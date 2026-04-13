Le tourisme mondial atteint un niveau record en 2025, selon le WTTC

Malgré les défis mondiaux de 2025, le secteur a connu sa meilleure année, démontrant sa résilience (…) contribuant à hauteur de 11 600 milliards de dollars à l’économie mondiale.

Avec 1,54 milliard d’arrivées internationales — soit 4,2 millions de voyageurs par jour — le secteur continue de connecter le monde à un rythme extraordinaire.

Nous observons non seulement une demande soutenue, mais une réaccélération (…) les voyageurs privilégient des expériences plus intentionnelles.