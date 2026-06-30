Six ans après le Covid, l'hôtellerie face à un défi de transformation

Au sein de cette convergence factorielle émergent toutefois trois profils territoriaux distincts :



- Les métropoles performantes (Vienne 110%, Alpes-Maritimes 109%, Haute-Savoie 108%, Marne 105%, Var 105%) combinent forte composante tourisme de loisirs (littoral méditerranéen, montagne, vignobles), clientèle internationale premium sur certains territoires (notamment sur la côte d'Azur).



Contrairement aux ruraux qui s'appuient quasi-exclusivement sur le domestique, ces métropoles réussissent à maintenir ou reconquérir une clientèle internationale, mais sur un segment premium moins sensible à l'inflation.



- Les départements ruraux (Creuse 116%, Lot-et-Garonne 107%, Haute-Corse 106%, Aude 105%, Lozère 103%) affichent quant à eux le profil le plus homogène. Ils allient tourisme de nature dominant, quasi-absence de dépendance au tourisme d'affaires, clientèle domestique ultra-majoritaire, et pour certains une dimension patrimoniale et balnéaire forte.



Ces départements surperforment malgré des volumes absolus modestes, illustrant que la résilience ne se mesure pas en taille mais en adéquation offre-demande.



- Pour finir, les zones urbaines (Savoie 113%, Tarn-et-Garonne 106%, Oise 106%, Pas-de-Calais 103%) incarnent un profil émergent "seconde couronne". Ils présentent une proximité métropolitaine facilitant l'accessibilité, une offre hybride nature-patrimoine, et un positionnement intermédiaire captant à la fois la clientèle en quête de nature (comme le rural) et celle recherchant des services urbains (comme les métropoles).



Contrairement aux ruraux isolés, ces territoires bénéficient d'effets de débordement métropolitains (excursions à la journée, courts séjours) tout en évitant la saturation et les coûts des centres urbains denses.