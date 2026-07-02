Hébergement collaboratif : trois territoires, trois stratégies de développement

Bien que les métropoles restent dominantes en volume absolu, leur croissance (+36%) est plus faible que celle des autres territoires, signalant un rééquilibrage territorial progressif au bénéfice des zones rurales et intermédiaires qui captent une part disproportionnée de l'expansion du marché.



Si le dynamisme des zones rurales domine en 2020 (74,8%) et 2021 (105,2%) face aux urbaines (73,5% et 101,4%), une inversion se produit en 2022, les nuitées des départements urbains dépassant celles des zones rurales (141% vs 132%).



En 2024, l'écart se creuse encore avec des niveaux de reprise de 214%, 187%, 179% respectivement pour l’urbain, le rural et les métropoles.



Cette concurrence entre les départements urbains et ruraux au niveau de ce segment de l’hébergement s’observe également dans le TOP 10 collaboratif, avec une domination rural-urbain.



En 2020, 8 départements ruraux sur 10 étaient parmi les plus performants (contre 2 urbains). En 2022, la ruralité marquait 6 territoires dans le classement (avec 3 territoires urbains).



Cette configuration se stabilise en 2024 avec un équilibre entre les départements ruraux et urbains (6 vs 4).



En 2024, le Territoire de Belfort (urbain ; 321%), l’Indre (rural ; 278%), les Ardennes (rural ; 264%) et l’Aisne (urbain ; 261%) sont les champions de la performance touristique dans l’hébergement collaboratif. Ces départements de "seconde couronne", ni grandes métropoles ni rural isolé, combinent accessibilité depuis les métropoles et cadre de vie préservé.



Les grandes métropoles (Paris, Rhône, etc.) ont vu leur part relative dans le collaboratif reculer.



Paris ne récupère 100% de son niveau de référence qu'en 2023. L'ensemble de l'Île-de-France récupère tardivement (2022-2023) alors que la quasi-totalité des autres départements ont retrouvé 100% dès 2021-2022 dans ce segment.