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Vendre l’Italie avec MTS Globe


Destination emblématique pour les voyageurs français, l’Italie occupe depuis toujours une place à part dans l’offre touristique européenne. Patrimoine culturel d’exception, gastronomie mondialement reconnue, diversité des paysages et art de vivre incomparable : le pays séduit toute l’année et répond à une grande variété de styles de voyages, des city breaks aux séjours balnéaires, en passant par les circuits culturels et le slow travel.

Grâce à l’expertise de MTS Globe, l’un des principaux DMC en Europe, la destination Italie devient encore plus accessible, structurée et parfaitement adaptée aux attentes du marché français.


Rédigé par le Lundi 15 Juin 2026 à 00:05

Sardaigne © Shutterstock
Sardaigne © Shutterstock
Top of Travel

Une offre complète et structurée en Italie


En Italie, MTS Globe propose une gamme complète de services destinée à accompagner les tour-opérateurs et agences de voyages françaises, en s’appuyant sur une solide expertise locale et un réseau étendu de partenaires.

  • Un large portefeuille d’hébergements

Le portefeuille italien de MTS Globe comprend environ 1 500 établissements, allant des hôtels 3, 4 et 5 étoiles aux boutique-hôtels, résidences et villas privées. Cette offre garantit une couverture nationale large et diversifiée.

Au-delà des grandes villes emblématiques (Rome, Venise…), des îles majeures (Sicile, Sardaigne) et des stations balnéaires du sud de l’Italie, l’offre s’est récemment renforcée sur des destinations très prisées par la clientèle française, notamment la Riviera Adriatique, la Toscane et la région des Grands Lacs dans le nord du pays, appréciées pour leur accessibilité et leur attractivité.

  • Des services de transferts étendus

MTS Globe propose également des services de transferts sur plusieurs destinations clés, parmi lesquelles la Sardaigne, la Sicile, la côte Amalfitaine, les Pouilles, la Calabre, le lac de Garde et le lac de Côme, facilitant la mise en place de packages complets.

Hébergement / Transferts © MTS Globe
Hébergement / Transferts © MTS Globe

Une présence locale

Afin de soutenir son expertise destination, MTS Globe s’appuie sur deux bureaux opérationnels en Italie.
Le siège est basé sur l’île d’Ischia, l’une des destinations touristiques les plus renommées du pays, et un second bureau est implanté à Taormine, en Sicile. Cette présence locale permet un accompagnement de proximité et une parfaite maîtrise opérationnelle des destinations proposées.

Une stratégie d’expansion ambitieuse

MTS Globe poursuit activement son développement en Italie, avec une nouvelle phase d’expansion en cours dans les grandes villes d’art et dans les zones non côtières de Toscane, notamment Milan, Florence, Venise et l’arrière-pays toscan.

Dans ces destinations stratégiques, de nouveaux partenariats et opportunités commerciales sont déployés afin de renforcer une offre toujours plus complète et cohérente.

À partir de 2027, le groupe prévoit d’accélérer encore sa croissance grâce à l’ouverture de nouvelles destinations et au lancement d’une offre d’excursions locales, avec pour objectif de proposer des expériences plus immersives et de consolider durablement sa présence sur l’ensemble du territoire italien.

Régions incontournables pour le marché français

Ces dernières années, plusieurs régions italiennes enregistrent une demande croissante de la part du marché français.

Sicile © Shutterstock
Sicile © Shutterstock
Sicile : authenticité et diversité

La Sicile séduit une clientèle en quête d’authenticité. L’île conjugue paysages spectaculaires, patrimoine historique exceptionnel, traditions vivantes et influences culturelles multiples, le tout porté par une gastronomie riche et identitaire.

Sardaigne © Shutterstock
Sardaigne © Shutterstock
Sardaigne : nature préservée et plages exclusives

Réputée pour ses côtes sauvages et ses eaux cristallines, la Sardaigne attire aussi bien une clientèle premium – notamment autour de la Costa Smeralda – que des voyageurs en recherche de nature, de calme et d’expériences plus confidentielles.

Toscane © Shutterstock
Toscane © Shutterstock
Toscane : culture, paysages et art de vivre

Région particulièrement appréciée des Français, la Toscane offre un subtil mélange de collines, vignobles, villes d’art et gastronomie de renommée mondiale. Elle se prête idéalement aux voyages culturels, à l’œnotourisme et aux séjours « slow travel ».

Lac de Garde © Shutterstock
Lac de Garde © Shutterstock
Les lacs du Nord : élégance et nature

Les lacs italiens – le Lac de Côme, le Lac Majeur et le Lac de Garde – incarnent une alliance parfaite entre raffinement et beauté naturelle. Ces destinations sont idéales pour des séjours romantiques, du tourisme haut de gamme et des circuits et autotours.

Naples © Shutterstock
Naples © Shutterstock
Campanie : patrimoine et esprit méditerranéen

La Campanie combine richesse culturelle et paysages côtiers spectaculaires. Naples, Pompéi et la côte Amalfitaine forment un trio incontournable, mêlant histoire, authenticité et panoramas d’exception.

Un partenaire clé pour commercialiser l’Italie

Grâce à une offre structurée, une forte implantation locale et une stratégie de développement continue, MTS Globe s’impose comme un partenaire de référence pour la commercialisation de l’Italie sur le marché français, au service des tour-opérateurs et agences de voyages B2B.

Pour plus d’information sur l’offre de MTS Globe Italie, contactez Emilie Moser !

Contact MTS Globe

Vendre l’Italie avec MTS Globe
Ricardo Zotti Emilie Moser
Key Account Manager Marché Français
emilie.moser@otsglobe.com
MTS OTS | OTS Globe


À propos de MTS Globe

Avec plus d’un demi-siècle d’expérience, MTS Globe Group s’est imposé comme un acteur majeur des services touristiques à l’échelle internationale. Né en Espagne en 1967 en tant qu’agence réceptive, le groupe s’est progressivement structuré autour de trois entités complémentaires : OTS Globe, dédiée au contracting hôtelier ; MTS Globe, le DMC du groupe ; et Axis Data, la société technologique interne.

Cette organisation permet d’offrir une chaîne de valeur intégrée, parfaitement adaptée aux besoins des distributeurs, tour-opérateurs et OTA. MTS Globe est aujourd’hui le plus grand DMC indépendant en Europe, avec un réseau de 66 bureaux répartis dans 23 pays.

Présent sur les principales destinations balnéaires du bassin méditerranéen, d’Afrique du Nord, de la mer Noire, du Golfe Arabique, de l’océan Indien et des Caraïbes, le groupe combine expertise locale, maîtrise opérationnelle et accompagnement de proximité pour ses partenaires B2B.

Les standards de qualité élevés et la compétitivité tarifaire de MTS Globe reposent sur un réseau d’experts locaux et sur des volumes d’achat importants. Plus de 250 clients ont déjà choisi MTS Globe comme partenaire privilégié, appréciant sa fiabilité, la qualité de ses services, ses solutions personnalisées, ses intégrations technologiques et la valeur ajoutée d’une organisation internationale solide.

La vision de MTS Globe est claire : poursuivre l’expansion de son réseau et créer de nouvelles opportunités dans un environnement de distribution en constante évolution, en s’appuyant sur des clients satisfaits, des partenariats solides et des solutions technologiques innovantes.


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Tags : MTS Globe
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