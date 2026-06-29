Train : SNCF Connect ouvre la réservation vers l'Allemagne et la Suisse

Au-delà de l'extension européenne, l'application SNCF Connect maintient ses fonctionnalités de recherche d'itinéraires porte-à-porte, basées sur des adresses précises et non plus seulement de gare à gare.



Les voyageurs peuvent centraliser l'achat de multiples modes de transport incluant le train, le covoiturage, les bus longue distance, le taxi ou la location de voiture. La plateforme intègre aussi les réseaux de transports en commun d'une trentaine d'agglomérations françaises et centralise la gestion des billets pour les échanges ou annulations.



L'accès à l'info trafic en temps réel, la compatibilité avec divers moyens de paiement comme Apple Pay ou les Chèques-Vacances dématérialisés, ainsi que des réductions sur les hébergements complètent l'offre de services.



Pour la période estivale, l'application SNCF Connect déploie également plusieurs initiatives et animations commerciales.



Dans le domaine des loisirs, un jeu-concours ouvert jusqu'à la fin du mois d'août permet de tenter de gagner plus d'une centaine d'invitations pour deux personnes à destination de Disneyland Paris. Un cahier de vacances ludique et illustré est par ailleurs mis à disposition en ligne pour occuper les voyageurs en solo ou en famille pendant leurs trajets.



Enfin, une carte interactive thématique actualisée régulièrement propose des idées de destinations basées sur les places encore disponibles dans les trains et les points d'intérêt locaux, articulée autour de la mer, de la montagne, des escapades urbaines et des voyages transfrontaliers.