Ligue des champions : les conseils du Quai d’Orsay pour les supporters français

En Hongrie, c’est tolérance zéro pour l’alcool au volant et la consommation de stupéfiants. Les autorités préviennent que tout débordement, violence, dégradation ou trouble à l’ordre public fera systématiquement l’objet de poursuites pénales immédiates.Les supporters et les voyageurs devront également avoir sur eux un document d’identité et anticiper leurs déplacements. Une fois à Budapest, il leur est conseillé de privilégier les transports en commun ou les navettes mises à disposition par les organisateurs.Outre la consigne habituelle, dans pareille situation, de respecter les instructions des forces de l’ordre et des organisateurs, ils devront aussi veiller à leurs effets personnels dans les zones de forte affluence et s’inscrire sur le portail Fil d’Ariane.En cas d’urgence, il est possible de joindre l’ambassade de France en Hongrie au +36 1 374 11 75.