logo DestiMaG  
Recherche avancée

Une formation simplifiée pour les partenaires Assur-Travel

A l’écoute des besoins de ses partenaires, Assur-Travel équipe et forme ses agences de voyages et tour-operators avec les meilleurs outils digitaux et humains.


Présent sur le marché de la mobilité internationale depuis plus de vingt ans, Assur-Travel s'est imposé comme l'un des leaders français de l'assurance voyage.

Grâce à un réseau de plus de 800 agences de voyage partenaires et 700 tour-opérateurs, distribué via plus de 500 courtiers en assurance en France, l'entreprise lilloise a su se démarquer sur un marché particulièrement concurrentiel.

Sa force réside dans sa capacité à innover en permanence, à anticiper les évolutions du secteur et à adapter ses solutions aux besoins des professionnels du voyage.


Rédigé par le Lundi 20 Juillet 2026 à 00:05

Le site de e-learning conçu par Assur-Travel © Shutterstock
Le site de e-learning conçu par Assur-Travel © Shutterstock
CroisiEurope

Des offres et des outils au service des professionnels du tourisme


En tant que courtier grossiste gestionnaire, Assur-Travel a développé des gammes d'assurance voyage modulables, adaptées aux attentes des professionnels du tourisme.

Depuis la crise sanitaire, les voyageurs sont plus attentifs aux garanties incluses dans leur contrat. Ils recherchent des couvertures adaptées à leur situation, faciles à comprendre, efficaces en cas d'imprévu, tout en restant accessibles financièrement et accompagnées d'une prise en charge rapide.

Au-delà de ses solutions d'assurance, l'entreprise lilloise met à la disposition des professionnels du tourisme un ensemble d'outils et de services destinés à faciliter la commercialisation de ses offres et à les accompagner au quotidien dans leur activité.

Des outils innovants pour simplifier la gestion

L'ouverture d'un code auprès de notre service commercial vous donne accès à un ensemble d'outils conçus pour faciliter la commercialisation de nos assurances voyage et vous accompagner au quotidien.

Parmi eux, une plateforme d'e-learning intuitive permet de se former à son rythme sur l'ensemble des thématiques liées à l'assurance voyage. Les modules abordent notamment les garanties des contrats, leur présentation auprès des clients avec un langage simple, les techniques de vente, la déclaration et le suivi des sinistres, ainsi que le cadre réglementaire de la profession. De nombreux cas pratiques et contenus dédiés aux métiers du tourisme viennent enrichir la formation.

Accessible à tout moment, cette plateforme permet à chacun d'avancer selon ses disponibilités, sans contrainte de calendrier. Les connaissances sont validées au fil de quiz interactifs, jusqu'à l'obtention d'une certification attestant du parcours de formation.

Assur-Travel met également à disposition un comparateur de cartes bancaires. Cet outil permet de comparer, en quelques clics, les garanties d'un contrat d'assurance voyage avec celles de la carte bancaire du client, quelle que soit sa banque ou sa gamme de carte (Classic, Gold, Infinite, etc.).

Les partenaires disposent également d'un extranet de souscription sécurisé, véritable espace de gestion centralisé. Ils peuvent y souscrire des contrats, déclarer et suivre les sinistres en temps réel, consulter les conditions générales, accéder au montant de leurs incentives et retrouver l'ensemble des outils mis à leur disposition, dont le comparateur de cartes bancaires.

Enfin, toujours dans l’objectif d’une totale automatisation des souscriptions, de gain de productivité et de centralisation des informations, des webservices et API ont été mis au point par nos développeurs informatiques afin d’intégrer la vente de l’assurance à celle du voyage.

Un accès à des outils digitaux pensés pour vous faciliter la gestion de votre activité et gagner en productivité !

Des moyens humains pour des réponses sur-mesure

Tous basés à Villeneuve-d’Ascq dans le Nord de la France, la plupart des salariés chez Assur-Travel parlent plusieurs langues.
Afin d’assurer un SAV efficace et pour faire face à la recrudescence de l’activité, le service indemnisation compte 10 nouvelles personnes recrutées ces 6 derniers mois.
C’est une quarantaine de personnes qui ne sont là que pour traiter au mieux vos dossiers et répondre à toutes vos questions, immédiatement, par téléphone ou mail.
Notre mot d’ordre : assurer des délais de gestion et surtout de remboursement qui n’excèdent pas 5 jours !

