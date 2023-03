Excelia Tourism School : une école qui s’adapte aux défis de l’industrie du tourisme

2022 aura marqué un retour des performances de 2019 avec même des chiffres d’affaires supérieurs

Il y a une grosse résilience car les fondamentaux sont sains. C’est la civilisation du loisir

qu’il y a cinquante ans, on vivait 500 000 heures dans une vie et on travaillait 200 000 heures, soit 40% de sa vie. Aujourd’hui on vit plus de 600 000 heures et on ne travaille plus que 100 000 heures, soit moins de 15% de sa vie

les besoins en compétences sont très importants

Il est important de soutenir l’enseignement supérieur. Nous avons de plus en plus besoin de personnes en fonction support et dans l’encadrement. Ici les jeunes sont formés à l’excellence

Un constat qui s'inscrit dans un contexte porteur puisque, rappelle Dominique Hummel, qu'il y a cinquante ans, on vivait 500 000 heures dans une vie et on travaillait 200 000 heures, soit 40% de sa vie. Aujourd'hui on vit plus de 600 000 heures et on ne travaille plus que 100 000 heures, soit moins de 15% de sa vie. Autant de chiffres qui plaident en faveur d'une dynamique de l'industrie du tourisme. Sur la base de cette enquête, Excelia Tourism School a donc fait le choix de se doter d'un Comité. Présidé par Dominique Hummel, il réunit des professionnels du secteur. Citons entre autres Michel Durrieu (Huttopia International), Sylvain Antonot (Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs), Michel Morauw (Hyatt), Olivier Amblard (Charentes Tourisme, France Vélo, Atout France), Henri Poignet (Tours Loire Valley). L'un des objectifs de ce Comité est de développer les compétences à l'heure justement où les besoins en compétences sont très importants. Emmanuelle Lacoste, directrice des ressources humaines chez Hyatt Regency France affirme l'importance de soutenir l'enseignement supérieur.