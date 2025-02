Excelia Tourism School renforce son offre en hôtellerie et tourisme

Dès la première année de Bachelor, les étudiants choisiront, avec des spécialisations adaptées en dernière année :: Luxury Hotel Management, Luxury Resort & Thalasso Management, Event & Restaurant Management, Management de la filière vins et spiritueux.: Nature Tourism Adventure & Outdoor Activities, Projets touristiques & animation du territoire, Digital & Business Development in Tourism, Tourisme inclusif et exemplarité sociétale.Cette structuration se retrouve également dans l'offre de(MSc), qui seront réorganisés en deux parcours distincts avec des spécialisations en deuxième année.Avec une année de Bachelor et certains MSc accessibles en alternance, Excelia Tourism School favorise l'iL'école mise également sur l'internationalisation avec des formations en anglais ou en version bilingue, ainsi que des opportunités de mobilité pouvant, notamment grâce à un stage international supplémentaire en 2ème année de Bachelor.De plus,permettent de suivre une année complète en Allemagne, Finlande, Lettonie ou Thaïlande.