TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Espagne : un accident de trains fait 39 morts

Pour le ministre espagnol des Transports, "le choc a été terrible"


Hier soir, dans le sud de l'Espagne, deux trains à grande vitesse sont entrés en collision. Le ministre espagnol des Transports explique que le "choc a été terrible", projetant des wagons en dehors des rails. Le bilan provisoire fait état de 39 morts et de dizaines de blessés graves.


Rédigé par le Lundi 19 Janvier 2026

Pour le ministre espagnol des Transports "le choc a été terrible" suite à l'accident de trains - DEpositphotos
Pour le ministre espagnol des Transports "le choc a été terrible" suite à l'accident de trains - DEpositphotos
Autres articles
C'est un accident tragique qui s'est produit hier soir dans le sud de l'Espagne.

Vers Adamuz, deux trains à grande vitesse sont entrés en collision.

"Les derniers wagons d'un train de la compagnie Iryo (une filiale de Trenitalia, NDLR), parti de Malaga, en Andalousie (sud), pour rallier Madrid, ont déraillé, à près de 200 km au nord de Malaga, entrant en collision avec un train Alvia de la compagnie nationale Renfe qui circulait dans le sens inverse sur une voie adjacente en direction de Huelva," expliquent nos confrères de BFM TV.

Selon les propres mots du ministre espagnol des Transports, Óscar Puente, "le choc a été terrible."

Le bilan encore provisoire, dressé ce lundi matin fait état de 39 morts et 73 blessés, dont 24 sont toujours dans un état grave.

Face à cette situation dramatique et pour permettre les premiers constats d'enquête, les autorités ont décidé de suspendre le trafic dans une partie du pays.

Les trains à grande vitesse ne circuleront pas ce jour entre Madrid et Cordoue, Séville, Malaga et Huelva.

Lu 416 fois

Tags : espagne, train
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Dernière heure

Air Tahiti Nui et Air Tahiti simplifient la vie des passagers

Haïti : Royal Caribbean prolonge la suspension des escales à Labadee

Espagne : un accident de trains fait 39 morts

Croisières Secrètes : quand la croisière devient un outil d’événementiel premium

Newsletter : comment recruter et fidéliser vos abonnés ? [ABO]

Brand News

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison
En hiver, le Danemark — et en particulier Copenhague — dévoile une facette singulière de son...
Les annonces

DONNE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - SARL Agence de voyages sans fonds de commerce avec agréments IATA SNCF
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VISTA VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Commercial(e) Groupes expérimenté(e) H/F - CDI - (Aubagne (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?
Partez en France

Partez en France

De Saint-Jean-de-Luz à Sainte-Engrâce, la Grande traversée du pays basque

De Saint-Jean-de-Luz à Sainte-Engrâce, la Grande traversée du pays basque
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Les fameux Réceptifs Leaders accueillent deux nouveaux membres et s'approchent des 100 destinations

Les fameux Réceptifs Leaders accueillent deux nouveaux membres et s'approchent des 100 destinations
Production

Production

Salaün et Assurever scellent un partenariat exclusif de cinq ans

Salaün et Assurever scellent un partenariat exclusif de cinq ans
AirMaG

AirMaG

Air Tahiti Nui et Air Tahiti simplifient la vie des passagers

Air Tahiti Nui et Air Tahiti simplifient la vie des passagers
Transport

Transport

Espagne : un accident de trains fait 39 morts

Espagne : un accident de trains fait 39 morts
La Travel Tech

La Travel Tech

2026 : comment DIGITRIPS Pro accompagne les agents à gérer les incertitudes de voyage

2026 : comment DIGITRIPS Pro accompagne les agents à gérer les incertitudes de voyage
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora journeys débute une année riche en nouveautés et évenements

Explora journeys débute une année riche en nouveautés et évenements
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Futuroscopie

Futuroscopie

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable
CruiseMaG

CruiseMaG

Haïti : Royal Caribbean prolonge la suspension des escales à Labadee

Haïti : Royal Caribbean prolonge la suspension des escales à Labadee
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias