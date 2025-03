Je suis en troisième année de Bachelor in Tourism and Hospitality Management à l’Excelia Tourism School. J’ai commencé mon parcours avec un Bachelor First Year en fast track, en français, sur six mois, avant de poursuivre en English Track.



J’ai toujours baigné dans un environnement international grâce à mon enfance d’expatriée, et c’est ce qui a nourri ma passion pour les voyages et les échanges interculturels.

Je suis née en Allemagne et j’ai aussi vécu en Pologne, en Italie, aux Pays-Bas, en France, et plus récemment en Thaïlande dans le cadre d’une expatriation académique de cinq mois. Cette diversité d’expériences a renforcé mon attrait pour les langues et l’international.



Je parle couramment français, anglais et italien. J’apprends actuellement l’espagnol pour mon stage et le chinois, car on ne sait jamais où les opportunités professionnelles peuvent nous mener !

Le secteur évolue énormément, notamment avec des tendances comme le tourisme durable, les séjours chez l’habitant ou encore la digital detox, qui répondent à un besoin de retour à l’authenticité.



Il y a aussi une vraie transformation en matière de développement durable : de plus en plus d’hôtels sensibilisent leurs clients à réduire leur consommation d’eau, et j’ai découvert récemment un éco-domaine à Pornic qui intègre des sabliers dans les douches pour limiter le temps passé sous l’eau.

Oui, et en particulier dans l’événementiel. Je pense qu’il y a beaucoup à faire pour organiser des événements plus responsables : travailler avec des producteurs locaux, limiter l’empreinte carbone, intégrer des initiatives RSE… Ce sont des aspects que je surveille de près.

Le premier, c’est bien sûr la question du surtourisme. Tout le monde veut vivre des expériences uniques, mais l’afflux massif de touristes peut rapidement dénaturer ces lieux. C’est un vrai dilemme : comment promouvoir une destination tout en préservant son authenticité ? Il y a aussi la montée en exigence des touristes, qui attendent des voyages « parfaits », souvent influencés par les réseaux sociaux.



Un autre enjeu, ce sont les régulations qui pourraient émerger, comme des quotas de voyages par personne pour limiter l’impact environnemental. Si cela arrive, le secteur devra se réinventer en favorisant des expériences plus locales et durables.

Enfin, l’intelligence artificielle va transformer en profondeur le tourisme. Les entreprises, notamment les plus petites, vont devoir s’adapter très vite pour rester compétitives.

C’est un peu des deux. L’IA peut vraiment faciliter le quotidien en automatisant les tâches répétitives et en libérant du temps pour des missions plus créatives et axées sur l’humain, comme le service client ou l’organisation d’événements. En revanche, il y a un risque d’uniformisation et de perte de contact humain si on va trop loin dans la digitalisation.

Mon objectif est de devenir Event Manager dans l’industrie du MICE. J’aimerais organiser des congrès, galas et meetings à l’international, en B2B comme en B2C. J’ai aussi un attrait particulier pour l’événementiel à impact, notamment pour des ONG comme l’UNICEF ou les Nations Unies. Ce qui me motive, c’est de pouvoir allier événementiel et engagement en intégrant des initiatives durables et solidaires.

Oui ! Mon stage se termine en septembre, et j’envisage de commencer un master en 2026, soit en événementiel pur, soit en RSE et développement durable, ou encore en marketing et relations publiques.

Oui, je vais intégrer une DMC à Madrid pour cinq mois et demi. Une belle opportunité pour renforcer mon expertise en gestion de destination et événementiel !