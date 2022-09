Top French Hospitality and Tourism Schools œuvre en faveur de l’attractivité du tourisme

Dans un contexte de crise qui a fragilisé le secteur, comment motiver les nouvelles générations à intégrer le secteur du tourisme et de l'hospitalité et les fidéliser ?



C’est la mission de l’association Top French Hospitality and Tourism Schools qui regroupe les établissements Excelia Tourism School, Ecole Supérieure du Tourisme de Y SCHOOLS, FERRANDI Paris, INSTITUT PAUL BOCUSE.



Quatre écoles visées, comprenez qui délivrent un diplôme reconnu par l'Etat.



« Nous avons quatre objectifs : rassembler les écoles autour d’une vision d’excellence académique sur des actions communes à l’international et en tant qu’interlocuteur des autorités compétentes, promouvoir la filière, nos métiers, les faire découvrir aux jeunes et les accompagner dans la formation.



Augmenter l’expérience étudiante. Et s’ouvrir à des partenaires, professionnels ou académiques », énumère Richard Ginioux, directeur général de l'école hôtelière et de la gastronomie Ferrandi et président de l'association.