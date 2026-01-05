Espagne : un accident de trains fait 39 morts

Pour le ministre espagnol des Transports "le choc a été terrible" suite à l'accident de trains - DEpositphotos
C'est un accident tragique qui s'est produit hier soir dans le sud de l'Espagne.
Vers Adamuz, deux trains à grande vitesse sont entrés en collision.
"Les derniers wagons d'un train de la compagnie Iryo (une filiale de Trenitalia, NDLR), parti de Malaga, en Andalousie (sud), pour rallier Madrid, ont déraillé, à près de 200 km au nord de Malaga, entrant en collision avec un train Alvia de la compagnie nationale Renfe qui circulait dans le sens inverse sur une voie adjacente en direction de Huelva," expliquent nos confrères de BFM TV.
Selon les propres mots du ministre espagnol des Transports, Óscar Puente, "le choc a été terrible."
Le bilan encore provisoire, dressé ce lundi matin fait état de 39 morts et 73 blessés, dont 24 sont toujours dans un état grave.
Face à cette situation dramatique et pour permettre les premiers constats d'enquête, les autorités ont décidé de suspendre le trafic dans une partie du pays.
Les trains à grande vitesse ne circuleront pas ce jour entre Madrid et Cordoue, Séville, Malaga et Huelva.