Pour nos clients grands comptes nous allons encore plus loin en leur dédiant un gestionnaire : ainsi, il connait tous les process et peut répondre à chacune des problématiques du client. Une relation de confiance est instaurée entre les deux parties, et la communication est facilitée.

Enfin, pour animer le réseau, nous proposons des webinaires et formations en distanciel ou présentiel (sur demande), selon les besoins et thématiques de nos partenaires.
Une newsletter est éditée chaque trimestre, pour informer de nos dernières actualités.

Si vous souhaitez travailler avec une entreprise à taille humaine, avec des interlocuteurs qui vous apportent des réponses sur-mesure, n’hésitez à pas à choisir Assur-Travel pour vous accompagner.

Contactez-nous pour offrir le meilleur de l’assurance voyage à vos clients !

Une formation simplifiée pour les partenaires Assur-Travel
Pour toutes vos demandes liées à votre activité commerciale (propositions / devis, émission de contrat et paramétrage, avenant, émission ou modification de notice, de changement de tarif...), n'hésitez pas à contacter nos équipes à l'adresse suivante :
service.commercial@assur-travel.fr

www.assur-travel.fr

Suivez Assur-Travel sur les réseaux !

facebookinstagram instagram



Lu 210 fois

Tags : Assur-Travel
Notez

Brand News DestiMaG

Une formation simplifiée pour les partenaires Assur-Travel

Une formation simplifiée pour les partenaires Assur-Travel
Présent sur le marché de la mobilité internationale depuis plus de vingt ans, Assur-Travel s'est...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Voyage à travers les vignes et les vallées

Voyage à travers les vignes et les vallées
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Une formation simplifiée pour les partenaires Assur-Travel

Voyage à travers les vignes et les vallées

Louisiane, Texas : le Sud des USA où toutes les cultures se rencontrent

ITINEREA GROUP dévoile son catalogue groupes 2027

Shanti Travel lance sa collection GIR 2027 et mise sur une nouvelle génération de voyages en petits groupes

Brand News

IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !

IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !
L’événement de clôture du salon IFTM, la IFTM TourMaG Party, revient pour une édition 2026 placée...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

Première visite à IFTM 2026 ? Ce qu'il faut savoir pour optimiser son expérience

Première visite à IFTM 2026 ? Ce qu'il faut savoir pour optimiser son expérience

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

La Pologne, une destination à proposer à vos clients
AirMaG

AirMaG

ITA Airways annonce la reprise de ses vols directs entre Rome et Riyad

ITA Airways annonce la reprise de ses vols directs entre Rome et Riyad
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières de luxe : une nouvelle clientèle suit les marques hôtelières jusqu'en mer

Croisières de luxe : une nouvelle clientèle suit les marques hôtelières jusqu'en mer
Distribution

Distribution

Just Travel : l'agence qui veut rendre le voyage accessible aux personnes en situation de handicap

Just Travel : l'agence qui veut rendre le voyage accessible aux personnes en situation de handicap
Futuroscopie

Futuroscopie

Le tourisme climatique existe-t-il ? [ABO]

Le tourisme climatique existe-t-il ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Vietnam : Accor et Sun Group prévoient plus de 5 300 nouvelles chambres en cinq ans

Vietnam : Accor et Sun Group prévoient plus de 5 300 nouvelles chambres en cinq ans
La Travel Tech

La Travel Tech

Hôtellerie : Dida génère des réservations sans sortir des applications d’IA

Hôtellerie : Dida génère des réservations sans sortir des applications d’IA
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Summer Hotels accélère son expansion sur la Côte d’Azur après l’ouverture de son capital

Summer Hotels accélère son expansion sur la Côte d’Azur après l’ouverture de son capital
Partez en France

Partez en France

Julia Désirée : nouvelle ambassadrice des Îles de Guadeloupe

Julia Désirée : nouvelle ambassadrice des Îles de Guadeloupe
Production

Production

Le SETO et Corsair signent une charte de partenariat

Le SETO et Corsair signent une charte de partenariat
Transport

Transport

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Travelodge s'allie à DerbySoft pour booster ses réservations pro

Travelodge s'allie à DerbySoft pour booster ses réservations pro
Voyages responsables

Voyages Responsables

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"

Dans le Var, un nouveau "Guide d'accompagnement des projets agritouristiques"
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias