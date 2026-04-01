MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

À l’occasion de ses 90 ans, MÉDÉRIC, l’École hôtelière de Paris annonce un vaste projet de transformation avec la création d’un campus nouvelle génération dans le 17e arrondissement de Paris.
L’établissement prévoit un investissement de 50 millions d’euros pour moderniser ses infrastructures et accompagner la montée en puissance de ses formations.
Le futur campus, conçu par le cabinet d’architecture Wilmotte & Associés, doit ouvrir ses portes en 2030.
Les travaux, d’une durée de deux ans, porteront sur la rénovation de 12 000 m² de bâtiments Art déco, transformés en espaces d’apprentissage appliqué.
L’école entend maintenir ses activités pédagogiques durant toute la période du chantier. Le site intégrera notamment un hôtel pédagogique 4 étoiles et trois restaurants d’application.
Avec ces équipements, MÉDÉRIC affirme devenir la seule école hôtelière de Paris et de sa région à proposer un tel dispositif immersif à ses étudiants.
L’établissement prévoit un investissement de 50 millions d’euros pour moderniser ses infrastructures et accompagner la montée en puissance de ses formations.
Le futur campus, conçu par le cabinet d’architecture Wilmotte & Associés, doit ouvrir ses portes en 2030.
Les travaux, d’une durée de deux ans, porteront sur la rénovation de 12 000 m² de bâtiments Art déco, transformés en espaces d’apprentissage appliqué.
L’école entend maintenir ses activités pédagogiques durant toute la période du chantier. Le site intégrera notamment un hôtel pédagogique 4 étoiles et trois restaurants d’application.
Avec ces équipements, MÉDÉRIC affirme devenir la seule école hôtelière de Paris et de sa région à proposer un tel dispositif immersif à ses étudiants.
Une capacité d’accueil renforcée
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À travers ce projet, l’établissement ambitionne de doubler sa capacité de formation initiale, passant de 800 à 1 200 apprentis.
En parallèle, 1 700 adultes pourront être accueillis chaque année dans le cadre de formations continues, de reconversions ou de retours à l’emploi.
Cette évolution vise à répondre aux besoins du secteur de l’hospitalité, qui faisait état de plus de 65 000 postes vacants fin 2025.
L’école entend ainsi renforcer son rôle dans la formation de professionnels qualifiés, tout en conservant les piliers de son modèle : exigence, professionnalisation et gratuité des formations initiales grâce à l’apprentissage.
A lire aussi : Classement 2025 : quelles sont les meilleures écoles de tourisme et hôtellerie ?
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Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
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