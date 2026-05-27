TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

La Gomera : randonnée spectaculaire des Roques au cœur de l’île volcanique des Canaries

petite île d’origine volcanique des Canaries


A moins d’une heure de ferry de Tenerife, cette petite île volcanique des Canaries est un sanctuaire de nature. Préservée du tourisme de masse, La Gomera séduit les randonneurs avec ses panoramas spectaculaires. Illustration avec cet itinéraire autour des célèbres Roques.


Rédigé par Jean-François Rust le Vendredi 29 Mai 2026 à 07:30

La Gomera : randonnée spectaculaire des Roques au cœur de l’île volcanique des Canaries - Photo JFR
La Gomera : randonnée spectaculaire des Roques au cœur de l’île volcanique des Canaries - Photo JFR
Martinique
Un cours de géographie grandeur nature et un grand exercice physique. C’est en payant de sa personne que l’on profitera le mieux de l’un des plus impressionnants paysages montagneux de La Gomera : Les Roques, quatre pitons volcaniques dressés au dessus de versants semi-arides ponctués d’arbustes et de résineux.

En près de 6h de marche, ce parcours en boucle commence et se termine à La Laja, à quinze kilomètres de San Sebastián, la principale ville de La Gomera.

Randonnée : la Laja, hameau niché dans un ravin

Autres articles
Passées les dernières maisons de ce hameau niché dans un ravin, le sentier grimpe sèchement dans le relief, en direction du mirador d’El Bailadero.

Rapidement, la nature volcanique du terrain s’impose. Quelques dizaines de mètres plus loin se dresse, à droite du chemin, un haut mur naturel de pierre brun rouille.

Dans le langage local, on l’appelle un taparucha, une petite colonne de remontée de magma solidifiée et dégagée par l’érosion.

Filons verticaux et paysages volcaniques

En termes géologiques, il s'agit un dyke. Certains se sont détachés du substrat, comme celui-ci. D’autres sont enfermés dans les rochers et constituent des filons verticaux, « rayant » le paysage.

Au fur et à mesure que le sentier s’élève - il faut parfois se repérer aux cairns, petits tas de cailloux jalonnant l’itinéraire - la vue s’ouvre sur le premier roque.

C’est un obus rocheux et conique, il s’agit d’Ojila. Perché à 1 171 mètres d’altitude, il est constitué de trachybasalte. Reliquat également de l’activité ancienne de l’île, il y a 2 millions d’années, ce pain de sucre est en réalité une ancienne et large cheminée d’éruption sculptée par l’usure des roches plus malléables qui le cernaient.

La Gomera : repos bienvenue à El Bailadero

Cette randonnée confirme l’origine volcanique de La Gomera. Les sommets et les pentes ont par la suite été forgés par l’érosion de l’eau et se sont recouverts d’une végétation différente selon l’exposition aux vents et au soleil. Après 2 heures et près de 500 mètres de dénivelé positif, la fatigue se fait sentir.

Dans un silence tout juste perturbé par le carillon de clochettes ovines remontant du fond de la vallée, le mirador d’El Bailadero, à 1 050 m d’altitude, offre un repos bienvenu.

Tous visibles en direction du sud, les quatre roques constituent assurément l’un des plus beaux points de vue de la randonnée : Ojila, Agando, la Zarcita et Carmona se découpent dans le ciel azur.

Vue sur le Teide, point culminant de l’Espagne

S’ensuit un cheminement assez long dans la forêt humide, avant de parvenir au point culminant de la balade, à près de 1 250 mètres d’latitude. Le pic de Teide, sommet de l’île voisine de Tenerife, surgit à l’horizon. Ce volcan actif, perché à 3 715 mètres, sert de fond d’écran à de multiples panoramas de l’île de la Gomera. C’est le point culminant de l’Espagne.

Après un nouvelle pause au belvédère du roque d’Agando, le plus haut des quatre (1 251 mètres d’altitude), l’itinéraire redescend dans la vallée de La Laja, une plongée rapide dans une forêt de pins des Canaries qui laisse en arrière les quatre plus célèbres pains de sucre de la Gomera.

Pratique

Office de tourisme de la Gomera :
lagomera.travel/fr

Randonnée à La Gomera
lagomera.travel/fr/chemins-de-randonnee-la-gomera

Lu 480 fois

Tags : canaries, espagne
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

La Norvège ou l’Islande avec Quartier Libre, le choix cornélien

La Norvège ou l’Islande avec Quartier Libre, le choix cornélien
Quartier Libre vous emmène à la découverte de la Norvège et de l’Islande. Au départ de chez vous,...
Casablanca
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

L’Asie peut-elle encore surprendre vos clients en 2026 ?

L’Asie peut-elle encore surprendre vos clients en 2026 ?
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Martinique, Guadeloupe, Réunion : Exotismes lance une Garantie Sérénité à 1 € !

Une start-up toulousaine veut mettre fin à la « guerre des transats »

Oceania Cruises dévoile ses croisières pour les fêtes de fin d’année !

Travel Tech Factory : Six Factories spécialisées, une nouvelle offre SEO et GEO et une IA Travel souveraine

Passeport sans prénom : pourquoi ce passager a été refusé à l’embarquement [ABO]

Brand News

Agents de voyage : 5 attentes fortes vis-à-vis de leurs partenaires tech

Agents de voyage : 5 attentes fortes vis-à-vis de leurs partenaires tech
Le métier d’agent de voyage continue d’évoluer à grande vitesse. Entre multiplication des contenus,...
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

PLEIN CAP : une valeur sûre pour une croisière réussie !

PLEIN CAP : une valeur sûre pour une croisière réussie !

Mondial Tourisme élargit son réseau à 31 Mondi Club

Mondial Tourisme élargit son réseau à 31 Mondi Club
AirMaG

AirMaG

Vueling annonce son nouveau programme de fidélité

Vueling annonce son nouveau programme de fidélité
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises dévoile ses croisières pour les fêtes de fin d’année !

Oceania Cruises dévoile ses croisières pour les fêtes de fin d’année !
Distribution

Distribution

Hyper-régionalisation : Evaneos veut redistribuer les flux touristiques en Europe

Hyper-régionalisation : Evaneos veut redistribuer les flux touristiques en Europe
Futuroscopie

Futuroscopie

Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]

Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration
La Travel Tech

La Travel Tech

Une start-up toulousaine veut mettre fin à la « guerre des transats »

Une start-up toulousaine veut mettre fin à la « guerre des transats »
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Glion et l'hôtel Four Seasons George V, Paris lancent un concours "inédit" !

Glion et l'hôtel Four Seasons George V, Paris lancent un concours "inédit" !
Partez en France

Partez en France

Bordeaux : la flèche Saint-Michel sera rouverte au public !

Bordeaux : la flèche Saint-Michel sera rouverte au public !
Production

Production

Martinique, Guadeloupe, Réunion : Exotismes lance une Garantie Sérénité à 1 € !

Martinique, Guadeloupe, Réunion : Exotismes lance une Garantie Sérénité à 1 € !
Transport

Transport

Canicule : quels trains sont supprimés jeudi et vendredi par la SNCF ?

Canicule : quels trains sont supprimés jeudi et vendredi par la SNCF ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires

IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires
Voyages responsables

Voyages Responsables

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias