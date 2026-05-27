La Gomera : randonnée spectaculaire des Roques au cœur de l’île volcanique des Canaries

petite île d’origine volcanique des Canaries

A moins d’une heure de ferry de Tenerife, cette petite île volcanique des Canaries est un sanctuaire de nature. Préservée du tourisme de masse, La Gomera séduit les randonneurs avec ses panoramas spectaculaires. Illustration avec cet itinéraire autour des célèbres Roques.

Rédigé par Jean-François Rust le Vendredi 29 Mai 2026 à 07:30

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