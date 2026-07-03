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Harry Potter : Poudlard sous la neige fait son grand retour avec de nombreuses nouveautés

Les coulisses de la saga Harry Potter s'illuminent aux couleurs de Noël pour une saison festive et interactive


Le Warner Bros Studio Tour London – The Making of Harry Potter annonce le retour de son expérience hivernale phare, Poudlard sous la Neige, qui se déroulera du 14 novembre 2026 au 17 janvier 2027. Durant cette période, les célèbres décors des films de la franchise arboreront leurs habits de fête. Cette édition s'enrichit de nouvelles animations interactives, de démonstrations techniques inédites axées sur les secrets de tournage et de rendez-vous gastronomiques thématisés. Toutes ces animations saisonnières sont directement intégrées dans le prix du billet d'entrée classique.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 3 Juillet 2026 à 10:02

Poudlard sous la Neige au Warner Bros. Studio Tour London, image de Warner Bros
Poudlard sous la Neige au Warner Bros. Studio Tour London, image de Warner Bros
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Enfilez votre pull Weasley et venez découvrir Poudlard sous la Neige au Warner Bros. Studio Tour London !

Le Warner Bros Studio Tour London – The Making of Harry Potter annonce le retour de son expérience hivernale phare, Poudlard sous la Neige, qui se déroulera du 14 novembre 2026 au 17 janvier 2027.

L'événement invite les visiteurs à redécouvrir les installations du Studio Tour sous un angle festif.

La mythique Grande Salle ouvrira le bal en accueillant son traditionnel banquet saisonnier et ses imposants sapins surmontés de sorcières volantes. L'un des moments forts de cette édition 2026 sera la reconstitution exclusive de la partie d'échecs version sorcier jouée entre Harry et Ron dans Harry Potter à l'école des sorciers, capturant l'instant précis où les jeunes sorciers font leurs adieux à Hermione pour les vacances de Noël.

Les secrets de fabrication des longs-métrages seront mis à l'honneur grâce à une présentation de la tête animatronique d'Hagrid, installée à côté d'un décor enneigé reproduisant le transport des sapins vers le château.

A lire aussi : En 2026, le Studio Tour Harry Potter de Londres promet toujours plus de magie

De la Coupe de Feu aux secrets de post-production : des ateliers interactifs inédits

L'interactivité franchit un nouveau cap cette année en proposant aux visiteurs de s'immerger directement dans les scènes cultes de la saga.

Près de la salle de classe de Défense contre les Forces du Mal, les fans pourront s'initier aux pas de la valse du Bal de Noël, un clin d'œil mémorable au film Harry Potter et la Coupe de Feu lorsque le professeur McGonagall enseigne la danse aux élèves de Gryffondor.

En parallèle, le Backlot Stage accueillera une présentation consacrée au Foley, l'art du bruitage cinématographique. Cette animation révélera les méthodes méticuleuses employées par les artistes du son en post-production pour concevoir l'ambiance sonore hivernale des films.

Les techniciens dévoileront les secrets cachés derrière le craquement de la neige sous les pas, le crépitement des feux de cheminée des salles communes ou encore la formation de la glace à l'écran. Pour parfaire cette immersion visuelle, le célèbre modèle réduit du château de Poudlard sera recouvert d'un manteau blanc selon les techniques de projection de neige artificielle utilisées par les équipes de tournage.

Des décors enneigés exclusifs et des rendez-vous culinaires pour les fêtes

Pour la toute première fois, la zone extérieure du Backlot, qui abrite notamment la Ford Anglia volante de Monsieur Weasley et la moto volante d'Hagrid, sera entièrement drapée de neige pour offrir des opportunités de photographies inédites.

Les décors emblématiques tels que le Chemin de Traverse, la Forêt Interdite et la salle commune de Gryffondor bénéficieront également d'une transformation complète avec l'ajout de cartes de Noël faites main et de décorations d'époque.

Côté restauration, l'espace extérieur Bubbles in the Backlot proposera des boissons chaudes et du vin chaud. La grande nouveauté culinaire réside dans l'introduction, à la table de Poudlard (The Hogwarts Table), d'un authentique Afternoon Tea de Noël thématique. Enfin, la traditionnelle quête du bonhomme de neige dissimulé dans les recoins de la grande maquette du château fera son retour pour mettre au défi le sens de l'observation des habitués du Studio Tour.

Le dîner dans la Grande Salle : l'événement prestigieux de décembre

L'incontournable événement "Dîner dans la Grande Salle" propose une immersion nocturne exclusive et haut de gamme. Organisé le 9 décembre, avec une session spécialement dédiée aux familles programmée le 4 décembre, ce rendez-vous propose aux participants un accueil autour d'amuse-bouches et de boissons, suivi d'un repas complet en trois services au cœur même du décor de la Grande Salle.

La soirée se prolongera par une visite privée du Studio Tour après sa fermeture réglementaire au grand public. Les convives auront l'occasion de déguster des cocktails signatures face à la salle des Potions et repartiront avec des cadeaux exclusifs, incluant de la Bièraubeurre, des souvenirs photographiques sur fond vert ainsi qu'une boule à neige commémorative.

La billetterie pour ces soirées spéciales ouvrira officiellement le 2 juillet à 10h, tandis que les réservations pour les visites classiques de Poudlard sous la Neige sont d'ores et déjà accessibles en ligne sur le site officiel.

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