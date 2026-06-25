Le train rencontre un tel succès que l’offre doit augmenter !

Alors que les grandes vacances arrivent à grands pas et que les Français ne sont plus nécessairement en quête d’un soleil de plomb, le train sera sans doute, une nouvelle fois, le tube de l’été.



Même si quelques limites sont apparues ces derniers jours.



En raison de la canicule, le matériel et le réseau ont été soumis à rude épreuve, entraînant, sur la seule journée de mercredi, près de 1 000 annulations de trains sur les 15 000 en circulation.



Les raisons sont multiples. Les rames ne sont pas conçues pour résister à des températures avoisinant les 40 degrés. Une fois cette zone rouge atteinte, la climatisation ne refroidit plus suffisamment, quand elle ne se coupe pas complètement dans les voitures Corail ou certains TER.



De plus, les rails subissent des températures proches de 60 degrés, provoquant des risques de dilatation, tandis que les caténaires peuvent également céder.



Le train est le moyen de transport d’aujourd’hui, mais il va devoir s’adapter au climat de demain, afin de ne pas faire gratuitement de la publicité à l’aérien.



D’autant que le ferroviaire ne cesse de gagner des parts de marché depuis la crise sanitaire, à tel point que, selon l’Autorité de régulation des transports (ART), il est désormais temps d’augmenter l’offre pour répondre à la demande !