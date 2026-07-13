Une formation simplifiée pour les partenaires Assur-Travel

Des offres et des outils au service des professionnels du tourisme
En tant que courtier grossiste gestionnaire, Assur-Travel a développé des gammes d'assurance voyage modulables, adaptées aux attentes des professionnels du tourisme.
Depuis la crise sanitaire, les voyageurs sont plus attentifs aux garanties incluses dans leur contrat. Ils recherchent des couvertures adaptées à leur situation, faciles à comprendre, efficaces en cas d'imprévu, tout en restant accessibles financièrement et accompagnées d'une prise en charge rapide.
Au-delà de ses solutions d'assurance, l'entreprise lilloise met à la disposition des professionnels du tourisme un ensemble d'outils et de services destinés à faciliter la commercialisation de ses offres et à les accompagner au quotidien dans leur activité.
Des outils innovants pour simplifier la gestion
L'ouverture d'un code auprès de notre service commercial vous donne accès à un ensemble d'outils conçus pour faciliter la commercialisation de nos assurances voyage et vous accompagner au quotidien.
Parmi eux, une plateforme d'e-learning intuitive permet de se former à son rythme sur l'ensemble des thématiques liées à l'assurance voyage. Les modules abordent notamment les garanties des contrats, leur présentation auprès des clients avec un langage simple, les techniques de vente, la déclaration et le suivi des sinistres, ainsi que le cadre réglementaire de la profession. De nombreux cas pratiques et contenus dédiés aux métiers du tourisme viennent enrichir la formation.
Accessible à tout moment, cette plateforme permet à chacun d'avancer selon ses disponibilités, sans contrainte de calendrier. Les connaissances sont validées au fil de quiz interactifs, jusqu'à l'obtention d'une certification attestant du parcours de formation.
Assur-Travel met également à disposition un comparateur de cartes bancaires. Cet outil permet de comparer, en quelques clics, les garanties d'un contrat d'assurance voyage avec celles de la carte bancaire du client, quelle que soit sa banque ou sa gamme de carte (Classic, Gold, Infinite, etc.).
Les partenaires disposent également d'un extranet de souscription sécurisé, véritable espace de gestion centralisé. Ils peuvent y souscrire des contrats, déclarer et suivre les sinistres en temps réel, consulter les conditions générales, accéder au montant de leurs incentives et retrouver l'ensemble des outils mis à leur disposition, dont le comparateur de cartes bancaires.
Enfin, toujours dans l’objectif d’une totale automatisation des souscriptions, de gain de productivité et de centralisation des informations, des webservices et API ont été mis au point par nos développeurs informatiques afin d’intégrer la vente de l’assurance à celle du voyage.
Un accès à des outils digitaux pensés pour vous faciliter la gestion de votre activité et gagner en productivité !
Parmi eux, une plateforme d'e-learning intuitive permet de se former à son rythme sur l'ensemble des thématiques liées à l'assurance voyage. Les modules abordent notamment les garanties des contrats, leur présentation auprès des clients avec un langage simple, les techniques de vente, la déclaration et le suivi des sinistres, ainsi que le cadre réglementaire de la profession. De nombreux cas pratiques et contenus dédiés aux métiers du tourisme viennent enrichir la formation.
Accessible à tout moment, cette plateforme permet à chacun d'avancer selon ses disponibilités, sans contrainte de calendrier. Les connaissances sont validées au fil de quiz interactifs, jusqu'à l'obtention d'une certification attestant du parcours de formation.
Assur-Travel met également à disposition un comparateur de cartes bancaires. Cet outil permet de comparer, en quelques clics, les garanties d'un contrat d'assurance voyage avec celles de la carte bancaire du client, quelle que soit sa banque ou sa gamme de carte (Classic, Gold, Infinite, etc.).
Les partenaires disposent également d'un extranet de souscription sécurisé, véritable espace de gestion centralisé. Ils peuvent y souscrire des contrats, déclarer et suivre les sinistres en temps réel, consulter les conditions générales, accéder au montant de leurs incentives et retrouver l'ensemble des outils mis à leur disposition, dont le comparateur de cartes bancaires.
Enfin, toujours dans l’objectif d’une totale automatisation des souscriptions, de gain de productivité et de centralisation des informations, des webservices et API ont été mis au point par nos développeurs informatiques afin d’intégrer la vente de l’assurance à celle du voyage.
Un accès à des outils digitaux pensés pour vous faciliter la gestion de votre activité et gagner en productivité !
Des moyens humains pour des réponses sur-mesure
Tous basés à Villeneuve-d’Ascq dans le Nord de la France, la plupart des salariés chez Assur-Travel parlent plusieurs langues.
Afin d’assurer un SAV efficace et pour faire face à la recrudescence de l’activité, le service indemnisation compte 10 nouvelles personnes recrutées ces 6 derniers mois.
C’est une quarantaine de personnes qui ne sont là que pour traiter au mieux vos dossiers et répondre à toutes vos questions, immédiatement, par téléphone ou mail.
Notre mot d’ordre : assurer des délais de gestion et surtout de remboursement qui n’excèdent pas 5 jours !
Pour nos clients grands comptes nous allons encore plus loin en leur dédiant un gestionnaire : ainsi, il connait tous les process et peut répondre à chacune des problématiques du client. Une relation de confiance est instaurée entre les deux parties, et la communication est facilitée.
Enfin, pour animer le réseau, nous proposons des webinaires et formations en distanciel ou présentiel (sur demande), selon les besoins et thématiques de nos partenaires.
Une newsletter est éditée chaque trimestre, pour informer de nos dernières actualités.
Si vous souhaitez travailler avec une entreprise à taille humaine, avec des interlocuteurs qui vous apportent des réponses sur-mesure, n’hésitez à pas à choisir Assur-Travel pour vous accompagner.
Afin d’assurer un SAV efficace et pour faire face à la recrudescence de l’activité, le service indemnisation compte 10 nouvelles personnes recrutées ces 6 derniers mois.
C’est une quarantaine de personnes qui ne sont là que pour traiter au mieux vos dossiers et répondre à toutes vos questions, immédiatement, par téléphone ou mail.
Notre mot d’ordre : assurer des délais de gestion et surtout de remboursement qui n’excèdent pas 5 jours !
Pour nos clients grands comptes nous allons encore plus loin en leur dédiant un gestionnaire : ainsi, il connait tous les process et peut répondre à chacune des problématiques du client. Une relation de confiance est instaurée entre les deux parties, et la communication est facilitée.
Enfin, pour animer le réseau, nous proposons des webinaires et formations en distanciel ou présentiel (sur demande), selon les besoins et thématiques de nos partenaires.
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Contactez-nous pour offrir le meilleur de l’assurance voyage à vos clients !
Pour toutes vos demandes liées à votre activité commerciale (propositions / devis, émission de contrat et paramétrage, avenant, émission ou modification de notice, de changement de tarif...), n'hésitez pas à contacter nos équipes à l'adresse suivante :
service.commercial@assur-travel.fr
www.assur-travel.fr
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