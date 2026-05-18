Et si on adoptait la « positive attitude » ? [ABO]

Mis à part un confinement, difficile d’envisager pire scénario pour l’industrie du tourisme que toutes ces mauvaises nouvelles qui s’accumulent.
Conflit qui s’enlise sur les rives du golfe Arabo-Persique depuis fin février, flambée des prix du carburant et retour de l’inflation, spectre d’une crise sanitaire depuis fin avril, hausse du chômage en France… La coupe est pleine.
Et pourtant… Malgré l’anxiété ambiante, malgré les images en boucle, malgré les alertes et les incertitudes, l’envie de partir résiste. Elle résiste même étonnamment bien. Pascal de Izaguirre, patron de la FNAM et de Corsair, l’a rappelé la semaine dernière : à ce stade, il n’y a pas d’inquiétude majeure sur la robustesse de la demande et l’été s’annonce « convenable ». On prend.
Conflit qui s’enlise sur les rives du golfe Arabo-Persique depuis fin février, flambée des prix du carburant et retour de l’inflation, spectre d’une crise sanitaire depuis fin avril, hausse du chômage en France… La coupe est pleine.
Et pourtant… Malgré l’anxiété ambiante, malgré les images en boucle, malgré les alertes et les incertitudes, l’envie de partir résiste. Elle résiste même étonnamment bien. Pascal de Izaguirre, patron de la FNAM et de Corsair, l’a rappelé la semaine dernière : à ce stade, il n’y a pas d’inquiétude majeure sur la robustesse de la demande et l’été s’annonce « convenable ». On prend.
L'envie de voyager reste intact
Même cet hantavirus, qui place l’industrie de la croisière au cœur d’une actualité anxiogène avec son lot d’infectiologues qu’on aurait préféré ne jamais revoir, ne semble pas enrayer la mécanique du voyage.
Tous se sont montrés tout de suite rassurants, écartant le risque d’épidémie et appelant à ne pas céder à la psychose. « Partez sans crainte à Tenerife », répondait ainsi l’infectiologue Karine Lacombe à un auditeur de RTL inquiet de se rendre aux Canaries, où le MV Hondius a débarqué ses passagers.
Et le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a lui aussi rassuré : les Français peuvent voyager comme ils le souhaitent, sans masque ni destination déconseillée.
Sans préjuger de l’issue de cette crise que l’on espère rapide, on n’en attendait pas moins six ans après l’expérience acquise lors du Covid.
Évidemment, on se serait bien passé de l’onde médiatique provoquée par le confinement de passagers d’un bateau de croisière à Bordeaux. Un excès de zèle pour un « simple » épisode de gastro-entérite ? Les autorités ont expliqué avoir pris, au petit matin, ces mesures de « précaution élargie » en raison « du contexte international ».
Face aux rumeurs évoquant la présence d’hantavirus à bord, il s’agissait « d’éviter toute psychose ». Sur les quelque 1 200 passagers, seules 80 personnes ont présenté des symptômes, sans qu’aucun cas grave n’ait été signalé. La mort d’un ressortissant britannique de 92 ans, victime d’un arrêt cardiaque, est, selon les autorités, sans aucun lien avec la situation sanitaire à bord. Le soufflet médiatique est ainsi retombé presque aussi vite qu’il avait pris de l’ampleur.
Tous se sont montrés tout de suite rassurants, écartant le risque d’épidémie et appelant à ne pas céder à la psychose. « Partez sans crainte à Tenerife », répondait ainsi l’infectiologue Karine Lacombe à un auditeur de RTL inquiet de se rendre aux Canaries, où le MV Hondius a débarqué ses passagers.
Et le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a lui aussi rassuré : les Français peuvent voyager comme ils le souhaitent, sans masque ni destination déconseillée.
Sans préjuger de l’issue de cette crise que l’on espère rapide, on n’en attendait pas moins six ans après l’expérience acquise lors du Covid.
Évidemment, on se serait bien passé de l’onde médiatique provoquée par le confinement de passagers d’un bateau de croisière à Bordeaux. Un excès de zèle pour un « simple » épisode de gastro-entérite ? Les autorités ont expliqué avoir pris, au petit matin, ces mesures de « précaution élargie » en raison « du contexte international ».
Face aux rumeurs évoquant la présence d’hantavirus à bord, il s’agissait « d’éviter toute psychose ». Sur les quelque 1 200 passagers, seules 80 personnes ont présenté des symptômes, sans qu’aucun cas grave n’ait été signalé. La mort d’un ressortissant britannique de 92 ans, victime d’un arrêt cardiaque, est, selon les autorités, sans aucun lien avec la situation sanitaire à bord. Le soufflet médiatique est ainsi retombé presque aussi vite qu’il avait pris de l’ampleur.
On reporte parfois un voyage, on y renonce rarement
Et si la baisse d’activité donne quelques sueurs froides aux professionnels du secteur, il suffit de jeter un œil au dernier rapport du World Travel & Tourism Council pour constater que le désir de voyager reste intact.
Après le trou noir du Covid, le tourisme mondial a retrouvé ses niveaux d’avant-crise et les dépenses des visiteurs internationaux ont même atteint un record historique de 2 020 milliards de dollars en 2025. Comme un rappel utile : on reporte parfois un voyage, mais on y renonce rarement longtemps. On prend, encore.
Lorie et sa « positive attitude », tube du début des années 2000, devrait presque tourner en boucle dans les agences de voyages tant il faut une sacrée carapace pour faire ce métier en ce moment.]b
Pour remonter le moral des Français, l’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin recommandait déjà, au début des années 2000, la « positive attitude » de cette jeune chanteuse. Vingt ans plus tard, la formule pourrait être recyclée par le secteur du tourisme.
Après le trou noir du Covid, le tourisme mondial a retrouvé ses niveaux d’avant-crise et les dépenses des visiteurs internationaux ont même atteint un record historique de 2 020 milliards de dollars en 2025. Comme un rappel utile : on reporte parfois un voyage, mais on y renonce rarement longtemps. On prend, encore.
Lorie et sa « positive attitude », tube du début des années 2000, devrait presque tourner en boucle dans les agences de voyages tant il faut une sacrée carapace pour faire ce métier en ce moment.]b
Pour remonter le moral des Français, l’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin recommandait déjà, au début des années 2000, la « positive attitude » de cette jeune chanteuse. Vingt ans plus tard, la formule pourrait être recyclée par le secteur du tourisme.
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
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