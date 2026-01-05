Espagne : un accident de trains fait 39 morts

Les derniers wagons d'un train de la compagnie Iryo (une filiale de Trenitalia, NDLR), parti de Malaga, en Andalousie (sud), pour rallier Madrid, ont déraillé, à près de 200 km au nord de Malaga, entrant en collision avec un train Alvia de la compagnie nationale Renfe qui circulait dans le sens inverse sur une voie adjacente en direction de Huelva,

le choc a été terrible.