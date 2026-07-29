Eurovélo 19, sur les boucles de la Meuse

Un saut de puce plus loin, voici Charleville-Mézières. Non que les 28 km entre les deux villes soient négligeables. Ils longent toujours le fleuve et offrent même de nouvelles pauses agréables : le village de Donchéry ; la halte nautique de Vrigne-Meuse (d’où l’on peut louer des pénichettes sans permis pour naviguer sur la Meuse, en été) ; l’embranchement du canal des Ardennes…



Mais Charleville-Mézières est une cité tellement étonnante qu’elle mérite de s’y poser. « En haut », voici Charleville, principauté embellie grâce à sa remarquable place Ducale à arcades, dessinée au début du 17ème siècle par le frère de l’architecte de la place des Vosges - d’où l’analogie évidente. Avec ses rues au cordeau et sa brique, Charleville dégage une grâce qu’on ne soupçonnerait pas dans ces Ardennes réputées industrieuses.



Charleville est aussi la terre de Rimbaud. On ira visiter le musée qui lui est consacré, dans l’ancien moulin ducal, sur les bords de Meuse. Quant à Mézières, « en bas », elle revit. La restauration réussie de la façade et de la place de l’hôtel de ville a redonné de l’allant à ce secteur qui devrait aussi profiter à la basilique Notre-Dame d’Espérance voisine.



La suite est un pur bonheur de cyclotourisme. L’Eurovélo 19 poursuit sa cavalcade au bord de la Meuse en suivant la vallée qui s’enfonce désormais comme un coin dans le plateau belge. Une sorte d’enclave hexagonale, marquée par une histoire industrielle dont le bruit des dernières forges en activité rappelle le souvenir.

