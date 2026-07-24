Pegasus Trains : la compagnie qui aime les tour-opérateurs et les agences de voyages [ABO]

Nous sommes une compagnie ferroviaire, mais je n’utilise pas le terme d’entreprise ferroviaire, qui est un terme juridique spécifique. En effet, il existe trois statuts dans le monde ferroviaire.



Le premier est celui de candidat autorisé, ce qui signifie que vous êtes reconnu comme crédible par SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions. Vous êtes un interlocuteur officiel pour ces entreprises.



Le deuxième statut s’appelle la licence ferroviaire. Un peu à l’image de l’immatriculation pour les agences de voyages, c’est une reconnaissance accordée par le ministère des Transports et Bercy, qui s’appuie sur le fait que vous avez des capitaux propres suffisamment importants et certaines caractéristiques en matière de management.



Le dernier grade, le plus élevé, est le certificat de sécurité de l’entreprise ferroviaire. C’est un processus complexe, qui prend du temps à obtenir,

Nous sommes en quelque sorte un orchestrateur, avec le matériel d’un côté, la locomotive de l’autre et le conducteur. Nous assemblons toutes ces briques.



Nous sommes aussi dans le slow travel. Nous ne proposons pas de grande vitesse, comme les TGV ou la Frecciarossa. Nous pouvons, sur une nuit, rouler sur 1 300 km.

La deuxième barrière a été d’obtenir une homologation afin de faire circuler la rame en France." nous explique-t-il.La compagnie doit trouver du personnel en possession de ce certificat.Pour trouver des conducteurs, il suffit de passer par la SNCF ou par des acteurs du fret également autorisés à transporter des passagers. Il existe aussi des opérateurs européens dont le cœur de métier est de détenir ce type de certificat de sécurité, comme c’est le cas pour European Sleeper.