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Ligue des champions : les conseils du Quai d’Orsay pour les supporters français

PSG-Arsenal s'annonce bouillant même en dehors du stade


Samedi 30 mai aura lieu la 71e finale de la Ligue des champions. Arsenal tentera de décrocher son premier sacre dans la compétition face au Paris Saint-Germain. À cette occasion, le Quai d’Orsay appelle les supporters français présents à Budapest à la vigilance et au strict respect des consignes de sécurité locales.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 29 Mai 2026 à 21:36

Le Quai d'Orsay met en garde sur la finale de la ligue des Champions, Budapest - Hungary, Despositphotos.com
Le Quai d'Orsay met en garde sur la finale de la ligue des Champions, Budapest - Hungary, Despositphotos.com
Martinique
C’est un match qui s’annonce à haut risque, selon l’UEFA, et qui se tiendra à Budapest.

La finale de la dernière édition de la Ligue des champions est prévue ce samedi 30 mai à 18h.

Dans le cadre de cet événement, le Quai d’Orsay a publié une mise à jour de ses conseils aux voyageurs sur France Diplomatie. Il alerte les supporters, mais aussi les touristes français présents ce week-end à Budapest, sur les règles de sécurité mises en place par les autorités hongroises.

Ces dernières vont déployer un important dispositif de sécurité tout au long du week-end. Les contrôles pourront être renforcés dans les transports en commun, aux abords du stade et dans les différentes zones de rassemblement des supporters.

Le Quai d’Orsay insiste aussi sur le comportement à tenir tout au long du week-end.

Ligue des champions : Papiers, transports... les conseils à suivre pour les supporters

Autres articles
En Hongrie, c’est tolérance zéro pour l’alcool au volant et la consommation de stupéfiants. Les autorités préviennent que tout débordement, violence, dégradation ou trouble à l’ordre public fera systématiquement l’objet de poursuites pénales immédiates.

Les supporters et les voyageurs devront également avoir sur eux un document d’identité et anticiper leurs déplacements. Une fois à Budapest, il leur est conseillé de privilégier les transports en commun ou les navettes mises à disposition par les organisateurs.

Outre la consigne habituelle, dans pareille situation, de respecter les instructions des forces de l’ordre et des organisateurs, ils devront aussi veiller à leurs effets personnels dans les zones de forte affluence et s’inscrire sur le portail Fil d’Ariane.

En cas d’urgence, il est possible de joindre l’ambassade de France en Hongrie au +36 1 374 11 75.

A lire : Budapest se prépare à accueillir la finale de la Ligue des champions

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Tags : budapest, hongrie
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