Les marchés ont déjà célébré un accord que personne n'a encore signé. L'annonce d'un cessez-le-feu entre Washington et Téhéran a suffi à faire chuter le pétrole de 5% et envoler les Bourses mondiales, mais la réalité diplomatique est bien plus floue.



Trump a évoqué une signature " dimanche ", puis " lundi ", et Téhéran a démenti à chaque fois, son porte-parole invitant à la prudence face à " l'instabilité de la partie adverse ".



La date glisse maintenant vers le 19 juin. Pire, les deux camps ne décrivent pas le même texte : l'Iran parle de contrôle du détroit d'Ormuz, du droit à enrichir son uranium et de 24 milliards d'avoirs dégelés, quand Washington évoque un démantèlement nucléaire complet. Ce n'est pas un traité mais un cessez-le-feu de 60 jours assorti d'une promesse de négocier, pas encore d'un accord sur le fond.



Un détail ajoute au scepticisme : l'annonce est tombée le 14 juin, jour des 80 ans de Donald Trump, célébré avec un combat d'UFC sur la pelouse de la Maison-Blanche. Le calendrier sert probablement autant la communication présidentielle que la diplomatie.

La désescalade reste une bonne nouvelle réelle.



Mais les marchés ont pris les devants sur un accord inexistant, aux termes contradictoires, dont la signature a déjà été repoussée plusieurs fois. La volatilité devrait reprendre autour du 19 juin.