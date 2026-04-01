MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

À travers ce projet, l’établissement ambitionne de, passant de 800 à 1 200 apprentis.En parallèle,pourront être accueillis chaque année dans le cadre de formations continues, de reconversions ou de retours à l’emploi.Cette évolution vise à répondre aux besoins du, qui faisait état de plus deL’école entend ainsi, tout en conservant les piliers de son modèle : exigence, professionnalisation et gratuité des formations initiales grâce à l’apprentissage.