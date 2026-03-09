Assur-Travel innove avec Sports-Protect

Un constat clair : mieux informer, mieux protéger
L’actualité récente autour de l’ultra-trail et notamment de la mythique Diagonale des Fous, organisée sur l’île de La Réunion, a remis en lumière une réalité : de nombreux sportifs ignorent encore l’importance d’être correctement couverts en cas d’accident corporel.
Lors d’épreuves d’endurance extrêmes, les risques sont réels : blessures graves, évacuations, hospitalisations, séquelles permanentes. Or, si la responsabilité civile est généralement prévue, la couverture des dommages corporels personnels du sportif reste souvent insuffisante ou mal comprise.
Dans certains cas, il apparaît que les participants auraient dû être clairement informés de l’intérêt de souscrire une assurance individuelle accident couvrant leurs propres dommages corporels.
La réponse d’Assur-Travel : Sports Protect
Face à cette évolution réglementaire et aux enjeux de protection des pratiquants, Assur-Travel a réagi rapidement en développant Sports Protect.
Déjà engagé dans l’univers sportif, notamment à travers le sponsoring de Guillaume Belgy, sacré champion de France 2025 de triathlon longue distance dans sa catégorie d’âge, Assur-Travel confirme ainsi sa volonté d’accompagner les sportifs avec des solutions d’assurance adaptées à leurs pratiques.
Les points forts de cette nouvelle offre : les tarifs sont personnalisables sous réserve de la statistique sinistre, et le contrat fonctionne pour toutes les nationalités européennes, USA et Canada.
Ce nouveau produit a été conçu pour :
• Répondre aux obligations d’information renforcées depuis le début d’année ;
• Protéger les sportifs contre les conséquences financières des dommages corporels ;
• Compléter les garanties existantes (responsabilité civile, assurances organisateur) ;
• Apporter une solution simple, claire et adaptée aux sports à risques.
Sports-Protect permet aux pratiquants de souscrire facilement une assurance de personnes couvrant les accidents corporels liés à leur activité sportive, y compris dans le cadre d’épreuves exigeantes comme l’ultra-trail.
Déjà engagé dans l’univers sportif, notamment à travers le sponsoring de Guillaume Belgy, sacré champion de France 2025 de triathlon longue distance dans sa catégorie d’âge, Assur-Travel confirme ainsi sa volonté d’accompagner les sportifs avec des solutions d’assurance adaptées à leurs pratiques.
Les points forts de cette nouvelle offre : les tarifs sont personnalisables sous réserve de la statistique sinistre, et le contrat fonctionne pour toutes les nationalités européennes, USA et Canada.
Ce nouveau produit a été conçu pour :
• Répondre aux obligations d’information renforcées depuis le début d’année ;
• Protéger les sportifs contre les conséquences financières des dommages corporels ;
• Compléter les garanties existantes (responsabilité civile, assurances organisateur) ;
• Apporter une solution simple, claire et adaptée aux sports à risques.
Sports-Protect permet aux pratiquants de souscrire facilement une assurance de personnes couvrant les accidents corporels liés à leur activité sportive, y compris dans le cadre d’épreuves exigeantes comme l’ultra-trail.
Les garanties incluses
Les garanties essentielles couvrant les principaux imprévus pouvant survenir avant ou pendant la course sont prévues telles que :
- L’annulation :
En cas d’imprévu empêchant de participer au séjour à forfait (course + prestations associées), l’indemnisation peut aller jusqu’à 3 500 € par personne.
Cette garantie intervient notamment en cas de :
• Maladie ou accident (concernant la personne participant à la course ou un proche, selon conditions) ;
• Blessure empêchant la pratique sportive ;
• Événement grave et imprévisible ;
• Contraintes professionnelles ou personnelles justifiées (selon le tableau des garanties).
- Le changement de dossard :
Un empêchement de dernière minute ?
Si le coureur ne peut finalement pas participer, mais qu’un ami inscrit sur liste d’attente souhaite prendre sa place, les frais de modification d’inscription sont pris en charge.
(avec pour condition que le montant des frais de changement doit être inférieur au coût d’une annulation).
- L’IA :
Parce qu’un accident peut survenir même avec une bonne préparation, cette garantie prévoit le versement d’un capital en cas de décès ou d’invalidité permanente à la suite d’un accident survenu.
- RC Vie privée :
Cette garantie imposée par les fédérations sportives, couvre tous les dégâts matériels et immatériels que pourraient causer le participant. La garantie est calée sur les demandes de la fédération, soit 20.000.000€ pour les dommages corporels, matériels et immatériels et 15.000.000€ pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, le tout sans franchise.
- L’annulation :
En cas d’imprévu empêchant de participer au séjour à forfait (course + prestations associées), l’indemnisation peut aller jusqu’à 3 500 € par personne.
Cette garantie intervient notamment en cas de :
• Maladie ou accident (concernant la personne participant à la course ou un proche, selon conditions) ;
• Blessure empêchant la pratique sportive ;
• Événement grave et imprévisible ;
• Contraintes professionnelles ou personnelles justifiées (selon le tableau des garanties).
- Le changement de dossard :
Un empêchement de dernière minute ?
Si le coureur ne peut finalement pas participer, mais qu’un ami inscrit sur liste d’attente souhaite prendre sa place, les frais de modification d’inscription sont pris en charge.
(avec pour condition que le montant des frais de changement doit être inférieur au coût d’une annulation).
- L’IA :
Parce qu’un accident peut survenir même avec une bonne préparation, cette garantie prévoit le versement d’un capital en cas de décès ou d’invalidité permanente à la suite d’un accident survenu.
- RC Vie privée :
Cette garantie imposée par les fédérations sportives, couvre tous les dégâts matériels et immatériels que pourraient causer le participant. La garantie est calée sur les demandes de la fédération, soit 20.000.000€ pour les dommages corporels, matériels et immatériels et 15.000.000€ pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, le tout sans franchise.
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service.commercial@assur-travel.fr
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