Vendre l’Italie avec MTS Globe

Une offre complète et structurée en Italie
En Italie, MTS Globe propose une gamme complète de services destinée à accompagner les tour-opérateurs et agences de voyages françaises, en s’appuyant sur une solide expertise locale et un réseau étendu de partenaires.
- Un large portefeuille d’hébergements
Le portefeuille italien de MTS Globe comprend environ 1 500 établissements, allant des hôtels 3, 4 et 5 étoiles aux boutique-hôtels, résidences et villas privées. Cette offre garantit une couverture nationale large et diversifiée.
Au-delà des grandes villes emblématiques (Rome, Venise…), des îles majeures (Sicile, Sardaigne) et des stations balnéaires du sud de l’Italie, l’offre s’est récemment renforcée sur des destinations très prisées par la clientèle française, notamment la Riviera Adriatique, la Toscane et la région des Grands Lacs dans le nord du pays, appréciées pour leur accessibilité et leur attractivité.
- Des services de transferts étendus
MTS Globe propose également des services de transferts sur plusieurs destinations clés, parmi lesquelles la Sardaigne, la Sicile, la côte Amalfitaine, les Pouilles, la Calabre, le lac de Garde et le lac de Côme, facilitant la mise en place de packages complets.
Une présence locale
Afin de soutenir son expertise destination, MTS Globe s’appuie sur deux bureaux opérationnels en Italie.
Le siège est basé sur l’île d’Ischia, l’une des destinations touristiques les plus renommées du pays, et un second bureau est implanté à Taormine, en Sicile. Cette présence locale permet un accompagnement de proximité et une parfaite maîtrise opérationnelle des destinations proposées.
Le siège est basé sur l’île d’Ischia, l’une des destinations touristiques les plus renommées du pays, et un second bureau est implanté à Taormine, en Sicile. Cette présence locale permet un accompagnement de proximité et une parfaite maîtrise opérationnelle des destinations proposées.
Une stratégie d’expansion ambitieuse
MTS Globe poursuit activement son développement en Italie, avec une nouvelle phase d’expansion en cours dans les grandes villes d’art et dans les zones non côtières de Toscane, notamment Milan, Florence, Venise et l’arrière-pays toscan.
Dans ces destinations stratégiques, de nouveaux partenariats et opportunités commerciales sont déployés afin de renforcer une offre toujours plus complète et cohérente.
À partir de 2027, le groupe prévoit d’accélérer encore sa croissance grâce à l’ouverture de nouvelles destinations et au lancement d’une offre d’excursions locales, avec pour objectif de proposer des expériences plus immersives et de consolider durablement sa présence sur l’ensemble du territoire italien.
Dans ces destinations stratégiques, de nouveaux partenariats et opportunités commerciales sont déployés afin de renforcer une offre toujours plus complète et cohérente.
À partir de 2027, le groupe prévoit d’accélérer encore sa croissance grâce à l’ouverture de nouvelles destinations et au lancement d’une offre d’excursions locales, avec pour objectif de proposer des expériences plus immersives et de consolider durablement sa présence sur l’ensemble du territoire italien.
Régions incontournables pour le marché français
Ces dernières années, plusieurs régions italiennes enregistrent une demande croissante de la part du marché français.
Sicile : authenticité et diversité
La Sicile séduit une clientèle en quête d’authenticité. L’île conjugue paysages spectaculaires, patrimoine historique exceptionnel, traditions vivantes et influences culturelles multiples, le tout porté par une gastronomie riche et identitaire.
La Sicile séduit une clientèle en quête d’authenticité. L’île conjugue paysages spectaculaires, patrimoine historique exceptionnel, traditions vivantes et influences culturelles multiples, le tout porté par une gastronomie riche et identitaire.
Sardaigne : nature préservée et plages exclusives
Réputée pour ses côtes sauvages et ses eaux cristallines, la Sardaigne attire aussi bien une clientèle premium – notamment autour de la Costa Smeralda – que des voyageurs en recherche de nature, de calme et d’expériences plus confidentielles.
Réputée pour ses côtes sauvages et ses eaux cristallines, la Sardaigne attire aussi bien une clientèle premium – notamment autour de la Costa Smeralda – que des voyageurs en recherche de nature, de calme et d’expériences plus confidentielles.
Toscane : culture, paysages et art de vivre
Région particulièrement appréciée des Français, la Toscane offre un subtil mélange de collines, vignobles, villes d’art et gastronomie de renommée mondiale. Elle se prête idéalement aux voyages culturels, à l’œnotourisme et aux séjours « slow travel ».
Région particulièrement appréciée des Français, la Toscane offre un subtil mélange de collines, vignobles, villes d’art et gastronomie de renommée mondiale. Elle se prête idéalement aux voyages culturels, à l’œnotourisme et aux séjours « slow travel ».
Les lacs du Nord : élégance et nature
Les lacs italiens – le Lac de Côme, le Lac Majeur et le Lac de Garde – incarnent une alliance parfaite entre raffinement et beauté naturelle. Ces destinations sont idéales pour des séjours romantiques, du tourisme haut de gamme et des circuits et autotours.
Les lacs italiens – le Lac de Côme, le Lac Majeur et le Lac de Garde – incarnent une alliance parfaite entre raffinement et beauté naturelle. Ces destinations sont idéales pour des séjours romantiques, du tourisme haut de gamme et des circuits et autotours.
Campanie : patrimoine et esprit méditerranéen
La Campanie combine richesse culturelle et paysages côtiers spectaculaires. Naples, Pompéi et la côte Amalfitaine forment un trio incontournable, mêlant histoire, authenticité et panoramas d’exception.
La Campanie combine richesse culturelle et paysages côtiers spectaculaires. Naples, Pompéi et la côte Amalfitaine forment un trio incontournable, mêlant histoire, authenticité et panoramas d’exception.
Un partenaire clé pour commercialiser l’Italie
Grâce à une offre structurée, une forte implantation locale et une stratégie de développement continue, MTS Globe s’impose comme un partenaire de référence pour la commercialisation de l’Italie sur le marché français, au service des tour-opérateurs et agences de voyages B2B.
Pour plus d’information sur l’offre de MTS Globe Italie, contactez Emilie Moser !
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Contact MTS Globe
| Emilie Moser
Key Account Manager Marché Français
emilie.moser@otsglobe.com
MTS OTS | OTS Globe