de la Fed mercredi reste le scénario central.

Jour Heure Pays Indicateur À quoi s'attendre ?
Mar. 16/06 11:00 🇩🇪 Allemagne Indice ZEW (sentiment éco.) Rebond probable sur la détente géopolitique
Mar. 16/06 (nuit) 🇯🇵 Japon Décision de taux BoJ Ton restrictif, hausse possible
Mer. 17/06 20:00 🇺🇸 USA Décision FOMC + dot plot Statu quo 3,50-3,75 % attendu (proba ~97 %)
Mer. 17/06 20:30 🇺🇸 USA Conférence de presse Kevin Warsh Ton clé pour la trajectoire du dollar
Jeu. 18/06 09:30 🇨🇭 Suisse Décision de taux BNS Statu quo probable ; commentaire sur le CHF
Jeu. 18/06 13:00 🇬🇧 Royaume-Uni Décision de taux BoE Statu quo 3,75 % attendu
Ven. 19/06 🇺🇸 🇮🇷 USA / Iran Signature de l'accord (en Suisse) À confirmer : forte source de volatilité

Les informations présentées sur cette publication vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d’investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doivent en aucun cas servir de base ou être pris en compte comme une incitation à s’engager dans un quelconque investissement.

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com


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Tags : mondial change, taux de change
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