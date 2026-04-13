logo DestiMaG  
Recherche avancée

Le tourisme mondial atteint un niveau record en 2025, selon le WTTC

données publiées par le World Travel & Tourism Council (WTTC) en partenariat avec Chase Travel


Selon le World Travel & Tourism Council, le tourisme mondial enregistre une année record en 2025 et surpasse la croissance économique globale.


Rédigé par le Mardi 14 Avril 2026 à 10:26

Le tourisme mondial atteint un niveau record en 2025, selon le WTTC - Depositphotos.com Auteur everythingposs
Le tourisme mondial atteint un niveau record en 2025, selon le WTTC - Depositphotos.com Auteur everythingposs
Top of Travel
Le secteur du voyage et du tourisme a connu en 2025 sa meilleure performance jamais enregistrée, selon les dernières données publiées par le World Travel & Tourism Council (WTTC) en partenariat avec Chase Travel.

D’après l’étude d’impact économique du WTTC, la contribution du secteur au PIB mondial a atteint 11 600 milliards de dollars, soit 9,8 % de l’économie mondiale. La croissance du secteur s’établit à 4,1 %, contre 2,8 % pour l’économie globale.

Sur le plan de l’emploi, le secteur a soutenu 366 millions de postes, représentant 10,9 % de l’emploi mondial. Il est également à l’origine d’un emploi sur trois créés dans le monde en 2025, confirmant son importance structurelle.

A lire aussi : Tourisme : 126 millions d'emplois créés dans le monde d'ici 2032 ?

L’Asie-Pacifique s’impose comme le principal moteur de croissance

Autres articles
Pour Gloria Guevara, présidente et directrice générale du WTTC, cette performance illustre la solidité du secteur : « Malgré les défis mondiaux de 2025, le secteur a connu sa meilleure année, démontrant sa résilience (…) contribuant à hauteur de 11 600 milliards de dollars à l’économie mondiale. »

Elle souligne également l’ampleur des flux internationaux : « Avec 1,54 milliard d’arrivées internationales — soit 4,2 millions de voyageurs par jour — le secteur continue de connecter le monde à un rythme extraordinaire. »

L’Asie-Pacifique s’impose comme le principal moteur de croissance, avec une progression de 8,1 %, atteignant 3 290 milliards de dollars, portée par la reprise des échanges internationaux et une forte demande.

À l’inverse, l’Amérique du Nord affiche une croissance plus modérée de 1,0 %, pour un total de 3 050 milliards de dollars, en raison notamment d’une reprise plus lente du tourisme international et de la maturité du marché.

Jason Wynn, CEO de Chase Travel, met en avant une évolution des comportements : « Nous observons non seulement une demande soutenue, mais une réaccélération (…) les voyageurs privilégient des expériences plus intentionnelles. »

Lu 219 fois

Tags : WTTC
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 13 Avril 2026 - 09:20 La Turquie mise sur la promotion de ses "routes des vins"

Vendredi 10 Avril 2026 - 15:56 Switzerland Travel Centre rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Brand News DestiMaG

Traverser les Alpes en hiver avec le Glacier Express

Traverser les Alpes en hiver avec le Glacier Express
Voyager à bord du Glacier Express en plein hiver constitue une expérience d'exception,...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Les fameux Réceptifs Leaders rassemblent les professionnels à Malaga

Les fameux Réceptifs Leaders rassemblent les professionnels à Malaga
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

A Miami, la France déploie son armada dans la croisière

Orient Voyages, Réceptif Ouzbékistan

Selectour mise sur Bruno Maltor pour promouvoir l’Égypte

Villages Clubs du Soleil recrute pour cet été !

Thierry Mugnier nommé président de Courchevel Tourisme

Brand News

CroisiEurope : l’offre idéale pour des vacances d’été en famille

CroisiEurope : l’offre idéale pour des vacances d’été en famille
Cet été, CroisiEurope, leader européen de la croisière fluviale, lance une offre particulièrement...
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
Publi-news

Publi-news

Tendances 2026 : pourquoi le Brésil et la République tchèque sont les nouveaux chouchous des voyageurs français

Tendances 2026 : pourquoi le Brésil et la République tchèque sont les nouveaux chouchous des voyageurs français

La valeur du voyage au cœur de la réflexion d’IFTM 2026

La valeur du voyage au cœur de la réflexion d’IFTM 2026
AirMaG

AirMaG

Turkish Airlines remanie sa direction exécutive

Turkish Airlines remanie sa direction exécutive
CruiseMaG

CruiseMaG

A Miami, la France déploie son armada dans la croisière

A Miami, la France déploie son armada dans la croisière
Distribution

Distribution

CDS et EFHT lancent un Grand Live dédié au tourisme loisirs !

CDS et EFHT lancent un Grand Live dédié au tourisme loisirs !
Futuroscopie

Futuroscopie

Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO]

Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau
La Travel Tech

La Travel Tech

Selectour mise sur Bruno Maltor pour promouvoir l’Égypte

Selectour mise sur Bruno Maltor pour promouvoir l’Égypte
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

À Kos, le Grecotel LUXME Kos fait sa mue haut de gamme

À Kos, le Grecotel LUXME Kos fait sa mue haut de gamme
Partez en France

Partez en France

MMV prépare l’hiver 2026-2027 entre relance, expansion et transition durable

MMV prépare l’hiver 2026-2027 entre relance, expansion et transition durable
Production

Production

Mini-prix, long-courrier, Europe... Héliades veut dynamiser le marché

Mini-prix, long-courrier, Europe... Héliades veut dynamiser le marché
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT renforcent leur plateforme unifiée voyage et dépenses

SAP Concur et Amex GBT renforcent leur plateforme unifiée voyage et dépenses
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
TravelJobs

Emploi & Formation

Villages Clubs du Soleil recrute pour cet été !

Villages Clubs du Soleil recrute pour cet été !
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias