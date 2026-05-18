ANA et IHG rapprochent leurs programmes de fidélité

Le partenariat entre ANA et IHG s’appuiera sur les réseaux internationaux des deux groupes - DepositPhotos.com, Piter2121
All Nippon Airways et IHG Hotels & Resorts ont annoncé un partenariat mondial entre leurs programmes de fidélité respectifs.
Les deux entreprises indiquent que leurs clients pourront désormais convertir leurs miles ANA en points IHG One Rewards, en complément du système déjà existant permettant de transformer des points IHG en miles ANA.
Le partenariat prévoit également un mécanisme de cumul « double dip » sur certains vols internationaux opérés par ANA.
Les voyageurs pourront ainsi gagner simultanément des miles ANA et des points IHG One Rewards sur un même trajet, selon la distance parcourue et la classe tarifaire.
Les deux entreprises indiquent que leurs clients pourront désormais convertir leurs miles ANA en points IHG One Rewards, en complément du système déjà existant permettant de transformer des points IHG en miles ANA.
Le partenariat prévoit également un mécanisme de cumul « double dip » sur certains vols internationaux opérés par ANA.
Les voyageurs pourront ainsi gagner simultanément des miles ANA et des points IHG One Rewards sur un même trajet, selon la distance parcourue et la classe tarifaire.
Une reconnaissance de statut croisée entre ANA et IHG
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L’accord prévoit aussi une reconnaissance des statuts fidélité entre les deux programmes.
Après association de leurs comptes, les membres disposant d’un statut dans l’ANA Mileage Club pourront obtenir un statut équivalent dans le programme IHG One Rewards.
Selon leur niveau, ils pourront accéder à différents avantages dans les hôtels IHG participants, notamment des surclassements de chambre ou des départs tardifs.
Ce partenariat s’appuiera sur les réseaux internationaux des deux groupes : ANA dessert 40 villes via 55 lignes internationales, tandis qu’IHG exploite plus de 7 000 hôtels dans plus de 100 pays.
A lire aussi : ANA Holdings signe des résultats record en 2025-2026
Après association de leurs comptes, les membres disposant d’un statut dans l’ANA Mileage Club pourront obtenir un statut équivalent dans le programme IHG One Rewards.
Selon leur niveau, ils pourront accéder à différents avantages dans les hôtels IHG participants, notamment des surclassements de chambre ou des départs tardifs.
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