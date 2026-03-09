Assur-Travel innove avec Sports-Protect

Les garanties essentielles couvrant les principaux imprévus pouvant survenir avant ou pendant la course sont prévues telles que :



- L’annulation :



En cas d’imprévu empêchant de participer au séjour à forfait (course + prestations associées), l’indemnisation peut aller jusqu’à 3 500 € par personne.



Cette garantie intervient notamment en cas de :



• Maladie ou accident (concernant la personne participant à la course ou un proche, selon conditions) ;

• Blessure empêchant la pratique sportive ;

• Événement grave et imprévisible ;

• Contraintes professionnelles ou personnelles justifiées (selon le tableau des garanties).



- Le changement de dossard :



Un empêchement de dernière minute ?

Si le coureur ne peut finalement pas participer, mais qu’un ami inscrit sur liste d’attente souhaite prendre sa place, les frais de modification d’inscription sont pris en charge.

(avec pour condition que le montant des frais de changement doit être inférieur au coût d’une annulation).



- L’IA :



Parce qu’un accident peut survenir même avec une bonne préparation, cette garantie prévoit le versement d’un capital en cas de décès ou d’invalidité permanente à la suite d’un accident survenu.



- RC Vie privée :



Cette garantie imposée par les fédérations sportives, couvre tous les dégâts matériels et immatériels que pourraient causer le participant. La garantie est calée sur les demandes de la fédération, soit 20.000.000€ pour les dommages corporels, matériels et immatériels et 15.000.000€ pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, le tout sans franchise.

