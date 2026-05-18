Et si on adoptait la « positive attitude » ? [ABO]

Mis à part un confinement, difficile d’envisager pire scénario pour l’industrie du tourisme que toutes ces mauvaises nouvelles qui s’accumulent.



Conflit qui s’enlise sur les rives du golfe Arabo-Persique depuis fin février, flambée des prix du carburant et retour de l’inflation, spectre d’une crise sanitaire depuis fin avril, hausse du chômage en France… La coupe est pleine.



Et pourtant… Malgré l’anxiété ambiante, malgré les images en boucle, malgré les alertes et les incertitudes, l’envie de partir résiste. Elle résiste même étonnamment bien. Pascal de Izaguirre, patron de la FNAM et de Corsair, l’a rappelé la semaine dernière : à ce stade, il n’y a pas d’inquiétude majeure sur la robustesse de la demande et l’été s’annonce « convenable » . On prend.

