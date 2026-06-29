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Train : SNCF Connect ouvre la réservation vers l'Allemagne et la Suisse

accord conclu avec Deutsche Bahn et les Chemins de fer fédéraux suisses


À l'approche des grands départs estivaux, la plateforme de mobilité SNCF Connect renforce ses services pour accompagner les voyageurs tout au long de leur parcours. La grande nouveauté de l'année 2026 réside dans l'intégration des offres des compagnies ferroviaires allemande (DB) et suisse (CFF). Cette évolution permet de réserver directement des itinéraires combinés à travers trois pays et d'accéder à plus de 300 nouvelles destinations européennes sans rupture de parcours.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 3 Juillet 2026

SNCF Connect facilite les voyages en France et en Europe du premier au dernier kilomètre, Depositphotos.com, Photo by jayantbahel
SNCF Connect facilite les voyages en France et en Europe du premier au dernier kilomètre, Depositphotos.com, Photo by jayantbahel
CroisiEurope
À l'approche des grands départs estivaux, SNCF Connect étoffe son inventaire européen.

La plateforme de mobilité vient d'intégrer les offres des compagnies ferroviaires allemande et suisse. L'accord conclu avec la Deutsche Bahn et les Chemins de fer fédéraux suisses offre désormais des correspondances pour enchaîner les trajets en France, en Allemagne et en Suisse.

Les utilisateurs peuvent ainsi organiser des voyages transfrontaliers combinant plusieurs opérateurs depuis une seule et même interface.

Un compagnon de voyage complet et des animations pour la saison estivale

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Au-delà de l'extension européenne, l'application SNCF Connect maintient ses fonctionnalités de recherche d'itinéraires porte-à-porte, basées sur des adresses précises et non plus seulement de gare à gare.

Les voyageurs peuvent centraliser l'achat de multiples modes de transport incluant le train, le covoiturage, les bus longue distance, le taxi ou la location de voiture. La plateforme intègre aussi les réseaux de transports en commun d'une trentaine d'agglomérations françaises et centralise la gestion des billets pour les échanges ou annulations.

L'accès à l'info trafic en temps réel, la compatibilité avec divers moyens de paiement comme Apple Pay ou les Chèques-Vacances dématérialisés, ainsi que des réductions sur les hébergements complètent l'offre de services.

Pour la période estivale, l'application SNCF Connect déploie également plusieurs initiatives et animations commerciales.

Dans le domaine des loisirs, un jeu-concours ouvert jusqu'à la fin du mois d'août permet de tenter de gagner plus d'une centaine d'invitations pour deux personnes à destination de Disneyland Paris. Un cahier de vacances ludique et illustré est par ailleurs mis à disposition en ligne pour occuper les voyageurs en solo ou en famille pendant leurs trajets.

Enfin, une carte interactive thématique actualisée régulièrement propose des idées de destinations basées sur les places encore disponibles dans les trains et les points d'intérêt locaux, articulée autour de la mer, de la montagne, des escapades urbaines et des voyages transfrontaliers.

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Tags : sncf
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