France, Italie : randonnée dans le Mercantour frontalier

Reste à entamer l’itinéraire retour. Tracé en balcon au dessus du vallon de la Madone de Fenestre, il offre un paysage mêlant montagnes sèches et pentes forestières entaillées de ravines. Une nouvelle montée assez raide nous fait passer de la côte 1 900 m à 2 200 m.



Une fois à flanc, le sentier à découvert nous mène à la rencontre d’un troupeau de… 1 000 moutons et chèvres. Croisés dans le vallon de la Pounche, un corridor de pierraille, ce face à face d’apparence anodine s’avère compliqué par la présence de patous.



Nous décidons de stopper plutôt que de risquer une attaque. Par chance, un sifflement lointain intime aux chiens de rester tranquilles : c’est le berger. Il faut attendre quelques minutes qu’il approche afin d’entamer le dialogue et qu’il invite à avancer au milieu du troupeau et des chiens. Affalés, sous l’autorité de leur maître, ils regardent passer le marcheur l’œil mauvais, regrettant ne pouvoir lui entamer les mollets.



Passé cet instant, nous devisons. Le berger a été photographe et s’est reconverti comme gardien de moutons. « Ils passent la nuit plus haut, sans enclos mais sous la surveillance de neuf patous ».



Les éleveurs en ont décidé ainsi, malgré les risques que représente la présence du loup gris, revenu en France depuis l’Italie au début des années 1990. « J’en vois tout le temps. Il y a quelques jours, l’un d’eux a tué une brebis ». Nous nous séparons, le berger emportant un agneau sous un bras pour aller l’hydrater dans sa cabane.