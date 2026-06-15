Vendre l’Italie avec MTS Globe

Une offre complète et structurée en Italie

Un large portefeuille d’hébergements

Des services de transferts étendus

En Italie,propose une gamme complète de services destinée à accompagner les tour-opérateurs et agences de voyages françaises, en s’appuyant sur une solide expertise locale et un réseau étendu de partenaires.Le portefeuille italien decomprend environ, allant des hôtels 3, 4 et 5 étoiles aux boutique-hôtels, résidences et villas privées. Cette offre garantit une couverture nationale large et diversifiée.Au-delà des grandes villes emblématiques (Rome, Venise…), des îles majeures (Sicile, Sardaigne) et des stations balnéaires du sud de l’Italie, l’offre s’est récemment renforcée sur des destinations très prisées par la clientèle française, notamment la, laet la région desdans le nord du pays, appréciées pour leur accessibilité et leur attractivité.propose également des services de transferts sur plusieurs destinations clés, parmi lesquelles la, la, la, les, la, leet le, facilitant la mise en place de packages complets.