Le tourisme mondial atteint un niveau record en 2025, selon le WTTC - Depositphotos.com Auteur everythingposs
Le secteur du voyage et du tourisme a connu en 2025 sa meilleure performance jamais enregistrée, selon les dernières données publiées par le World Travel & Tourism Council (WTTC) en partenariat avec Chase Travel.
D’après l’étude d’impact économique du WTTC, la contribution du secteur au PIB mondial a atteint 11 600 milliards de dollars, soit 9,8 % de l’économie mondiale. La croissance du secteur s’établit à 4,1 %, contre 2,8 % pour l’économie globale.
Sur le plan de l’emploi, le secteur a soutenu 366 millions de postes, représentant 10,9 % de l’emploi mondial. Il est également à l’origine d’un emploi sur trois créés dans le monde en 2025, confirmant son importance structurelle.
A lire aussi : Tourisme : 126 millions d'emplois créés dans le monde d'ici 2032 ?
D’après l’étude d’impact économique du WTTC, la contribution du secteur au PIB mondial a atteint 11 600 milliards de dollars, soit 9,8 % de l’économie mondiale. La croissance du secteur s’établit à 4,1 %, contre 2,8 % pour l’économie globale.
Sur le plan de l’emploi, le secteur a soutenu 366 millions de postes, représentant 10,9 % de l’emploi mondial. Il est également à l’origine d’un emploi sur trois créés dans le monde en 2025, confirmant son importance structurelle.
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L’Asie-Pacifique s’impose comme le principal moteur de croissance
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Pour Gloria Guevara, présidente et directrice générale du WTTC, cette performance illustre la solidité du secteur : « Malgré les défis mondiaux de 2025, le secteur a connu sa meilleure année, démontrant sa résilience (…) contribuant à hauteur de 11 600 milliards de dollars à l’économie mondiale. »
Elle souligne également l’ampleur des flux internationaux : « Avec 1,54 milliard d’arrivées internationales — soit 4,2 millions de voyageurs par jour — le secteur continue de connecter le monde à un rythme extraordinaire. »
L’Asie-Pacifique s’impose comme le principal moteur de croissance, avec une progression de 8,1 %, atteignant 3 290 milliards de dollars, portée par la reprise des échanges internationaux et une forte demande.
À l’inverse, l’Amérique du Nord affiche une croissance plus modérée de 1,0 %, pour un total de 3 050 milliards de dollars, en raison notamment d’une reprise plus lente du tourisme international et de la maturité du marché.
Jason Wynn, CEO de Chase Travel, met en avant une évolution des comportements : « Nous observons non seulement une demande soutenue, mais une réaccélération (…) les voyageurs privilégient des expériences plus intentionnelles. »
Elle souligne également l’ampleur des flux internationaux : « Avec 1,54 milliard d’arrivées internationales — soit 4,2 millions de voyageurs par jour — le secteur continue de connecter le monde à un rythme extraordinaire. »
L’Asie-Pacifique s’impose comme le principal moteur de croissance, avec une progression de 8,1 %, atteignant 3 290 milliards de dollars, portée par la reprise des échanges internationaux et une forte demande.
À l’inverse, l’Amérique du Nord affiche une croissance plus modérée de 1,0 %, pour un total de 3 050 milliards de dollars, en raison notamment d’une reprise plus lente du tourisme international et de la maturité du marché.
Jason Wynn, CEO de Chase Travel, met en avant une évolution des comportements : « Nous observons non seulement une demande soutenue, mais une réaccélération (…) les voyageurs privilégient des expériences plus intentionnelles. »