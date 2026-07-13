Une formation simplifiée pour les partenaires Assur-Travel

L'ouverture d'un code auprès de notre service commercial vous donne accès à un ensemble d'outils conçus pour faciliter la commercialisation de nos assurances voyage et vous accompagner au quotidien.



Parmi eux, une plateforme d'e-learning intuitive permet de se former à son rythme sur l'ensemble des thématiques liées à l'assurance voyage. Les modules abordent notamment les garanties des contrats, leur présentation auprès des clients avec un langage simple, les techniques de vente, la déclaration et le suivi des sinistres, ainsi que le cadre réglementaire de la profession. De nombreux cas pratiques et contenus dédiés aux métiers du tourisme viennent enrichir la formation.



Accessible à tout moment, cette plateforme permet à chacun d'avancer selon ses disponibilités, sans contrainte de calendrier. Les connaissances sont validées au fil de quiz interactifs, jusqu'à l'obtention d'une certification attestant du parcours de formation.



Assur-Travel met également à disposition un comparateur de cartes bancaires. Cet outil permet de comparer, en quelques clics, les garanties d'un contrat d'assurance voyage avec celles de la carte bancaire du client, quelle que soit sa banque ou sa gamme de carte (Classic, Gold, Infinite, etc.).



Les partenaires disposent également d'un extranet de souscription sécurisé, véritable espace de gestion centralisé. Ils peuvent y souscrire des contrats, déclarer et suivre les sinistres en temps réel, consulter les conditions générales, accéder au montant de leurs incentives et retrouver l'ensemble des outils mis à leur disposition, dont le comparateur de cartes bancaires.



Enfin, toujours dans l’objectif d’une totale automatisation des souscriptions, de gain de productivité et de centralisation des informations, des webservices et API ont été mis au point par nos développeurs informatiques afin d’intégrer la vente de l’assurance à celle du voyage.



Un accès à des outils digitaux pensés pour vous faciliter la gestion de votre activité et gagner en productivité !