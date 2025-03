Classement 2025 : quelles sont les meilleures écoles de tourisme et hôtellerie ?

Selon le classement Speak & Act 2025 , réalisé sur les avis des étudiants, le Palmarès 2025 des meilleures écoles de tourisme et hôtellerie est le suivant :Ecole de Savignac - Numéro un du classement avec une note de 4,80/5, cette institution se démarque par des programmes académiques innovants et un environnement convivial plébiscité par ses étudiants. Excelia Tourism School - En seconde position, Excelia Tourism School est reconnue pour son approche immersive et ses liens étroits avec le monde professionnel.ASTERIA - Cette école monte sur le podium grâce à son engagement envers une pédagogie moderne et un cadre d’apprentissage dynamique. IEFT - Elle se distingue par son esprit d’innovation et ses nombreux partenariats avec des entreprises du secteur.L’Ecole du Management Hôtelier International (CMH) - Un établissement qui valorise l’expérience internationale et la professionnalisation de ses étudiants.À noter que PSTC - Paris School of Tourism and Communication figure également dans le classement, illustrant l’importance de l’expérience étudiante dans le choix des établissements.